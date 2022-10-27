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    Расписание матчей 27-10-2022

    сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2022, 34 тур
    27 октября, четверг
    01:30
    Ботафого
    2:1
    Брагантино
    Матч завершен
    27 октября, четверг
    03:45
    Коринтианс
    0:2
    Флуминенсе
    Матч завершен
    27 октября, четверг
    03:45
    Интернасьонал
    2:1
    Сеара
    Матч завершен
    27 октября, четверг
    03:45
    Гойас
    2:2
    Америка Минейро
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), 20 тур, группа 2
    27 октября, четверг
    12:00
    Динамо Вл
    0:1
    Сокол
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), 12 тур, группа 1
    27 октября, четверг
    19:00
    Динамо СПб
    6:1
    Родина-М
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2022
    27 октября, четверг
    19:00
    Катар
    1:0
    Гондурас
    Матч завершен
    Лига Европы (2022/2023), 5 тур, группа A
    27 октября, четверг
    19:45
    Цюрих
    2:1
    Буде-Глимт
    Матч завершен
    27 октября, четверг
    19:45
    ПСВ
    2:0
    Арсенал
    Матч завершен
    Лига Европы (2022/2023), 5 тур, группа B
    27 октября, четверг
    19:45
    АЕК
    3:3
    Динамо
    Матч завершен
    27 октября, четверг
    19:45
    Фенербахче
    3:3
    Ренн
    Матч завершен
    Лига Европы (2022/2023), 5 тур, группа C
    27 октября, четверг
    19:45
    Лудогорец
    0:1
    Бетис
    Матч завершен
    27 октября, четверг
    22:00
    ХИК
    1:2
    Рома
    Матч завершен
    Лига Европы (2022/2023), 5 тур, группа D
    27 октября, четверг
    19:45
    Мальме
    0:2
    Юнион СЖ
    Матч завершен
    27 октября, четверг
    19:45
    Унион
    1:0
    Брага
    Матч завершен
    Лига Европы (2022/2023), 5 тур, группа F
    27 октября, четверг
    19:45
    Лацио
    2:1
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    27 октября, четверг
    22:00
    Штурм
    1:0
    Фейеноорд
    Матч завершен
    Лига конференций (2022/2023), 5 тур, группа A
    27 октября, четверг
    19:45
    Фиорентина
    2:1
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
    27 октября, четверг
    22:00
    Хартс
    2:1
    РФШ
    Матч завершен
    Лига конференций (2022/2023), 5 тур, группа B
    27 октября, четверг
    19:45
    Андерлехт
    2:2
    ФКСБ
    Матч завершен
    27 октября, четверг
    22:00
    Вест Хэм
    1:0
    Силькеборг
    Матч завершен
    Лига конференций (2022/2023), 5 тур, группа C
    27 октября, четверг
    19:45
    Вильярреал
    2:2
    Хапоэль БШ
    Матч завершен
    27 октября, четверг
    19:45
    Аустрия
    1:1
    Лех
    Матч завершен
    Лига конференций (2022/2023), 5 тур, группа D
    27 октября, четверг
    19:45
    Ницца
    2:1
    Партизан
    Матч завершен
    Лига конференций (2022/2023), 5 тур, группа E
    27 октября, четверг
    19:45
    Вадуц
    1:2
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    27 октября, четверг
    22:00
    Днепр-1
    1:0
    Аполлон
    Матч завершен
    Лига Европы (2022/2023), 5 тур, группа E
    27 октября, четверг
    22:00
    Манчестер Юнайтед
    3:0
    Шериф
    Матч завершен
    27 октября, четверг
    22:00
    Омония
    0:2
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    Лига Европы (2022/2023), 5 тур, группа G
    27 октября, четверг
    22:00
    Фрайбург
    1:1
    Олимпиакос
    Матч завершен
    27 октября, четверг
    22:00
    Нант
    2:1
    Карабах
    Матч завершен
    Лига Европы (2022/2023), 5 тур, группа H
    27 октября, четверг
    22:00
    Црвена Звезда
    2:1
    Трабзонспор
    Матч завершен
    27 октября, четверг
    22:00
    Ференцварош
    1:1
    Монако
    Матч завершен
    Лига конференций (2022/2023), 5 тур, группа F
    27 октября, четверг
    22:00
    Мольде
    2:3
    Юргорден
    Матч завершен
    27 октября, четверг
    22:00
    Шэмрок Роверс
    1:1
    Гент
    Матч завершен
    Лига конференций (2022/2023), 5 тур, группа G
    27 октября, четверг
    22:00
    Балкани
    0:1
    Славия
    Матч завершен
    27 октября, четверг
    22:00
    Сивасспор
    3:0
    ЧФР Клуж
    Матч завершен
    Лига конференций (2022/2023), 5 тур, группа H
    27 октября, четверг
    22:00
    Базель
    2:2
    Жальгирис
    Матч завершен
    27 октября, четверг
    22:00
    Слован
    2:1
    Пюник
    Матч завершен
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