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    Расписание матчей 11-09-2022

    август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2022, 26 тур
    11 сентября, воскресенье
    01:00
    Флуминенсе
    2:1
    Форталеза
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    03:00
    Палмейрас
    2:1
    Жувентуде
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    17:00
    Ботафого
    0:0
    Америка Минейро
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    17:00
    Аваи
    1:1
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    22:00
    Сан-Паулу
    1:1
    Коринтианс
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    22:00
    Коритиба
    2:0
    Атлетико Гойяненсе
    Матч завершен
    США. МЛС 2022, 42 тур
    11 сентября, воскресенье
    01:00
    Нью-Йорк Ред Буллз
    2:1
    Нью-Инглэнд Революшн
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    02:30
    Атланта Юнайтед
    4:2
    Торонто
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    02:30
    Цинциннати
    6:0
    Сан-Хосе
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    02:30
    Филадельфия Юнион
    5:1
    Орландо Сити
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    03:00
    Чикаго Файр
    3:1
    Интер
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    03:00
    Сиэтл
    3:0
    Остин
    Матч завершен
    США. МЛС 2022, 43 тур
    11 сентября, воскресенье
    03:30
    Даллас
    2:1
    Лос-Анджелес
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    03:30
    Хьюстон
    0:0
    Канзаc Сити
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    04:30
    Реал Солт-Лейк
    0:0
    Ди Си Юнайтед
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    04:30
    Колорадо
    3:1
    Ванкувер Уайткепс
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    05:00
    Портленд
    1:0
    Миннесота Юнайтед
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2022/2023), 4 тур
    11 сентября, воскресенье
    13:00
    Днепр-1
    3:0
    Металлист 1925
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    15:00
    Колос
    1:0
    Металлист
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    17:00
    Динамо
    1:0
    Львов
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2022/2023), 9 тур
    11 сентября, воскресенье
    13:00
    Урал
    2:0
    Торпедо
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    15:00
    Факел
    2:0
    Локомотив
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    17:30
    Зенит
    8:0
    Оренбург
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    19:45
    Ростов
    4:2
    Спартак
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2022, 19 тур
    11 сентября, воскресенье
    13:00
    Кызыл-Жар
    4:0
    Ордабасы
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    17:00
    Туран
    1:3
    Кайрат
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2022/2023), 6 тур
    11 сентября, воскресенье
    13:15
    Утрехт
    1:0
    Витесс
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    15:30
    ПСВ
    1:0
    РКС Ваалвейк
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    15:30
    Камбур
    0:1
    Гронинген
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    17:45
    АЗ Алкмаар
    1:1
    Твенте
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    21:00
    Фейеноорд
    3:0
    Спарта
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2022/2023), 6 тур
    11 сентября, воскресенье
    13:30
    Аталанта
    1:1
    Кремонезе
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    16:00
    Болонья
    2:1
    Фиорентина
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    16:00
    Лечче
    1:1
    Монца
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    16:00
    Сассуоло
    1:3
    Удинезе
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    19:00
    Лацио
    2:0
    Верона
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    21:45
    Ювентус
    2:2
    Салернитана
    Матч завершен
    Россия. Первая лига (2022/2023), 9 тур
    11 сентября, воскресенье
    14:00
    Велес
    1:2
    Рубин
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    16:00
    Акрон
    2:2
    Родина
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    17:00
    Волгарь
    1:0
    Волга
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    17:00
    Арсенал
    2:1
    Нефтехимик
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    18:00
    Шинник
    1:0
    Кубань
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    18:00
    СКА-Хабаровск
    1:1
    Уфа
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    18:00
    Краснодар-2
    1:2
    Енисей
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    19:00
    Алания
    4:2
    КАМАЗ
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2022/2023), 7 тур
    11 сентября, воскресенье
    14:00
    Страсбур
    0:0
    Клермон
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    16:00
    Аяччо
    0:1
    Ницца
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    16:00
    Анжер
    2:1
    Монпелье
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    16:00
    Лорьян
