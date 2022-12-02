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    Расписание матчей 02-12-2022

    ноябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Украина. Премьер-лига (2022/2023), 7 тур
    2 декабря, пятница
    14:00
    Черноморец
    0:1
    Кривбасс
    Матч завершен
    Чемпионат мира 2022, 3 тур, группа H
    2 декабря, пятница
    18:00
    Южная Корея
    2:1
    Португалия
    Матч завершен
    2 декабря, пятница
    18:00
    Гана
    0:2
    Уругвай
    Матч завершен
    Чемпионат мира 2022, 3 тур, группа G
    2 декабря, пятница
    22:00
    Камерун
    1:0
    Бразилия
    Матч завершен
    2 декабря, пятница
    22:00
    Сербия
    2:3
    Швейцария
    Матч завершен
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