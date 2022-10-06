Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Днепр-1 - Вадуц
Днепр-1 - Вадуц: обзор матча 06 октября 2022
Днепр-1
06.10.2022, четверг, 19:45
Лига конференций, группа E, 3 тур
2 : 2
Завершен
Вадуц
5'
А. Довбик
78'
А. Пихаленок
26'
Ф. Фехр
47'
С. Гассер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Днепр-1 - Вадуц
Желтая карточка
А. Сваток
90'
+4
90'
+2
Замена
А. Гельцер
️️️️
Ф. Фехр
87'
Желтая карточка
А. Омерович
83'
Желтая карточка
Д. Джокич
82'
Замена
А. Омерович
️️️️
М. Суттер
ГОЛ! 2:2!
А. Пихаленок
Пас отдал
А. Довбик
78'
72'
Замена
Э. Растодер
️️️️
Ф. Сасере
72'
Замена
Д. Джокич
️️️️
Т. Чичек
72'
Замена
Н. Хаслер
️️️️
М. Гаич
67'
Желтая карточка
Р. Фоссо
Желтая карточка
Д. Бланко
65'
Замена
А. Громов
️️️️
В. Рубчинский
62'
Замена
В. Танчик
️️️️
В. Лучкевич
50'
47'
ГОЛ! 1:2!
С. Гассер
Пас отдал
М. Гаич
Замена
Д. Бланко
️️️️
В. Адамюк
46'
Замена
В. Лучкевич
️️️️
А. Гуцуляк
46'
Замена
️️️️
Я. Амаш
46'
26'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Фехр
Пас отдал
Д. Ульрих
ГОЛ! 1:0!
А. Довбик
Пас отдал
Бузанелло
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр-1
93
Макс Валеф
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
25
Бузанелло
ЛЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Александр Пихаленок
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
8
Руслан Бабенко
ЦП
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Вадуц
42
Джон Шанде
ВР
24
Седрик Гассер
ЦЗ
29
Габриэль Исик
ЦЗ
4
Ларс Трабер
ЦЗ
80
Райан Фоссо
ЦП
14
Милан Гаич
ЦП
10
Тунахан Чичек
АП
47
Фабио Фехр
ПП
19
Дарио Ульрих
ПВ
27
Франклин Сасере
ЦФ
9
Мануэль Суттер
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
Днепр-1
33
Валерий Юрчук
ВР
25
Владислав Рыбак
ВР
2
Никита Кононов
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
27
Доминго Бланко
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
10
Фарес Бахлули
АП
7
Александр Назаренко
ПВ
34
Владимир Танчик
ПВ
28
Артем Громов
ЦФ
Вадуц
12
Габриэль Фосер
ВР
21
Tim-Tiado Oehri
ВР
3
Антони Гельцер
ЛЗ
43
Кевин Иодисе
ЦЗ
19
Арбенит Джемайли
ЦЗ
13
Анес Омерович
ЦЗ
4
Николас Хаслер
ЦП
30
Кристиан Добрас
ЦП
20
Симон Люхингер
ЦП
77
Мерлин Хаджи
ПВ
19
Деян Джокич
ЦФ
74
Эльмин Растодер
ЦФ
4-1-3-1-1
93
Валеф
25
Бузанелло
3
Адамюк
5
Сваток
25
Амаш
5
Сарапий
8
Пихаленок
15
Рубчинский
8
Бабенко
11
Гуцуляк
9
Довбик
3-3-2-2
42
Шанде
24
Гассер
29
Исик
4
Трабер
47
Фехр
14
Гаич
80
Фоссо
19
Ульрих
10
Чичек
9
Суттер
27
Сасере
11
Гуцуляк
7
Лучкевич
7
Лучкевич
11
Гуцуляк
3
Адамюк
27
Бланко
27
Бланко
3
Адамюк
Лучкевич
34
Танчик
34
Танчик
Лучкевич
15
Рубчинский
28
Громов
28
Громов
15
Рубчинский
47
Фехр
3
Гельцер
3
Гельцер
47
Фехр
9
Суттер
13
Омерович
13
Омерович
9
Суттер
14
Гаич
4
Хаслер
4
Хаслер
14
Гаич
10
Чичек
19
Джокич
19
Джокич
10
Чичек
27
Сасере
74
Растодер
74
Растодер
27
Сасере
Остались в запасе
Днепр-1
Вадуц
33
Валерий Юрчук
ВР
25
Владислав Рыбак
ВР
2
Никита Кононов
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
25
Игорь Когут
ЦП
10
Фарес Бахлули
АП
7
Александр Назаренко
ПВ
Главный тренер
Александр Кучер
12
Габриэль Фосер
ВР
21
Tim-Tiado Oehri
ВР
43
Кевин Иодисе
ЦЗ
19
Арбенит Джемайли
ЦЗ
30
Кристиан Добрас
ЦП
20
Симон Люхингер
ЦП
77
Мерлин Хаджи
ПВ
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
Остались в запасе
33
Валерий Юрчук
ВР
25
Владислав Рыбак
ВР
2
Никита Кононов
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
25
Игорь Когут
ЦП
10
Фарес Бахлули
АП
7
Александр Назаренко
ПВ
Остались в запасе
12
Габриэль Фосер
ВР
21
Tim-Tiado Oehri
ВР
43
Кевин Иодисе
ЦЗ
19
Арбенит Джемайли
ЦЗ
30
Кристиан Добрас
ЦП
20
Симон Люхингер
ЦП
77
Мерлин Хаджи
ПВ
Главный тренер
Александр Кучер
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
Статистика матча Днепр-1 - Вадуц
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
Новости команд
Все
Днепр-1
Вадуц
«Вадуц» – «Интер Турку»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Интер Турку» – «Вадуц»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«АЗ Алкмар» – «Вадуц»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.90
2025.08.06 09:20
«Дангэннон Свифтс» – «Вадуц»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 8.50
2025.07.31 08:24
«Вадуц» – «Данганнон Свифтс»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.50
2025.07.23 09:16
«Черноморец» – «Днепр-1»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
2024.05.25 10:46
«Днепр-1» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
2024.05.19 12:38
«Днепр-1» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2024
2024.05.06 11:41
«Днепр-1» – «Кривбасс»: прогноз на матч 27 тура УПЛ, 6 мая
2024.05.06 09:55
«Жирону» заподозрили в уклонении от уплаты налогов на Украине при трансфере Довбика
2024.05.03 16:58
«Вадуц» – «Интер Турку»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Интер Турку» – «Вадуц»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«АЗ Алкмар» – «Вадуц»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.90
2025.08.06 09:20
«Дангэннон Свифтс» – «Вадуц»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 8.50
2025.07.31 08:24
«Вадуц» – «Данганнон Свифтс»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.50
2025.07.23 09:16
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+