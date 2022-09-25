август 2022
сентябрь 2022
Товарищеские матчи. Сборные 2022
США. МЛС 2022, 23 тур
25 сентября, воскресенье
05:00
Матч завершен
Россия. Первая лига (2022/2023), 11 тур
25 сентября, воскресенье
10:00
Матч завершен
25 сентября, воскресенье
15:00
Матч завершен
Украина. Премьер-лига (2022/2023), 1 тур
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023), 10 тур
25 сентября, воскресенье
13:00
Матч завершен
25 сентября, воскресенье
15:00
Матч завершен
25 сентября, воскресенье
15:00
Матч завершен
Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023), 10 тур
25 сентября, воскресенье
14:00
Матч завершен
25 сентября, воскресенье
14:00
Матч завершен
25 сентября, воскресенье
16:00
Матч завершен
25 сентября, воскресенье
17:00
Матч завершен
Лига наций (2022/2023), 6 тур, группа D1
Лига наций (2022/2023), 6 тур, группа C3
25 сентября, воскресенье
19:00
Матч завершен
25 сентября, воскресенье
19:00
Матч завершен
Лига наций (2022/2023), 6 тур, группа A1
Лига наций (2022/2023), 6 тур, группа A4
Лига наций (2022/2023), 6 тур, группа C1
25 сентября, воскресенье
21:45
Матч завершен
25 сентября, воскресенье
21:45
Матч завершен