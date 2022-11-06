Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 06-11-2022

    октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2022, 36 тур
    6 ноября, воскресенье
    01:00
    Брагантино
    1:4
    Америка Минейро
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    01:00
    Гойас
    1:0
    Жувентуде
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    02:30
    Коринтианс
    1:0
    Сеара
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    03:00
    Интернасьонал
    2:0
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    22:00
    Форталеза
    1:1
    Атлетико Гойяненсе
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    22:00
    Коритиба
    1:0
    Фламенго
    Матч завершен
    Россия. Первая лига (2022/2023), 17 тур
    6 ноября, воскресенье
    10:00
    СКА-Хабаровск
    3:1
    Шинник
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    12:00
    Уфа
    0:0
    Нефтехимик
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    13:00
    Енисей
    2:1
    Кубань
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    14:00
    Краснодар-2
    0:2
    Волгарь
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    15:00
    Акрон
    3:0
    Велес
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    15:00
    Родина
    2:1
    Волга
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    16:00
    Динамо Мх
    0:1
    Рубин
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    17:00
    Балтика
    2:1
    Алания
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    17:00
    КАМАЗ
    0:1
    Арсенал
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023), 16 тур
    6 ноября, воскресенье
    12:00
    Челябинск
    5:0
    Химик-Август
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    13:00
    Новосибирск
    1:1
    Носта
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    14:00
    Оренбург-2
    0:4
    Амкар-Пермь
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2022, 26 тур
    6 ноября, воскресенье
    12:00
    Кызыл-Жар
    4:1
    Каспий
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    12:00
    Акжайык
    1:3
    Тобол
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    12:00
    Тараз
    2:3
    Туран
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    12:00
    Актобе
    4:1
    Кайрат
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    12:00
    Шахтер
    2:3
    Астана
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    14:00
    Мактаарал
    0:0
    Ордабасы
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    14:00
    Аксу
    2:1
    Атырау
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2022/2023), 11 тур
    6 ноября, воскресенье
    14:00
    Днепр-1
    3:1
    Минай
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    16:00
    Рух
    2:1
    Кривбасс
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    16:00
    Черноморец
    0:3
    Динамо
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), 10 тур, группа 2
    6 ноября, воскресенье
    14:00
    Чертаново
    2:1
    Муром
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2022/2023), 16 тур
    6 ноября, воскресенье
    14:00
    Урал
    2:2
    Локомотив
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    16:30
    Торпедо
    0:2
    Крылья Советов
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    19:00
    Ростов
    2:1
    Динамо
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2022, 29 тур
    6 ноября, воскресенье
    14:00
    Слуцк
    0:1
    Шахтер
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    14:00
    Торпедо-БелАЗ
    0:0
    Динамо-Брест
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    14:00
    Витебск
    1:3
    Ислочь
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    14:00
    Динамо
    2:0
    Неман
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    14:00
    Гомель
    1:2
    Энергетик-БГУ
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    14:00
    БАТЭ
    3:2
    Минск
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    14:00
    Днепр
    0:1
    Арсенал
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    14:00
    Белшина
    1:4
    Славия-Мозырь
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2022/2023), 13 тур
    6 ноября, воскресенье
    14:15
    Утрехт
    2:1
    Гронинген
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    16:30
    Твенте
    1:1
    Гоу Эхед Иглс
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    16:30
    Волендам
    0:2
    Фейеноорд
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    18:45
    Аякс
    1:2
    ПСВ
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    18:45
    РКС Ваалвейк
    3:1
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2022/2023), 13 тур
    6 ноября, воскресенье
    14:30
    Газиантеп
    1:2
    Кайсериспор
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    17:00
    Антальяспор
    4:2
    Карагюмрюк
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    20:00
    Трабзонспор
    2:2
    Коньяспор
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2022/2023), 13 тур
    6 ноября, воскресенье
    14:30
    Болонья
    2:1
    Торино
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    17:00
    Сампдория
    0:2
    Фиорентина
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    17:00
    Монца
    2:0
    Верона
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    20:00
    Рома
    0:1
    Лацио
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    22:45
    Ювентус
    2:0
    Интер
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2022/2023), 14 тур