    3:2
    Нант
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    16:00
    Тулуза
    1:0
    Реймс
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    18:05
    Ренн
    5:0
    Осер
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    21:45
    Монако
    2:1
    Лион
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2022, 21 тур
    11 сентября, воскресенье
    14:00
    Энергетик-БГУ
    2:1
    Неман
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    16:00
    Белшина
    1:3
    Торпедо-БелАЗ
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    20:30
    Гомель
    0:3
    Шахтер
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023), 8 тур
    11 сентября, воскресенье
    14:30
    Вестерло
    2:1
    Андерлехт
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    17:00
    Серкль Брюгге
    0:2
    Антверпен
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    19:30
    Юнион СЖ
    1:2
    Генк
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    22:00
    Гент
    2:0
    Зюлте-Варегем
    Матч завершен
    Испания. Примера (2022/2023), 5 тур
    11 сентября, воскресенье
    15:00
    Реал
    4:1
    Мальорка
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    17:15
    Эльче
    1:4
    Атлетик
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    19:30
    Хетафе
    2:1
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    22:00
    Бетис
    1:0
    Вильярреал
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2022/2023), 9 тур
    11 сентября, воскресенье
    15:00
    Ольборг
    1:1
    Люнгбю
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    15:00
    Нордшелланд
    1:1
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    17:00
    Брондбю
    2:2
    Рандерс
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    19:00
    Силькеборг
    1:0
    Орхус
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2022/2023), 8 тур
    11 сентября, воскресенье
    15:15
    Серветт
    3:2
    Цюрих
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    17:30
    Базель
    5:1
    Грассхоппер
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    17:30
    Янг Бойз
    3:0
    Лугано
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2022/2023), 8 тур
    11 сентября, воскресенье
    15:30
    Аустрия Л
    1:1
    ЛАСК
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    15:30
    Хартберг
    0:3
    Аустрия
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    18:00
    Аустрия К
    0:2
    Штурм
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2022/2023), 6 тур
    11 сентября, воскресенье
    16:30
    Кельн
    0:1
    Унион
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    18:30
    Фрайбург
    0:0
    Боруссия
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2022/2023), 6 тур
    11 сентября, воскресенье
    17:00
    Сивасспор
    1:1
    Истанбулспор
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    20:00
    Газиантеп
    1:1
    Умраниеспор
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    20:00
    Касымпаша
    2:3
    Галатасарай
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    20:00
    Кайсериспор
    1:0
    Антальяспор
    Матч завершен
    Чехия. Фортуна Лига (2022/2023), 8 тур
    11 сентября, воскресенье
    17:00
    Баник
    3:0
    Пардубице
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    17:00
    Яблонец
    3:0
    Градец-Кралове
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    17:00
    Млада Болеслав
    1:1
    Словацко
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    17:00
    Богемианс 1905
    0:2
    Слован
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    20:00
    Славия
    6:1
    Динамо
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2022/2023), 6 тур
    11 сентября, воскресенье
    17:30
    Пасуш де Феррейра
    2:3
    Каза Пиа
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    20:00
    Маритиму
    1:2
    Жил Висенте
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    20:00
    Арука
    1:2
    Боавишта
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    22:30
    Риу Аве
    2:3
    Брага
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2022/2023), 4 тур
    11 сентября, воскресенье
    18:30
    Олимпиакос
    1:1
    Волос
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    21:30
    Астерас
    0:2
    Арис
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    21:30
    Панатинаикос
    2:1
    АЕК
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2022, 22 тур
    11 сентября, воскресенье
    19:00
    Олесунн
    1:3
    Сарпсборг 08
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    19:00
    ХамКам
    1:2
    Викинг
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    19:00
    Йерв
    2:4
    Мольде
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    19:00
    Кристиансунн
    3:2
    Волеренга
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    19:00
    Тромсе
    3:2
    Буде-Глимт
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    21:00
    Хаугесунд
    2:1
    Русенборг
    Матч завершен
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