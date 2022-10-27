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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Нант - Карабах
Нант - Карабах: обзор матча 27 октября 2022
Нант
27.10.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, группа G, 5 тур
2 : 1
Завершен
Карабах
17'
Л. Бляс
90+5'
И. Ганаго
56'
Ф. Озобич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нант - Карабах
ГОЛ! 2:1!
И. Ганаго
Пас отдал
Ж. Кастеллетто
90'
+5
Замена
М. Коко
️️️️
П. Чиривелья
88'
88'
Замена
А. Гусейнов
️️️️
М. Вешович
88'
Замена
Э. Джафаргулиев
️️️️
Т. Байрамов
82'
Желтая карточка
М. Вешович
79'
Замена
Ж. Ромао
️️️️
Г. Гараев
Замена
И. Ганаго
️️️️
С. Мутуссами
78'
69'
Замена
М. Янкович
️️️️
Р. Алмейда
69'
Замена
Р. Шейдаев
️️️️
Ф. Озобич
Замена
Д. Аппиа
️️️️
К. Бамба
67'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
С. Корчиа
67'
Замена
М. Саймон
️️️️
Э. Гессан
67'
Желтая карточка
А. Жиротто
60'
56'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Озобич
Желтая карточка
К. Бамба
41'
ГОЛ! 1:0!
Л. Бляс
Пас отдал
П. Чиривелья
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
17
Кадер Бамба
ПВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Карабах
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
19
Филип Озобич
АП
20
Кади Боржес
АП
7
Турал Байрамов
ЦФ
18
Овусу Квабена
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
1
Денис Петрич
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
11
Мохамед Ачи
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Карабах
25
Лука Гугешашвили
ВР
1
Амин Рамазанов
ВР
5
Максим Медведев
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
90
Нариман Ахундзаде
ЦП
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
4-1-1-2-2
40
Лафон
26
Мерлен
5
Жиротто
21
Кастеллетто
14
Корчиа
4
Чиривелья
8
Мутуссами
10
Бляс
17
Бамба
42
Мохамед
29
Гессан
3-1-2-2-2
1
Махаммадалиев
13
Мустафазаде
81
Медина
23
Вешович
2
Гараев
20
Алмейда
10
Зубир
19
Озобич
20
Боржес
18
Квабена
7
Байрамов
17
Бамба
8
Аппиа
8
Аппиа
17
Бамба
14
Корчиа
17
Сиссоко
17
Сиссоко
14
Корчиа
29
Гессан
27
Саймон
27
Саймон
29
Гессан
4
Чиривелья
97
Коко
97
Коко
4
Чиривелья
8
Мутуссами
37
Ганаго
37
Ганаго
8
Мутуссами
23
Вешович
30
Гусейнов
30
Гусейнов
23
Вешович
2
Гараев
18
Ромао
18
Ромао
2
Гараев
20
Алмейда
8
Янкович
8
Янкович
20
Алмейда
7
Байрамов
44
Джафаргулиев
44
Джафаргулиев
7
Байрамов
19
Озобич
7
Шейдаев
7
Шейдаев
19
Озобич
Остались в запасе
Нант
Карабах
40
Реми Дескамп
ВР
1
Денис Петрич
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
11
Мохамед Ачи
ЦП
14
Гор Манвелян
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
25
Лука Гугешашвили
ВР
1
Амин Рамазанов
ВР
5
Максим Медведев
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
90
Нариман Ахундзаде
ЦП
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
1
Денис Петрич
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
11
Мохамед Ачи
ЦП
14
Гор Манвелян
ЦФ
Остались в запасе
25
Лука Гугешашвили
ВР
1
Амин Рамазанов
ВР
5
Максим Медведев
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
90
Нариман Ахундзаде
ЦП
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Нант - Карабах
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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