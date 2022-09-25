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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Минай - Львов
Минай - Львов: обзор матча 25 сентября 2022
Минай
25.09.2022, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Львов
90+1'
А. Васильев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минай - Львов
90'
+4
Желтая карточка
Н. Ныч
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
А. Васильев
Желтая карточка
О. Горин
86'
Замена
Е. Селезнев
️️️️
А. Хахлев
84'
Замена
В. Рогозинский
️️️️
И. Трубочкин
83'
Желтая карточка
И. Трубочкин
68'
66'
Желтая карточка
А. Бусько
Желтая карточка
А. Хахлев
56'
40'
Вторая желтая
М. Шишка
37'
Желтая карточка
М. Шишка
32'
Желтая карточка
Н. Муравский
28'
Замена
А. Ременяк
️️️️
В. Бугай
9'
Замена
М. Шишка
️️️️
Б. Мишенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минай
94
Герман Пеньков
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ЦЗ
3
Иван Трубочкин
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
44
Вадим Витенчук
ЦП
99
Алексей Хахлев
ЦП
9
Егор Твердохлеб
ЦП
23
Эльдар Гулиев
ЦП
17
Назарий Воробчак
ЦП
7
Олег Вишневский
ЦФ
Львов
55
Иван Пономаренко
ВР
34
Назарий Муравский
ЦЗ
7
Богдан Мишенко
ЦЗ
24
Андрей Бусько
ЦП
27
Александр Васильев
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
15
Назарий Ныч
ЦФ
55
Борис Крушинский
ЦФ
19
Владислав Бугай
ЦФ
33
Артем Мильченко
ЦФ
Минай
12
Александр Кемкин
ВР
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
78
Валерий Рогозинский
ЦЗ
9
Дмитрий Касимов
ЦЗ
21
Руслан Паламарь
ЦП
80
Антон Байдал
ЦФ
4
Богдан Чуев
ЦФ
2
Тарас Дмитрук
ЦФ
9
Данил Колесник
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
17
Данил Голуб
ЦФ
Львов
76
Михаил Шишка
ОП
97
Андрей Якимов
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
4-5-1
94
Пеньков
23
Немчанинов
3
Трубочкин
25
Горин
33
Гончар
99
Хахлев
9
Твердохлеб
23
Гулиев
17
Воробчак
44
Витенчук
7
Вишневский
2-2-2-4
55
Пономаренко
34
Муравский
7
Мишенко
24
Бусько
27
Васильев
11
Грисьо
18
Бойко
33
Мильченко
19
Бугай
55
Крушинский
15
Ныч
3
Трубочкин
78
Рогозинский
78
Рогозинский
3
Трубочкин
99
Хахлев
11
Селезнев
11
Селезнев
99
Хахлев
7
Мишенко
76
Шишка
76
Шишка
7
Мишенко
19
Бугай
9
Ременяк
9
Ременяк
19
Бугай
Остались в запасе
Минай
Львов
12
Александр Кемкин
ВР
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
9
Дмитрий Касимов
ЦЗ
21
Руслан Паламарь
ЦП
80
Антон Байдал
ЦФ
4
Богдан Чуев
ЦФ
2
Тарас Дмитрук
ЦФ
9
Данил Колесник
ЦФ
17
Данил Голуб
ЦФ
97
Андрей Якимов
ЦП
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
9
Дмитрий Касимов
ЦЗ
21
Руслан Паламарь
ЦП
80
Антон Байдал
ЦФ
4
Богдан Чуев
ЦФ
2
Тарас Дмитрук
ЦФ
9
Данил Колесник
ЦФ
17
Данил Голуб
ЦФ
Остались в запасе
97
Андрей Якимов
ЦП
Статистика матча Минай - Львов
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Информация о матче
Стадион:
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