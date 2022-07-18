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    Расписание матчей 18-07-2022

    июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2022, 17 тур
    18 июля, понедельник
    00:00
    Ботафого
    0:1
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    18 июля, понедельник
    00:00
    Атлетико Гойяненсе
    0:1
    Форталеза
    Матч завершен
    18 июля, понедельник
    01:00
    Америка Минейро
    0:3
    Брагантино
    Матч завершен
    США. МЛС 2022, 29 тур
    18 июля, понедельник
    00:00
    Нью-Йорк Ред Буллз
    0:1
    Нью-Йорк Сити
    Матч завершен
    18 июля, понедельник
    02:30
    Коламбус
    2:0
    Цинциннати
    Матч завершен
    18 июля, понедельник
    03:30
    Нэшвилл
    1:2
    Лос-Анджелес
    Матч завершен
    18 июля, понедельник
    04:30
    Реал Солт-Лейк
    3:0
    Канзаc Сити
    Матч завершен
    18 июля, понедельник
    04:30
    Сан-Хосе
    1:2
    Хьюстон
    Матч завершен
    18 июля, понедельник
    05:30
    Портленд
    1:1
    Ванкувер Уайткепс
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2022, 15 тур
    18 июля, понедельник
    19:00
    Белшина
    1:2
    Шахтер
    Матч завершен
    Россия. Первая лига (2022/2023), 1 тур
    18 июля, понедельник
    20:00
    Алания
    0:0
    Динамо Мх
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2022/2023), 1 тур
    18 июля, понедельник
    20:00
    Оденсе
    0:2
    Нордшелланд
    Матч завершен
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