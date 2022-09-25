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Расписание матчей
Лига наций
Австрия - Хорватия
Австрия - Хорватия: обзор матча 25 сентября 2022
Австрия
25.09.2022, воскресенье, 21:45
Лига наций, группа A1, 6 тур
1 : 3
Завершен
Хорватия
9'
К. Баумгартнер
6'
Л. Модрич
69'
М. Ливайя
72'
Д. Ловрен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Австрия - Хорватия
86'
Замена
М. Пашалич
️️️️
М. Ковачич
84'
Замена
А. Крамарич
️️️️
Н. Влашич
Замена
Р. Шмид
️️️️
К. Баумгартнер
82'
Замена
К. Онисиво
️️️️
М. Грегоритч
82'
72'
ГОЛ! 1:3!
Д. Ловрен
Пас отдал
Л. Майер
69'
ГОЛ! 1:2!
М. Ливайя
Пас отдал
И. Перишич
Замена
М. Чам
️️️️
М. Арнаутович
64'
Замена
М. Вебер
️️️️
С. Пош
64'
Замена
С. Ляйнер
️️️️
К. Триммель
63'
63'
Замена
Б. Соса
️️️️
Б. Баришич
62'
Замена
М. Ливайя
️️️️
А. Будимир
60'
Желтая карточка
Д. Ловрен
Желтая карточка
С. Пош
55'
Желтая карточка
М. Забитцер
53'
48'
Желтая карточка
И. Перишич
18'
Замена
Л. Майер
️️️️
М. Брозович
ГОЛ! 1:1!
К. Баумгартнер
Пас отдал
М. Забитцер
9'
6'
ГОЛ! 0:1!
Л. Модрич
Пас отдал
Н. Влашич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
1
Хайнц Линднер
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
16
Кристофер Триммель
ПЗ
6
Николас Зайвальд
ЦП
4
Ксавер Шлагер
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
10
Кристоф Баумгартнер
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
13
Никола Влашич
АП
11
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Австрия
13
Патрик Пенц
ВР
17
Александер Шлагер
ВР
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Гернот Траунер
ЦЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
19
Деян Любичич
ОП
18
Романо Шмид
АП
22
Мухаммед Чам
АП
23
Андреас Вайманн
ЦФ
20
Карим Онисиво
ЦФ
Хорватия
23
Ивица Ивушич
ВР
12
Ловре Калинич
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
16
Мислав Оршич
ЛВ
7
Ловро Майер
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
14
Марко Ливайя
ЦФ
17
Бруно Петкович
ЦФ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
4-3-1-2
1
Линднер
5
Пош
3
Дансо
8
Алаба
16
Триммель
6
Зайвальд
4
Шлагер
9
Забитцер
10
Баумгартнер
11
Грегоритч
7
Арнаутович
4-1-2-2-1
1
Ливакович
2
Станишич
6
Ловрен
4
Гвардиол
3
Баришич
11
Брозович
10
Модрич
8
Ковачич
13
Влашич
14
Перишич
11
Будимир
5
Пош
14
Вебер
14
Вебер
5
Пош
16
Триммель
19
Ляйнер
19
Ляйнер
16
Триммель
10
Баумгартнер
18
Шмид
18
Шмид
10
Баумгартнер
7
Арнаутович
22
Чам
22
Чам
7
Арнаутович
11
Грегоритч
20
Онисиво
20
Онисиво
11
Грегоритч
11
Брозович
7
Майер
7
Майер
11
Брозович
3
Баришич
19
Соса
19
Соса
3
Баришич
8
Ковачич
15
Пашалич
15
Пашалич
8
Ковачич
11
Будимир
14
Ливайя
14
Ливайя
11
Будимир
13
Влашич
9
Крамарич
9
Крамарич
13
Влашич
Остались в запасе
Австрия
Хорватия
13
Патрик Пенц
ВР
17
Александер Шлагер
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Гернот Траунер
ЦЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
19
Деян Любичич
ОП
23
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
23
Ивица Ивушич
ВР
12
Ловре Калинич
ВР
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
16
Мислав Оршич
ЛВ
17
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
13
Патрик Пенц
ВР
17
Александер Шлагер
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Гернот Траунер
ЦЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
19
Деян Любичич
ОП
23
Андреас Вайманн
ЦФ
Остались в запасе
23
Ивица Ивушич
ВР
12
Ловре Калинич
ВР
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
16
Мислав Оршич
ЛВ
17
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Австрия - Хорватия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Хорватия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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