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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Минай
Александрия - Минай: обзор матча 29 августа 2022
Александрия
29.08.2022, понедельник, 15:00
Украина. Премьер-лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Минай
23'
М. Третьяков
90+2'
А. Цуриков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Александрия - Минай
ГОЛ! 2:0!
А. Цуриков
90'
+2
Замена
О. Кожушко
️️️️
В. Калитвинцев
90'
+2
Замена
К. Дрышлюк
️️️️
С. Рыбалка
78'
ГОЛ! 1:0!
М. Третьяков
Пас отдал
В. Калитвинцев
23'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ЦЗ
6
Богдан Белошевский
ОП
9
Андрей Цуриков
ЦП
7
Александр Демченко
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
31
Олег Билык
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Минай
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ЦЗ
23
Эльдар Гулиев
ЦП
99
Алексей Хахлев
ЦП
7
Олег Вишневский
ЦФ
13
Александр Бандура
ЦФ
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
16
Максим Дячук
ЦЗ
24
Александр Мартынюк
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
10
Артур Авагимян
ЦП
95
Эмиль Мустафаев
ЦП
50
Сергей Гринь
ПП
23
Юрий Копина
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
14
Артем Шулянский
ЦФ
Минай
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
4
Богдан Чуев
ЦФ
80
Антон Байдал
ЦФ
2-1-5-1-2
4
Бабогло
11
Мирошниченко
6
Белошевский
7
Демченко
45
Калитвинцев
37
Рыбалка
75
Третьяков
9
Цуриков
15
Волошин
31
Билык
93
Кобзарь
2-2-2
23
Немчанинов
33
Гончар
23
Гулиев
99
Хахлев
13
Бандура
7
Вишневский
37
Рыбалка
8
Дрышлюк
8
Дрышлюк
37
Рыбалка
45
Калитвинцев
7
Кожушко
7
Кожушко
45
Калитвинцев
Остались в запасе
Александрия
Минай
1
Георгий Ермаков
ВР
16
Максим Дячук
ЦЗ
24
Александр Мартынюк
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
10
Артур Авагимян
ЦП
95
Эмиль Мустафаев
ЦП
50
Сергей Гринь
ПП
23
Юрий Копина
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
14
Артем Шулянский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
4
Богдан Чуев
ЦФ
80
Антон Байдал
ЦФ
Остались в запасе
1
Георгий Ермаков
ВР
16
Максим Дячук
ЦЗ
24
Александр Мартынюк
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
10
Артур Авагимян
ЦП
95
Эмиль Мустафаев
ЦП
50
Сергей Гринь
ПП
23
Юрий Копина
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
14
Артем Шулянский
ЦФ
Остались в запасе
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
4
Богдан Чуев
ЦФ
80
Антон Байдал
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Статистика матча Александрия - Минай
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Информация о матче
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