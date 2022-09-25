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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Лос-Анджелес Гэлакси
Сан-Хосе - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 25 сентября 2022
Сан-Хосе
25.09.2022, воскресенье, 05:00
США. МЛС, 23 тур
2 : 3
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
73'
К. Эспиноса (П)
90+5'
Натан
12'
Чичарито
42'
Г. Бругман
69'
Чичарито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Хосе - Лос-Анджелес Гэлакси
ГОЛ! 2:3!
Натан
90'
+5
Желтая карточка
Э. Ремеди
84'
84'
Замена
Д. Агирре
️️️️
Р. Пуч
84'
Замена
Н. ДеПуй
️️️️
Чичарито
Замена
S. Salinas
️️️️
Н. Цакирис
78'
75'
Замена
V. Vázquez
️️️️
Г. Бругман
75'
Замена
Д. Йовелич
️️️️
С. Грандсир
73'
Желтая карточка
Д. Бонд
ГОЛ с пенальти! 1:3!
К. Эспиноса
73'
Замена
B. Kikanovic
️️️️
C. Cowell
70'
69'
ГОЛ! 0:3!
Чичарито
Пас отдал
Э. Альварес
61'
Замена
Э. Альварес
️️️️
К. Кабрал
Замена
Э. Ремеди
️️️️
Жудсон
58'
Замена
М. Трауко
️️️️
Т. Бисон
58'
56'
Желтая карточка
С. Грандсир
Желтая карточка
Н. Цакирис
47'
42'
ГОЛ! 0:2!
Г. Бругман
Пас отдал
М. Дельгадо
31'
Желтая карточка
Чичарито
Желтая карточка
Жудсон
29'
12'
ГОЛ! 0:1!
Чичарито
Пас отдал
Х. Араухо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
10
Нико Цакирис
ЦП
93
Жудсон
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
12
James Marcinkowski
ЦФ
5
Натан
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
4
Сега Кулибали
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
8
Марко Дельгадо
ЦП
16
Гастон Бругман
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Сан-Хосе
20
Matt Bersano
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
4
Оскар Огрен
ЦЗ
5
Эрик Ремеди
ОП
6
Shea Salinas
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
2-5-4
97
3
Мари
93
Жудсон
14
7
Эспиноса
7
10
Цакирис
12
17
Эбобиссе
4
Бисон
5
Натан
2-3-3-2
31
Бонд
4
Кулибали
33
Уильямс
8
Дельгадо
16
Бругман
10
Пуч
7
Грандсир
91
Кабрал
44
Эдвардс
22
Араухо
14
Чичарито
4
Бисон
47
Трауко
47
Трауко
4
Бисон
93
Жудсон
5
Ремеди
5
Ремеди
93
Жудсон
10
Цакирис
6
6
10
Цакирис
7
28
28
7
14
Чичарито
20
ДеПуй
20
ДеПуй
14
Чичарито
10
Пуч
23
Агирре
23
Агирре
10
Пуч
16
Бругман
8
8
16
Бругман
91
Кабрал
10
Альварес
10
Альварес
91
Кабрал
7
Грандсир
9
Йовелич
9
Йовелич
7
Грандсир
Остались в запасе
Сан-Хосе
Лос-Анджелес Гэлакси
20
Matt Bersano
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
4
Оскар Огрен
ЦЗ
21
Ян Грегуш
ЦП
16
Джек Скахан
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
33
Джонатан Клинсман
ВР
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
4
Оскар Огрен
ЦЗ
21
Ян Грегуш
ЦП
16
Джек Скахан
ЦФ
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Сан-Хосе - Лос-Анджелес Гэлакси
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
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Информация о матче
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