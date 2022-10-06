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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мидтьюлланд - Фейеноорд
Мидтьюлланд - Фейеноорд: обзор матча 06 октября 2022
Мидтьюлланд
06.10.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, группа F, 3 тур
2 : 2
Завершен
Фейеноорд
54'
Г. Исаксен
85'
Жуниньо
23'
С. Шиманьски
45'
О. Кекчю (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидтьюлланд - Фейеноорд
ГОЛ! 2:2!
Жуниньо
Пас отдал
Эвандер
85'
Замена
Н. Дир
️️️️
Паулиньо
84'
79'
Замена
С. Хименес
️️️️
С. Шиманьски
79'
Замена
М. Виффер
️️️️
Данило
Желтая карточка
Паулиньо
77'
Желтая карточка
Э. Мартинес
75'
Замена
М. Тюхосен
️️️️
Д. Андерссон
74'
Замена
Э. Чилуфья
️️️️
П. Систо
74'
68'
Желтая карточка
А. Джаханбакш
66'
Замена
П. Валемарк
️️️️
Я. Дилросун
66'
Замена
М. Хольмгрен-Педерсен
️️️️
О. Кекчю
ГОЛ! 1:2!
Г. Исаксен
Пас отдал
П. Систо
54'
Желтая карточка
Жуниньо
47'
Замена
Жуниньо
️️️️
Э. Святченко
46'
Замена
А. Дрейер
️️️️
С. Каба
46'
45'
+5
Желтая карточка
Д. Ганцко
45'
+2
Желтая карточка
М. Лопес
45'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
О. Кекчю
Желтая карточка
Эвандер
44'
Желтая карточка
Х. Дальсгаард
40'
32'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
У. Идрисси
Желтая карточка
Э. Святченко
29'
23'
ГОЛ! 0:1!
С. Шиманьски
Пас отдал
Данило
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
10
Эвандер
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
23
Кинтен Тимбер
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
60
Марк Угбо
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
33
Андреас Нибе
ЦП
35
Шарлес
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
10
Андерс Дрейер
ПВ
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
27
Матс Виффер
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
10
Патрик Валемарк
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
4-1-4-1
1
Лоссль
2
Андерссон
28
Святченко
29
Паулиньо
3
Дальсгаард
32
Мартинес
8
Ольссон
10
Эвандер
77
Систо
11
Исаксен
9
Каба
4-2-3-1
1
Бейлов
2
Гертрейда
18
Траунер
17
Ганцко
15
Лопес
23
Тимбер
10
Кекчю
24
Дилросун
17
Шиманьски
11
Идрисси
90
Данило
29
Паулиньо
44
Дир
44
Дир
29
Паулиньо
28
Святченко
18
Жуниньо
18
Жуниньо
28
Святченко
2
Андерссон
17
Тюхосен
17
Тюхосен
2
Андерссон
77
Систо
14
Чилуфья
14
Чилуфья
77
Систо
9
Каба
10
Дрейер
10
Дрейер
9
Каба
10
Кекчю
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
10
Кекчю
90
Данило
27
Виффер
27
Виффер
90
Данило
11
Идрисси
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
11
Идрисси
24
Дилросун
10
Валемарк
10
Валемарк
24
Дилросун
17
Шиманьски
29
Хименес
29
Хименес
17
Шиманьски
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Фейеноорд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
60
Марк Угбо
ВР
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
33
Андреас Нибе
ЦП
35
Шарлес
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
Главный тренер
Бо Хенриксен
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
60
Марк Угбо
ВР
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
33
Андреас Нибе
ЦП
35
Шарлес
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
Остались в запасе
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Мидтьюлланд - Фейеноорд
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
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