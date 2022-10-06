сентябрь 2022
октябрь 2022
Бразилия. Серия А 2022, 30 тур
6 октября, четверг
01:00
Матч завершен
6 октября, четверг
01:00
Матч завершен
6 октября, четверг
01:30
Матч завершен
6 октября, четверг
03:30
Матч завершен
6 октября, четверг
03:30
Матч завершен
США. МЛС 2022, 41 тур
6 октября, четверг
03:00
Матч завершен
Лига Европы (2022/2023), 3 тур, группа A
Лига Европы (2022/2023), 3 тур, группа C
Лига Европы (2022/2023), 3 тур, группа D
Лига Европы (2022/2023), 3 тур, группа E
6 октября, четверг
19:45
Матч завершен
6 октября, четверг
19:45
Матч завершен
Лига Европы (2022/2023), 3 тур, группа F
Лига Европы (2022/2023), 3 тур, группа H
6 октября, четверг
19:45
Матч завершен
6 октября, четверг
19:45
Матч завершен
Лига конференций (2022/2023), 3 тур, группа B
Лига конференций (2022/2023), 3 тур, группа C
6 октября, четверг
19:45
Матч завершен
6 октября, четверг
22:00
Матч завершен
Лига конференций (2022/2023), 3 тур, группа D
Лига конференций (2022/2023), 3 тур, группа E
Лига конференций (2022/2023), 3 тур, группа F
Лига конференций (2022/2023), 3 тур, группа G
Лига конференций (2022/2023), 3 тур, группа H
Лига Европы (2022/2023), 3 тур, группа B
Лига Европы (2022/2023), 3 тур, группа G
Лига конференций (2022/2023), 3 тур, группа A
6 октября, четверг
22:00
Матч завершен
6 октября, четверг
22:00
Матч завершен