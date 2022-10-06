Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 06-10-2022

    сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2022, 30 тур
    6 октября, четверг
    01:00
    Брагантино
    2:1
    Куяба
    Матч завершен
    6 октября, четверг
    01:00
    Сеара
    1:1
    Гойас
    Матч завершен
    6 октября, четверг
    01:00
    Атлетико Гойяненсе
    3:2
    Флуминенсе
    Матч завершен
    6 октября, четверг
    01:30
    Атлетико Паранаэнсе
    1:1
    Форталеза
    Матч завершен
    6 октября, четверг
    03:30
    Фламенго
    0:0
    Интернасьонал
    Матч завершен
    6 октября, четверг
    03:30
    Сантос
    1:2
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    США. МЛС 2022, 41 тур
    6 октября, четверг
    03:00
    Интер
    4:1
    Орландо Сити
    Матч завершен
    Лига Европы (2022/2023), 3 тур, группа A
    6 октября, четверг
    19:45
    Цюрих
    1:5
    ПСВ
    Матч завершен
    6 октября, четверг
    22:00
    Арсенал
    3:0
    Буде-Глимт
    Матч завершен
    Лига Европы (2022/2023), 3 тур, группа C
    6 октября, четверг
    19:45
    ХИК
    1:1
    Лудогорец
    Матч завершен
    6 октября, четверг
    22:00
    Рома
    1:2
    Бетис
    Матч завершен
    Лига Европы (2022/2023), 3 тур, группа D
    6 октября, четверг
    19:45
    Мальме
    0:1
    Унион
    Матч завершен
    6 октября, четверг
    22:00
    Брага
    1:2
    Юнион СЖ
    Матч завершен
    Лига Европы (2022/2023), 3 тур, группа E
    6 октября, четверг
    19:45
    Шериф
    0:2
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    6 октября, четверг
    19:45
    Омония
    2:3
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    Лига Европы (2022/2023), 3 тур, группа F
    6 октября, четверг
    19:45
    Штурм
    0:0
    Лацио
    Матч завершен
    6 октября, четверг
    22:00
    Мидтьюлланд
    2:2
    Фейеноорд
    Матч завершен
    Лига Европы (2022/2023), 3 тур, группа H
    6 октября, четверг
    19:45
    Црвена Звезда
    4:1
    Ференцварош
    Матч завершен
    6 октября, четверг
    19:45
    Монако
    3:1
    Трабзонспор
    Матч завершен
    Лига конференций (2022/2023), 3 тур, группа B
    6 октября, четверг
    19:45
    Андерлехт
    0:1
    Вест Хэм
    Матч завершен
    6 октября, четверг
    19:45
    Силькеборг
    5:0
    ФКСБ
    Матч завершен
    Лига конференций (2022/2023), 3 тур, группа C
    6 октября, четверг
    19:45
    Лех
    0:0
    Хапоэль БШ
    Матч завершен
    6 октября, четверг
    22:00
    Вильярреал
    5:0
    Аустрия
    Матч завершен
    Лига конференций (2022/2023), 3 тур, группа D
    6 октября, четверг
    19:45
    Словацко
    0:1
    Ницца
    Матч завершен
    6 октября, четверг
    22:00
    Кельн
    0:1
    Партизан
    Матч завершен
    Лига конференций (2022/2023), 3 тур, группа E
    6 октября, четверг
    19:45
    Днепр-1
    2:2
    Вадуц
    Матч завершен
    6 октября, четверг
    22:00
    АЗ Алкмаар
    3:2
    Аполлон
    Матч завершен
    Лига конференций (2022/2023), 3 тур, группа F
    6 октября, четверг
    19:45
    Мольде
    3:0
    Шэмрок Роверс
    Матч завершен
    6 октября, четверг
    22:00
    Гент
    0:1
    Юргорден
    Матч завершен
    Лига конференций (2022/2023), 3 тур, группа G
    6 октября, четверг
    19:45
    Сивасспор
    3:4
    Балкани
    Матч завершен
    6 октября, четверг
    22:00
    Славия
    0:1
    ЧФР Клуж
    Матч завершен
    Лига конференций (2022/2023), 3 тур, группа H
    6 октября, четверг
    19:45
    Пюник
    2:0
    Жальгирис
    Матч завершен
    6 октября, четверг
    22:00
    Базель
    0:2
    Слован
    Матч завершен
    Лига Европы (2022/2023), 3 тур, группа B
    6 октября, четверг
    22:00
    Ренн
    2:1
    Динамо
    Матч завершен
    6 октября, четверг
    22:00
    Фенербахче
    2:0
    АЕК
    Матч завершен
    Лига Европы (2022/2023), 3 тур, группа G
    6 октября, четверг
    22:00
    Фрайбург
    2:0
    Нант
    Матч завершен
    6 октября, четверг
    22:00
    Олимпиакос
    0:3
    Карабах
    Матч завершен
    Лига конференций (2022/2023), 3 тур, группа A
    6 октября, четверг
    22:00
    Хартс
    0:3
    Фиорентина
    Матч завершен
    6 октября, четверг
    22:00
    РФШ
    0:0
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11