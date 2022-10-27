сентябрь 2022
октябрь 2022
Бразилия. Серия А 2022, 34 тур
27 октября, четверг
01:30
Матч завершен
27 октября, четверг
03:45
Матч завершен
27 октября, четверг
03:45
Матч завершен
27 октября, четверг
03:45
Матч завершен
Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), 20 тур, группа 2
Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), 12 тур, группа 1
27 октября, четверг
19:00
Матч завершен
Лига Европы (2022/2023), 5 тур, группа A
Лига Европы (2022/2023), 5 тур, группа B
Лига Европы (2022/2023), 5 тур, группа C
Лига Европы (2022/2023), 5 тур, группа D
Лига Европы (2022/2023), 5 тур, группа F
Лига конференций (2022/2023), 5 тур, группа A
27 октября, четверг
19:45
Матч завершен
Лига конференций (2022/2023), 5 тур, группа B
Лига конференций (2022/2023), 5 тур, группа C
27 октября, четверг
19:45
Матч завершен
Лига конференций (2022/2023), 5 тур, группа D
Лига конференций (2022/2023), 5 тур, группа E
Лига Европы (2022/2023), 5 тур, группа E
27 октября, четверг
22:00
Матч завершен
27 октября, четверг
22:00
Матч завершен
Лига Европы (2022/2023), 5 тур, группа G
Лига Европы (2022/2023), 5 тур, группа H
27 октября, четверг
22:00
Матч завершен
27 октября, четверг
22:00
Матч завершен
Лига конференций (2022/2023), 5 тур, группа F
Лига конференций (2022/2023), 5 тур, группа G