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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - Мидтьюлланд
Бенфика - Мидтьюлланд: обзор матча 02 августа 2022
Бенфика
02.08.2022, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 раунд
4 : 1
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Мидтьюлланд
17'
Г. Рамуш
33'
Г. Рамуш
40'
Э. Фернандес
61'
Г. Рамуш
78'
П. Систо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Мидтьюлланд
Замена
Шикинью
️️️️
Д. Нерес
86'
Замена
Э. Араужо
️️️️
Рафа
79'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
Г. Рамуш
79'
78'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
П. Систо
78'
Замена
К. Куаку
️️️️
Шарлес
Желтая карточка
Морато
77'
67'
Замена
М. Тюхосен
️️️️
Д. Андерссон
67'
Замена
Г. Исаксен
️️️️
С. Каба
62'
Замена
Паулиньо
️️️️
Н. Дир
ГОЛ! 4:0!
Г. Рамуш
Пас отдал
Рафа
61'
46'
Замена
Э. Чилуфья
️️️️
А. Дрейер
ГОЛ! 3:0!
Э. Фернандес
Пас отдал
Ж. Мариу
40'
ГОЛ! 2:0!
Г. Рамуш
Пас отдал
Д. Нерес
33'
Желтая карточка
Н. Отаменди
22'
ГОЛ! 1:0!
Г. Рамуш
Пас отдал
Д. Нерес
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
17
Энцо Фернандес
ОП
12
Флорентину
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
35
Шарлес
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
14
Антониу Силва
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Паулу Бернарду
ЦП
22
Шикинью
АП
9
Энрике Араужо
ЦФ
22
Диегу Морейра
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
Мидтьюлланд
29
Паулиньо
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
23
Пабло Ортис
ЦЗ
55
Виктор Бак Йенсен
ЦЗ
26
Крис Куаку
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
1
David Ousted
ЦФ
14
Эдвард Чилуфья
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Влаходимос
22
Гримальдо
5
Морато
30
Отаменди
12
Жилберто
17
Фернандес
12
Флорентину
23
Мариу
7
Нерес
27
Рафа
9
Рамуш
3-2-3-1-1
1
Олафссон
28
Святченко
2
Андерссон
18
Жуниньо
3
Дальсгаард
44
Дир
35
Шарлес
77
Систо
18
Серенсен
10
Дрейер
9
Каба
7
Нерес
22
Шикинью
22
Шикинью
7
Нерес
27
Рафа
9
Араужо
9
Араужо
27
Рафа
9
Рамуш
9
Яремчук
9
Яремчук
9
Рамуш
44
Дир
29
Паулиньо
29
Паулиньо
44
Дир
2
Андерссон
17
Тюхосен
17
Тюхосен
2
Андерссон
35
Шарлес
26
Куаку
26
Куаку
35
Шарлес
9
Каба
11
Исаксен
11
Исаксен
9
Каба
10
Дрейер
14
Чилуфья
14
Чилуфья
10
Дрейер
Остались в запасе
Бенфика
Мидтьюлланд
23
Элтон Лейте
ВР
14
Антониу Силва
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Паулу Бернарду
ЦП
22
Диегу Морейра
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
23
Пабло Ортис
ЦЗ
55
Виктор Бак Йенсен
ЦЗ
1
David Ousted
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
14
Антониу Силва
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Паулу Бернарду
ЦП
22
Диегу Морейра
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
Остались в запасе
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
23
Пабло Ортис
ЦЗ
55
Виктор Бак Йенсен
ЦЗ
1
David Ousted
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Бенфика - Мидтьюлланд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
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