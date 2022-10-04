сентябрь 2022
октябрь 2022
Бразилия. Серия А 2022, 29 тур
Россия. Кубок (2022/2023), 1/32 финала
4 октября, вторник
17:00
Матч завершен
Лига чемпионов (2022/2023), 3 тур, группа C
Лига чемпионов (2022/2023), 3 тур, группа D
Англия. Чемпионшип (2022/2023), 13 тур
4 октября, вторник
21:45
Матч завершен
4 октября, вторник
21:45
Матч завершен
4 октября, вторник
21:45
Матч завершен
4 октября, вторник
21:45
Матч завершен
4 октября, вторник
22:00
Матч завершен
Шотландия. Премьер-лига (2022/2023), 7 тур
4 октября, вторник
21:45
Матч завершен
Лига чемпионов (2022/2023), 3 тур, группа A