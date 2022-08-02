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    Расписание матчей 02-08-2022

    июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2022, 20 тур
    2 августа, вторник
    02:00
    Сантос
    2:2
    Флуминенсе
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2022/2023), 3 раунд, первый матч
    2 августа, вторник
    20:00
    Шериф
    1:2
    Виктория
    Матч завершен
    2 августа, вторник
    20:45
    Лудогорец
    1:2
    Динамо
    Матч завершен
    2 августа, вторник
    21:00
    Монако
    1:1
    ПСВ
    Матч завершен
    2 августа, вторник
    21:45
    Юнион СЖ
    2:0
    Рейнджерс
    Матч завершен
    2 августа, вторник
    22:00
    Бенфика
    4:1
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
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