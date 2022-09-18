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    Расписание матчей 18-09-2022

    август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2022, 27 тур
    18 сентября, воскресенье
    01:00
    Ботафого
    2:0
    Коритиба
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    17:00
    Брагантино
    1:1
    Гойас
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    22:00
    Фламенго
    1:2
    Флуминенсе
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    22:00
    Сеара
    0:2
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    США. МЛС 2022, 44 тур
    18 сентября, воскресенье
    02:30
    Нью-Инглэнд Революшн
    0:1
    Монреаль Импакт
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    02:30
    Орландо Сити
    4:0
    Торонто
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    03:00
    Чикаго Файр
    2:3
    Шарлотт
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    05:30
    Сан-Хосе
    1:1
    Даллас
    Матч завершен
    США. МЛС 2022, 45 тур
    18 сентября, воскресенье
    03:30
    Канзаc Сити
    4:1
    Миннесота Юнайтед
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    04:00
    Остин
    1:1
    Нэшвилл
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    04:30
    Реал Солт-Лейк
    1:2
    Цинциннати
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    05:00
    Ванкувер Уайткепс
    2:1
    Сиэтл
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    05:30
    Лос-Анджелес Гэлакси
    4:1
    Колорадо
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    20:00
    Коламбус
    1:1
    Портленд
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), 11 тур, группа 2
    18 сентября, воскресенье
    10:00
    Динамо Вл
    1:0
    СКА-Хабаровск-2
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    12:00
    Знамя
    2:2
    Сокол
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    14:00
    Коломна
    0:0
    Калуга
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    15:00
    Сатурн
    1:5
    Космос
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    16:00
    Салют
    7:0
    Зенит
    Матч завершен
    Россия. Первая лига (2022/2023), 10 тур
    18 сентября, воскресенье
    13:00
    Енисей
    0:0
    Акрон
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    13:00
    Уфа
    2:1
    Краснодар-2
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    15:00
    Волга
    1:1
    Шинник
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    15:00
    Родина
    1:2
    Балтика
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    17:00
    КАМАЗ
    1:2
    Динамо Мх
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    18:00
    Нефтехимик
    0:1
    СКА-Хабаровск
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    18:00
    Рубин
    3:2
    Волгарь
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    19:00
    Алания
    1:0
    Велес
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2022/2023), 7 тур
    18 сентября, воскресенье
    13:15
    Гоу Эхед Иглс
    2:0
    Эммен
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    15:30
    ПСВ
    4:3
    Фейеноорд
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    15:30
    Херенвен
    2:1
    Твенте
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    17:45
    АЗ Алкмаар
    2:1
    Аякс
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2022/2023), 7 тур
    18 сентября, воскресенье
    13:30
    Удинезе
    3:1
    Интер
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    16:00
    Кремонезе
    0:4
    Лацио
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    16:00
    Фиорентина
    2:0
    Верона
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    16:00
    Монца
    1:0
    Ювентус
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    19:00
    Рома
    0:1
    Аталанта
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    21:45
    Милан
    1:2
    Наполи
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023), 9 тур
    18 сентября, воскресенье
    14:00
    Зенит-Ижевск
    1:1
    Амкар-Пермь
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    14:00
    Торпедо Миасс
    1:2
    Оренбург-2
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    15:00
    Химик-Август
    2:3
    Новосибирск
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    17:00
    Тюмень
    2:1
    Носта
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), 11 тур, группа 1
    18 сентября, воскресенье
    14:00
    Ядро
    1:1
    Звезда
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    15:00
    Балтика-БФУ
    3:0
    Электрон
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    16:00
    Зоркий
    3:1
    Динамо СПб
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    18:00
    Ленинградец
    2:1
    Зенит-2
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), 11 тур, группа 2
    18 сентября, воскресенье
    14:00
    Спартак К
    1:2
    Торпедо-2
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    16:00
    Текстильщик
    2:0
    Чертаново
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    16:00
    Торпедо Вл
    2:1
    Химик
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    16:30
    Знамя Труда
    1:2
    Динамо-2
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2022/2023), 10 тур
    18 сентября, воскресенье
    14:00
    Пари НН
    0:2
    Оренбург
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    16:30
    Краснодар
    3:1
    Химки
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    16:30
    Сочи
    1:1
    Факел
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    19:00
    Спартак
    1:0
    Локомотив
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2022/2023), 8 тур
    18 сентября, воскресенье
    14:00
    Реймс
    0:3
    Монако
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    16:00
    Клермон
    1:3
    Труа
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    16:00
    Ницца
    0:1
    Анжер
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    16:00
    Марсель
    1:1
    Ренн
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    16:00
    Брест
    0:1
    Аяччо
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    18:05
    Нант
    0:0
    Ланс
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    21:45
    Лион
    0:1
    ПСЖ
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2022/2023), 8 тур
