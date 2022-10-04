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    Расписание матчей 04-10-2022

    сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2022, 29 тур
    4 октября, вторник
    02:00
    Ботафого
    1:3
    Палмейрас
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2022/2023), 1/32 финала
    4 октября, вторник
    17:00
    СтавропольАгроСоюз
    0:3
    Нефтехимик
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2022/2023), 3 тур, группа C
    4 октября, вторник
    19:45
    Бавария
    5:0
    Виктория
    Матч завершен
    4 октября, вторник
    22:00
    Интер
    1:0
    Барселона
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2022/2023), 3 тур, группа D
    4 октября, вторник
    19:45
    Марсель
    4:1
    Спортинг
    Матч завершен
    4 октября, вторник
    22:00
    Айнтрахт
    0:0
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2022/2023), 13 тур
    4 октября, вторник
    21:45
    Бристоль Сити
    0:0
    Ковентри
    Матч завершен
    4 октября, вторник
    21:45
    Лутон Таун
    3:3
    Хаддерсфилд Таун
    Матч завершен
    4 октября, вторник
    21:45
    Шеффилд Юнайтед
    0:1
    Куинз Парк Рейнджерс
    Матч завершен
    4 октября, вторник
    21:45
    Сандерленд
    0:0
    Блэкпул
    Матч завершен
    4 октября, вторник
    22:00
    Кардифф
    1:0
    Блэкберн
    Матч завершен
    4 октября, вторник
    22:00
    Рединг
    1:1
    Норвич Сити
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2022/2023), 7 тур
    4 октября, вторник
    21:45
    Росс Каунти
    0:5
    Мазервелл
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2022/2023), 3 тур, группа A
    4 октября, вторник
    22:00
    Ливерпуль
    2:0
    Рейнджерс
    Матч завершен
    4 октября, вторник
    22:00
    Аякс
    1:6
    Наполи
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2022/2023), 3 тур, группа B
    4 октября, вторник
    22:00
    Порту
    2:0
    Байер
    Матч завершен
    4 октября, вторник
    22:00
    Брюгге
    2:0
    Атлетико
    Матч завершен
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