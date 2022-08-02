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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Монако - ПСВ
Монако - ПСВ: обзор матча 02 августа 2022
Монако
02.08.2022, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
ПСВ
80'
А. Дисаси
38'
Д. Верман
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Монако - ПСВ
89'
Желтая карточка
Д. Верман
87'
Желтая карточка
Э. Гутьеррес
Замена
С. Диоп
️️️️
В. Бен-Йеддер
84'
ГОЛ! 1:1!
А. Дисаси
Пас отдал
Э. Матацо
80'
78'
Замена
М. ван Гинкел
️️️️
И. Сангаре
Замена
Б. Эмболо
️️️️
А. Головин
75'
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
К. Фолланд
75'
75'
Замена
Х. Симонс
️️️️
И. Сайбари
75'
Замена
Ф. Оппегард
️️️️
Ф. Мвене
Замена
К. Дьятта
️️️️
Т. Минамино
68'
Желтая карточка
И. Якобс
67'
61'
Замена
Э. Гутьеррес
️️️️
Г. Тил
61'
Замена
А. Рамальо
️️️️
Ф. Макс
38'
ГОЛ! 0:1!
Д. Верман
Пас отдал
Л. де Йонг
Желтая карточка
Э. Матацо
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
25
Джоуи Верман
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
20
Гус Тил
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Монако
21
Янн Льенар
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
15
Крепин Дьятта
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
1
Томас Дидийон
ЦФ
ПСВ
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
7
Хави Симонс
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
3-2-3-2
1
Нюбель
5
Дисаси
3
Марипан
2
Вандерсон
8
Матацо
24
Фофана
4
Якобс
10
Головин
18
Минамино
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
4-1-2-2-1
44
Бенитес
2
Мвене
4
Обиспо
4
Тезе
30
Макс
6
Сангаре
25
Верман
34
Сайбари
20
Тил
18
Гакпо
26
де Йонг
10
Бен-Йеддер
10
Диоп
10
Диоп
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
10
Мартинш
10
Мартинш
31
Фолланд
18
Минамино
15
Дьятта
15
Дьятта
18
Минамино
10
Головин
7
Эмболо
7
Эмболо
10
Головин
34
Сайбари
7
Симонс
7
Симонс
34
Сайбари
2
Мвене
22
Оппегард
22
Оппегард
2
Мвене
30
Макс
5
Рамальо
5
Рамальо
30
Макс
6
Сангаре
8
ван Гинкел
8
ван Гинкел
6
Сангаре
20
Тил
35
Гутьеррес
35
Гутьеррес
20
Тил
Остались в запасе
Монако
ПСВ
21
Янн Льенар
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
1
Томас Дидийон
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
37
Ричард Ледесма
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
1
Томас Дидийон
ЦФ
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
37
Ричард Ледесма
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Статистика матча Монако - ПСВ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
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