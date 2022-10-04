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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Интер - Барселона
Интер - Барселона: обзор матча 04 октября 2022
Интер
04.10.2022, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа C, 3 тур
1 : 0
Завершен
Барселона
45+2'
Х. Чалханоглу
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Барселона
Желтая карточка
А. Онана
90'
+8
Желтая карточка
А. Бастони
88'
Замена
К. Асллани
️️️️
Х. Чалханоглу
84'
83'
Замена
Ф. Кессье
️️️️
Гави
Замена
Р. Госенс
️️️️
Ф. Димарко
77'
Замена
Д. Дюмфрис
️️️️
М. Дармиан
77'
Замена
Ф. Ачерби
️️️️
С. де Врей
77'
76'
Желтая карточка
Гави
Желтая карточка
Л. Мартинес
76'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
69'
64'
Замена
А. Бальде
️️️️
М. Алонсо
64'
Замена
А. Фати
️️️️
Рафинья
60'
Желтая карточка
С. Бускетс
58'
Замена
Ж. Пике
️️️️
А. Кристенсен
Замена
Э. Джеко
️️️️
Х. Корреа
56'
ГОЛ! 1:0!
Х. Чалханоглу
Пас отдал
Ф. Димарко
45'
+2
Желтая карточка
Н. Барелла
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
24
Андре Онана
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Гави
ЦП
8
Педри
ЦП
11
Рафинья
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
10
Усман Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
31
Николаос Ботис
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
19
Франк Кессье
ЦП
20
Пабло Торре
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
3-2-3-2
24
Онана
37
Шкриньяр
6
де Врей
95
Бастони
32
Димарко
36
Дармиан
22
Мхитарян
20
Чалханоглу
23
Барелла
10
Мартинес
32
Корреа
3-1-3-3
1
тер Стеген
15
Кристенсен
24
Гарсия
3
Алонсо
5
Бускетс
6
Роберто
6
Гави
8
Педри
10
Дембеле
9
Левандовски
11
Рафинья
36
Дармиан
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
36
Дармиан
32
Димарко
8
Госенс
8
Госенс
32
Димарко
6
де Врей
15
Ачерби
15
Ачерби
6
де Врей
20
Чалханоглу
8
Асллани
8
Асллани
20
Чалханоглу
32
Корреа
10
Джеко
10
Джеко
32
Корреа
3
Алонсо
3
Бальде
3
Бальде
3
Алонсо
15
Кристенсен
3
Пике
3
Пике
15
Кристенсен
6
Гави
19
Кессье
19
Кессье
6
Гави
11
Рафинья
31
Фати
31
Фати
11
Рафинья
Остались в запасе
Интер
Барселона
1
Самир Ханданович
ВР
31
Николаос Ботис
ВР
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
Главный тренер
Симоне Индзаги
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
20
Пабло Торре
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
1
Самир Ханданович
ВР
31
Николаос Ботис
ВР
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
20
Пабло Торре
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Интер - Барселона
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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