    6 ноября, воскресенье
    15:00
    Лорьян
    1:2
    ПСЖ
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    17:00
    Клермон
    1:1
    Монпелье
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    17:00
    Ницца
    1:0
    Брест
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    17:00
    Реймс
    1:0
    Нант
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    17:00
    Тулуза
    0:2
    Монако
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    19:05
    Лилль
    1:1
    Ренн
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    22:45
    Марсель
    1:0
    Лион
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2022/2023), 14 тур
    6 ноября, воскресенье
    15:00
    Сент-Джонстон
    2:1
    Рейнджерс
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    18:00
    Хартс
    3:2
    Мазервелл
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2022/2023), 15 тур
    6 ноября, воскресенье
    15:00
    Челси
    0:1
    Арсенал
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    17:00
    Астон Вилла
    3:1
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    17:00
    Саутгемптон
    1:4
    Ньюкасл
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    17:00
    Вест Хэм
    1:2
    Кристал Пэлас
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    19:30
    Тоттенхэм
    1:2
    Ливерпуль
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2022
    6 ноября, воскресенье
    15:00
    Саудовская Аравия
    1:0
    Исландия
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023), 16 тур
    6 ноября, воскресенье
    15:30
    Гент
    2:0
    Брюгге
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    18:00
    Юнион СЖ
    1:1
    Вестерло
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    20:30
    Антверпен
    0:0
    Андерлехт
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    23:00
    Остенде
    3:1
    Кортрейк
    Матч завершен
    Испания. Примера (2022/2023), 13 тур
    6 ноября, воскресенье
    16:00
    Атлетико
    1:1
    Эспаньол
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    18:15
    Реал Сосьедад
    1:1
    Валенсия
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    20:30
    Вильярреал
    0:2
    Мальорка
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    23:00
    Бетис
    1:1
    Севилья
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2022/2023), 16 тур
    6 ноября, воскресенье
    16:00
    Ольборг
    1:2
    Силькеборг
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    16:00
    Виборг
    1:1
    Орхус
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    18:00
    Копенгаген
    3:0
    Люнгбю
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    20:00
    Оденсе
    1:1
    Брондбю
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2022/2023), 15 тур
    6 ноября, воскресенье
    16:15
    Серветт
    0:0
    Янг Бойз
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    18:30
    Базель
    0:0
    Сьон
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    18:30
    Лугано
    2:0
    Цюрих
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2022/2023), 15 тур
    6 ноября, воскресенье
    16:30
    Альтах
    1:1
    Штурм
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    16:30
    Тироль
    0:0
    Аустрия
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    19:00
    Рапид
    1:0
    ЛАСК
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2022/2023), 11 тур
    6 ноября, воскресенье
    17:00
    Панетоликос
    0:0
    Левадиакос
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    20:30
    Панатинаикос
    1:1
    Олимпиакос
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    21:30
    Астерас
    1:1
    АЕК
    Матч завершен
    Чехия. Фортуна Лига (2022/2023), 15 тур
    6 ноября, воскресенье
    17:00
    Млада Болеслав
    3:0
    Теплице
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    17:00
    Слован
    2:0
    Градец-Кралове
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    17:00
    Словацко
    1:0
    Пардубице
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    20:00
    Славия
    3:1
    Баник
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2022/2023), 13 тур
    6 ноября, воскресенье
    17:30
    Байер
    5:0
    Унион
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    19:30
    Фрайбург
    2:0
    Кельн
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2022/2023), 12 тур
    6 ноября, воскресенье
    18:30
    Риу Аве
    1:0
    Боавишта
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    21:00
    Маритиму
    0:0
    Фамаликан
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    21:00
    Брага
    0:1
    Каза Пиа
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    23:30
    Эшторил
    1:5
    Бенфика
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2022, 29 тур
    6 ноября, воскресенье
    19:00
    Олесунн
    2:1
    Лиллестрем
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    19:00
    Буде-Глимт
    5:4
    Викинг
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    19:00
    ХамКам
    1:2
    Тромсе
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    19:00
    Хаугесунд
    1:1
    Волеренга
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    19:00
    Йерв
    2:4
    Русенборг
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    19:00
    Мольде
    2:1
    Сандефьорд
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    19:00
    Сарпсборг 08
    2:2
    Кристиансунн
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    19:00
    Одд
    5:1
    Стремсгодсет
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11