    18 сентября, воскресенье
    14:00
    Сент-Миррен
    2:0
    Селтик
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    17:00
    Мазервелл
    0:3
    Хартс
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2022/2023), 8 тур
    18 сентября, воскресенье
    14:00
    Брентфорд
    0:3
    Арсенал
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    16:15
    Эвертон
    1:0
    Вест Хэм
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), 11 тур, группа 1
    18 сентября, воскресенье
    14:30
    Сахалинец
    1:2
    Динамо Бр
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    16:00
    Спартак Т
    2:2
    Рязань
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    17:00
    Металлург Л
    2:1
    Пересвет
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023), 9 тур
    18 сентября, воскресенье
    14:30
    Генк
    1:0
    Гент
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    17:00
    Эйпен
    1:2
    Юнион СЖ
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    19:30
    Стандард
    3:0
    Брюгге
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    22:00
    Андерлехт
    4:1
    Кортрейк
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2022, 22 тур
    18 сентября, воскресенье
    14:30
    Торпедо-БелАЗ
    1:0
    Днепр
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    18:30
    Неман
    1:1
    Минск
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), 21 тур, группа 1
    18 сентября, воскресенье
    15:00
    Авангард
    3:0
    Строгино
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    16:00
    Родина-2
    5:1
    Сахалин
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), 21 тур, группа 2
    18 сентября, воскресенье
    15:00
    Динамо Вг
    1:0
    Тверь
    Матч завершен
    Испания. Примера (2022/2023), 6 тур
    18 сентября, воскресенье
    15:00
    Осасуна
    0:2
    Хетафе
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    17:15
    Вильярреал
    1:1
    Севилья
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    19:30
    Бетис
    2:1
    Жирона
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    19:30
    Реал Сосьедад
    2:1
    Эспаньол
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    22:00
    Атлетико
    1:2
    Реал
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2022/2023), 10 тур
    18 сентября, воскресенье
    15:00
    Люнгбю
    0:2
    Оденсе
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    15:00
    Рандерс
    3:2
    Силькеборг
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    17:00
    Виборг
    0:0
    Брондбю
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    19:00
    Мидтьюлланд
    2:1
    Копенгаген
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023), 9 тур
    18 сентября, воскресенье
    15:30
    Легион
    1:1
    Биолог-Новокубанск
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    16:00
    Алания-2
    2:4
    Машук-КМВ
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    16:00
    СКА
    3:1
    Форте
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    17:30
    Чайка
    2:0
    Ессентуки
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    18:00
    Дружба
    2:3
    Кубань Холдинг
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    19:30
    Черноморец
    0:0
    Ротор
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2022/2023), 9 тур
    18 сентября, воскресенье
    15:30
    Аустрия
    3:0
    Рид
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    15:30
    Штурм
    2:0
    Аустрия Л
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    18:00
    Зальцбург
    1:1
    Рапид
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2022/2023), 7 тур
    18 сентября, воскресенье
    16:30
    Унион
    2:0
    Вольфсбург
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    18:30
    Бохум
    1:1
    Кельн
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    20:30
    Хоффенхайм
    0:0
    Фрайбург
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2022/2023), 7 тур
    18 сентября, воскресенье
    17:00
    Трабзонспор
    3:2
    Газиантеп
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    17:00
    Истанбул Башакшехир
    0:0
    Карагюмрюк
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    20:00
    Анкарагюджю
    2:1
    Сивасспор
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    20:00
    Фенербахче
    5:0
    Аланьяспор
    Матч завершен
    Чехия. Фортуна Лига (2022/2023), 9 тур
    18 сентября, воскресенье
    17:00
    Градец-Кралове
    0:0
    Фастав
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    17:00
    Пардубице
    0:1
    Богемианс 1905
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    17:00
    Словацко
    0:2
    Яблонец
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    20:00
    Виктория
    3:0
    Славия
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2022/2023), 7 тур
    18 сентября, воскресенье
    17:30
    Арука
    2:2
    Витория Гимараеш
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    20:00
    Каза Пиа
    1:0
    Фамаликан
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    20:00
    Бенфика
    5:0
    Маритиму
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    22:30
    Брага
    2:0
    Визела
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2022/2023), 5 тур
    18 сентября, воскресенье
    18:00
    Левадиакос
    1:1
    Астерас
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    19:00
    ОФИ
    1:1
    ПАОК
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    20:00
    Арис
    2:1
    Олимпиакос
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    21:00
    Волос
    2:0
    Ионикос
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2022, 23 тур
    18 сентября, воскресенье
    19:00
    Буде-Глимт
    1:1
    Хаугесунд
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    19:00
    Стремсгодсет
    4:1
    Кристиансунн
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    19:00
    Русенборг
    3:1
    Лиллестрем
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    19:00
    Сарпсборг 08
    4:3
    Йерв
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    19:00
    Викинг
    2:2
    Тромсе
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    19:00
    Волеренга
    4:0
    Сандефьорд
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    21:00
    Мольде
    3:0
    Олесунн
    Матч завершен
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