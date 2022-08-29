Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 29-08-2022

    июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2022, 24 тур
    29 августа, понедельник
    00:00
    Ботафого
    0:1
    Фламенго
    Матч завершен
    29 августа, понедельник
    00:00
    Куяба
    0:0
    Сантос
    Матч завершен
    США. МЛС 2022, 39 тур
    29 августа, понедельник
    02:30
    Орландо Сити
    2:1
    Нью-Йорк Сити
    Матч завершен
    29 августа, понедельник
    03:00
    Нью-Инглэнд Революшн
    1:2
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2022/2023), 2 тур
    29 августа, понедельник
    13:00
    Металлист
    1:1
    Ингулец
    Матч завершен
    29 августа, понедельник
    15:00
    Александрия
    2:1
    Минай
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2022/2023), 2 тур
    29 августа, понедельник
    19:00
    Астерас
    0:0
    Олимпиакос
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2022/2023), 4 тур
    29 августа, понедельник
    19:15
    Коньяспор
    1:0
    Фенербахче
    Матч завершен
    29 августа, понедельник
    21:45
    Бешикташ
    3:1
    Сивасспор
    Матч завершен
    Россия. Первая лига (2022/2023), 7 тур
    29 августа, понедельник
    20:00
    Арсенал
    2:2
    Енисей
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2022/2023), 7 тур
    29 августа, понедельник
    20:00
    Брондбю
    0:2
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2022/2023), 4 тур
    29 августа, понедельник
    21:00
    Витория Гимараеш
    0:1
    Каза Пиа
    Матч завершен
    29 августа, понедельник
    23:15
    Визела
    2:2
    Жил Висенте
    Матч завершен
    Испания. Примера (2022/2023), 3 тур
    29 августа, понедельник
    21:00
    Кадис
    0:4
    Атлетик
    Матч завершен
    29 августа, понедельник
    23:00
    Валенсия
    0:1
    Атлетико
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11