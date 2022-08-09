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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСВ - Монако
ПСВ - Монако: обзор матча 09 августа 2022
ПСВ
09.08.2022, вторник, 21:30
Лига чемпионов, 3 раунд
3 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Монако
21'
Д. Верман
89'
Э. Гутьеррес
109'
Л. де Йонг
58'
Г. Марипан
70'
В. Бен-Йеддер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Монако
120'
+1
Желтая карточка
Г. Марипан
ГОЛ! 3:2!
Л. де Йонг
Пас отдал
Д. Тезе
109'
Замена
Д. Брэнтуэйт
️️️️
Д. Верман
107'
106'
Замена
Ж. Лукас
️️️️
Э. Матацо
89'
Желтая карточка
Э. Матацо
ГОЛ! 2:2!
Э. Гутьеррес
Пас отдал
Л. де Йонг
89'
Замена
М. ван Гинкел
️️️️
А. Обиспо
88'
Желтая карточка
А. Обиспо
84'
83'
Замена
С. Диоп
️️️️
В. Бен-Йеддер
78'
Желтая карточка
Вандерсон
Замена
Ф. Оппегард
️️️️
Ф. Макс
77'
Замена
Й. Бакайоко
️️️️
Ф. Мвене
77'
70'
ГОЛ! 1:2!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Ж. Мартинш
68'
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
Т. Минамино
Замена
А. Рамальо
️️️️
И. Сайбари
65'
Замена
Э. Гутьеррес
️️️️
Г. Тил
65'
58'
ГОЛ! 1:1!
Г. Марипан
53'
Замена
К. Энрике
️️️️
И. Якобс
53'
Замена
К. Дьятта
️️️️
А. Головин
46'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
К. Фолланд
35'
Желтая карточка
А. Головин
Желтая карточка
И. Сангаре
23'
ГОЛ! 1:0!
Д. Верман
Пас отдал
Ф. Мвене
21'
Желтая карточка
Г. Тил
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
25
Джоуи Верман
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
20
Гус Тил
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
4
Исмаил Якобс
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
18
Такуми Минамино
АП
10
Александр Головин
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
7
Хави Симонс
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
17
Савиньо
ПВ
Монако
1
Томас Дидийон
ВР
21
Янн Льенар
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
15
Крепин Дьятта
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
4-1-2-2-1
44
Бенитес
30
Макс
4
Тезе
4
Обиспо
2
Мвене
6
Сангаре
25
Верман
34
Сайбари
18
Гакпо
20
Тил
26
де Йонг
4-2-2-2
1
Нюбель
2
Вандерсон
5
Дисаси
3
Марипан
4
Якобс
24
Фофана
8
Матацо
18
Минамино
10
Головин
31
Фолланд
10
Бен-Йеддер
30
Макс
22
Оппегард
22
Оппегард
30
Макс
34
Сайбари
5
Рамальо
5
Рамальо
34
Сайбари
25
Верман
4
Брэнтуэйт
4
Брэнтуэйт
25
Верман
4
Обиспо
8
ван Гинкел
8
ван Гинкел
4
Обиспо
20
Тил
35
Гутьеррес
35
Гутьеррес
20
Тил
2
Мвене
11
Бакайоко
11
Бакайоко
2
Мвене
4
Якобс
12
Энрике
12
Энрике
4
Якобс
8
Матацо
6
Лукас
6
Лукас
8
Матацо
10
Бен-Йеддер
10
Диоп
10
Диоп
10
Бен-Йеддер
18
Минамино
10
Мартинш
10
Мартинш
18
Минамино
10
Головин
15
Дьятта
15
Дьятта
10
Головин
31
Фолланд
7
Эмболо
7
Эмболо
31
Фолланд
Остались в запасе
ПСВ
Монако
7
Хави Симонс
ПВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
37
Ричард Ледесма
АП
17
Савиньо
ПВ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
1
Томас Дидийон
ВР
21
Янн Льенар
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
7
Хави Симонс
ПВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
37
Ричард Ледесма
АП
17
Савиньо
ПВ
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
21
Янн Льенар
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча ПСВ - Монако
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Филипс
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