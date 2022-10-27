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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Штурм - Фейеноорд
Штурм - Фейеноорд: обзор матча 27 октября 2022
Штурм
27.10.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, группа F, 5 тур
1 : 0
Завершен
Фейеноорд
90+3'
О. Китеишвили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штурм - Фейеноорд
ГОЛ! 1:0!
О. Китеишвили
Пас отдал
Э. Эмега
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
М. Хольмгрен-Педерсен
Замена
Д. Шнегг
️️️️
А. Данте
90'
+1
85'
Замена
С. Хименес
️️️️
Данило
83'
Желтая карточка
Я. Дилросун
Замена
Я. Яншер
️️️️
В. Бевинг
83'
80'
Желтая карточка
П. Валемарк
70'
Желтая карточка
К. Тимбер
Желтая карточка
И. Любич
67'
67'
Замена
М. Хольмгрен-Педерсен
️️️️
С. Шиманьски
60'
Замена
П. Валемарк
️️️️
А. Джаханбакш
Замена
Э. Эмега
️️️️
А. Айети
56'
Замена
О. Китеишвили
️️️️
С. Хирлендер
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Вильям Бевинг
ЛВ
77
Иван Любич
ОП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
14
Томи Хорват
ЦП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
23
Кинтен Тимбер
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Штурм
41
Кристофер Джулиани
ВР
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ПЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
6
Весел Демаку
ОП
89
Якоб Яншер
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
27
Матс Виффер
ЦП
10
Эсекьель Буллауде
АП
10
Патрик Валемарк
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
4-1-3-1-1
28
Зибенхандль
44
Данте
22
Аффенгрубер
5
Вютрих
70
Газибегович
77
Любич
22
Прасс
14
Хорват
25
Хирлендер
11
Бевинг
9
Айети
4-2-3-1
1
Бейлов
2
Гертрейда
18
Траунер
17
Ганцко
15
Лопес
23
Тимбер
10
Кекчю
11
Джаханбакш
17
Шиманьски
24
Дилросун
90
Данило
44
Данте
23
Шнегг
23
Шнегг
44
Данте
11
Бевинг
89
Яншер
89
Яншер
11
Бевинг
25
Хирлендер
8
Китеишвили
8
Китеишвили
25
Хирлендер
9
Айети
22
Эмега
22
Эмега
9
Айети
17
Шиманьски
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
17
Шиманьски
11
Джаханбакш
10
Валемарк
10
Валемарк
11
Джаханбакш
90
Данило
29
Хименес
29
Хименес
90
Данило
Остались в запасе
Штурм
Фейеноорд
41
Кристофер Джулиани
ВР
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
5
Доминик Ороз
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ПЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
6
Весел Демаку
ОП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
1
Тимон Велленройтер
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
27
Матс Виффер
ЦП
10
Эсекьель Буллауде
АП
14
Игор Пайшао
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
41
Кристофер Джулиани
ВР
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
5
Доминик Ороз
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ПЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
6
Весел Демаку
ОП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
Остались в запасе
1
Тимон Велленройтер
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
27
Матс Виффер
ЦП
10
Эсекьель Буллауде
АП
14
Игор Пайшао
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Штурм - Фейеноорд
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
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