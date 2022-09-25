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    Расписание матчей 25-09-2022

    август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи. Сборные 2022
    25 сентября, воскресенье
    02:30
    Колумбия
    4:1
    Гватемала
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    06:00
    Новая Зеландия
    0:2
    Австралия
    Матч завершен
    США. МЛС 2022, 23 тур
    25 сентября, воскресенье
    05:00
    Сан-Хосе
    2:3
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Матч завершен
    Россия. Первая лига (2022/2023), 11 тур
    25 сентября, воскресенье
    10:00
    СКА-Хабаровск
    2:0
    Кубань
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    14:00
    Велес
    1:1
    КАМАЗ
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    15:00
    Краснодар-2
    0:0
    Нефтехимик
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    16:00
    Шинник
    1:0
    Рубин
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    16:00
    Акрон
    1:1
    Уфа
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    17:00
    Волгарь
    0:0
    Алания
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    17:00
    Арсенал
    2:0
    Волга
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    17:00
    Балтика
    3:2
    Енисей
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    18:00
    Динамо Мх
    0:0
    Родина
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2022/2023), 1 тур
    25 сентября, воскресенье
    13:00
    Минай
    0:1
    Львов
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023), 10 тур
    25 сентября, воскресенье
    13:00
    Биолог-Новокубанск
    1:2
    Черноморец
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    15:00
    Спартак-Нальчик
    1:1
    СКА
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    15:00
    Кубань Холдинг
    1:0
    Легион
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    15:00
    Алания-2
    1:3
    Дружба
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    16:00
    Форте
    0:0
    Чайка
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    16:00
    Машук-КМВ
    2:0
    Ессентуки
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    17:00
    Ротор
    3:1
    Динамо
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023), 10 тур
    25 сентября, воскресенье
    14:00
    Амкар-Пермь
    0:1
    Новосибирск
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    14:00
    Носта
    0:2
    Зенит-Ижевск
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    16:00
    Оренбург-2
    0:0
    Химик-Август
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    17:00
    Тюмень
    1:2
    Торпедо Миасс
    Матч завершен
    Лига наций (2022/2023), 6 тур, группа D1
    25 сентября, воскресенье
    16:00
    Андорра
    1:1
    Латвия
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    16:00
    Молдавия
    2:0
    Лихтенштейн
    Матч завершен
    Лига наций (2022/2023), 6 тур, группа C3
    25 сентября, воскресенье
    19:00
    Словакия
    1:1
    Белоруссия
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    19:00
    Азербайджан
    3:0
    Казахстан
    Матч завершен
    Лига наций (2022/2023), 6 тур, группа A1
    25 сентября, воскресенье
    21:45
    Австрия
    1:3
    Хорватия
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    21:45
    Дания
    2:0
    Франция
    Матч завершен
    Лига наций (2022/2023), 6 тур, группа A4
    25 сентября, воскресенье
    21:45
    Нидерланды
    1:0
    Бельгия
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    21:45
    Уэльс
    0:1
    Польша
    Матч завершен
    Лига наций (2022/2023), 6 тур, группа C1
    25 сентября, воскресенье
    21:45
    Фарерские острова
    2:1
    Турция
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    21:45
    Люксембург
    1:0
    Литва
    Матч завершен
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