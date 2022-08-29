июль 2022
август 2022
Бразилия. Серия А 2022, 24 тур
США. МЛС 2022, 39 тур
29 августа, понедельник
02:30
Матч завершен
29 августа, понедельник
03:00
Матч завершен
Украина. Премьер-лига (2022/2023), 2 тур
Греция. Суперлига (2022/2023), 2 тур
29 августа, понедельник
19:00
Матч завершен
Турция. Суперлига (2022/2023), 4 тур
Россия. Первая лига (2022/2023), 7 тур
Дания. Суперлига (2022/2023), 7 тур
29 августа, понедельник
20:00
Матч завершен
Португалия. Примейра (2022/2023), 4 тур
29 августа, понедельник
21:00
Матч завершен
29 августа, понедельник
23:15
Матч завершен