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Лига конференций 2026/2027
Андерлехт - Вест Хэм
Андерлехт - Вест Хэм: обзор матча 06 октября 2022
Андерлехт
06.10.2022, четверг, 19:45
Лига конференций, группа B, 3 тур
0 : 1
Завершен
Вест Хэм
79'
Д. Скамакка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Вест Хэм
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Даунс
Замена
С. Эспозито
️️️️
А. Диавара
86'
86'
Замена
П. Форнальс
️️️️
Д. Боуэн
82'
Желтая карточка
В. Цоуфал
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
Я. Версхарен
80'
79'
ГОЛ! 0:1!
Д. Скамакка
Пас отдал
Л. Пакета
Желтая карточка
Х. Делкруа
75'
73'
Желтая карточка
А. Огбонна
69'
Замена
Д. Райс
️️️️
М. Ланзини
69'
Замена
Д. Скамакка
️️️️
М. Антонио
69'
Замена
Л. Пакета
️️️️
С. Бенрахма
67'
Желтая карточка
М. Ланзини
Замена
Б. Раман
️️️️
М. Ашимеру
64'
Замена
Ж. Дюранвиль
️️️️
Ф. Амузу
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
6
Зено Дебаст
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
16
Яри Версхарен
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Андерлехт
1
Барт Вербрюгген
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
16
Мусса Н'Диайе
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
14
Бенито Раман
ЦФ
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
12
Даррен Рэндольф
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
6
Конор Ковентри
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
11
Лукас Пакета
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
4-1-4-1
1
ван Кромбрадж
6
Дебаст
3
Делкруа
62
Мурильо
29
Худт
24
Диавара
16
Версхарен
10
Арнстад
9
Амузу
18
Ашимеру
21
Силва
3-2-1-3-1
23
Ареоля
34
Цоуфал
15
Доусон
21
Огбонна
2
Джонсон
33
Эмерсон
4
Даунс
20
Боуэн
22
Ланзини
10
Бенрахма
18
Антонио
16
Версхарен
11
Рафаэлов
11
Рафаэлов
16
Версхарен
9
Амузу
24
Дюранвиль
24
Дюранвиль
9
Амузу
24
Диавара
94
Эспозито
94
Эспозито
24
Диавара
18
Ашимеру
14
Раман
14
Раман
18
Ашимеру
22
Ланзини
41
Райс
41
Райс
22
Ланзини
20
Боуэн
8
Форнальс
8
Форнальс
20
Боуэн
10
Бенрахма
11
Пакета
11
Пакета
10
Бенрахма
18
Антонио
9
Скамакка
9
Скамакка
18
Антонио
Остались в запасе
Андерлехт
Вест Хэм
1
Барт Вербрюгген
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
16
Мусса Н'Диайе
ЦП
29
Марио Стройкенс
ЦФ
22
Лукаш Фабиански
ВР
12
Даррен Рэндольф
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
28
Томаш Соучек
ОП
6
Конор Ковентри
ОП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Барт Вербрюгген
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
16
Мусса Н'Диайе
ЦП
29
Марио Стройкенс
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
12
Даррен Рэндольф
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
28
Томаш Соучек
ОП
6
Конор Ковентри
ОП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Андерлехт - Вест Хэм
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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