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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Базель - Слован
Базель - Слован: обзор матча 06 октября 2022
Базель
06.10.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, группа H, 3 тур
0 : 2
Завершен
Слован
36'
Л. Паушек
45+1'
А. Чаврич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Базель - Слован
74'
Замена
Ю. Медведев
️️️️
Л. Паушек
74'
Замена
Х. Агбо Уче
️️️️
А. Чаврич
Желтая карточка
К. Нуху
73'
Замена
Б. Финк
️️️️
Ж. Огустен
70'
65'
Желтая карточка
И. Шапоньич
Желтая карточка
А. Комас
62'
62'
Замена
И. Шапоньич
️️️️
В. Вайсс
62'
Замена
Т. Барсегян
️️️️
Я. Жмрхаль
60'
Замена
А. Мустафич
️️️️
Г. Чакветадзе
Замена
Д. Ндой
️️️️
М. Ланг
46'
Замена
К. Нуху
️️️️
Д. Малес
46'
Замена
Ф. Фрай
️️️️
А. Зекири
46'
45'
+3
Желтая карточка
Д. Канкава
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
А. Чаврич
Пас отдал
Г. Чакветадзе
36'
ГОЛ! 0:1!
Л. Паушек
Пас отдал
Г. Чакветадзе
Желтая карточка
А. Диуф
30'
Желтая карточка
Д. Малес
26'
20'
Желтая карточка
А. Чаврич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
3
Арнау Комас
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
17
Анди Диуф
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Слован
1
Адриан Чован
ВР
81
Вернон Де Марко
ЛЗ
36
Лукас Ловат
ЛЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
77
Александар Чаврич
ПВ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
16
Нильс де Моль
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
14
Дан Ндой
ПВ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
30
Антон Каде
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
Слован
32
Бранислав Чудик
ВР
1
Адам Грдина
ВР
33
Ричард Кризан
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
20
Ален Мустафич
ЦП
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
20
Давид Грнчар
ПВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
4-2-1-3
1
Хитц
3
Каттербах
3
Комас
3
Пельмар
5
Ланг
17
Диуф
18
Бюргер
17
Миллар
19
Малес
9
Зекири
97
Огустен
4-5-1
1
Чован
81
Де Марко
25
Паушек
4
Кашия
36
Ловат
30
Чакветадзе
17
Жмрхаль
23
Канкава
33
Куцка
7
Вайсс
77
Чаврич
19
Малес
4
Нуху
4
Нуху
19
Малес
9
Зекири
20
Фрай
20
Фрай
9
Зекири
5
Ланг
14
Ндой
14
Ндой
5
Ланг
97
Огустен
21
Финк
21
Финк
97
Огустен
25
Паушек
17
Медведев
17
Медведев
25
Паушек
30
Чакветадзе
20
Мустафич
20
Мустафич
30
Чакветадзе
77
Чаврич
4
Уче
4
Уче
77
Чаврич
17
Жмрхаль
11
Барсегян
11
Барсегян
17
Жмрхаль
7
Вайсс
8
Шапоньич
8
Шапоньич
7
Вайсс
Остались в запасе
Базель
Слован
13
Мирко Сальви
ВР
16
Нильс де Моль
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
34
Таулант Джака
ЦП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
30
Антон Каде
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
32
Бранислав Чудик
ВР
1
Адам Грдина
ВР
33
Ричард Кризан
ЦЗ
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
20
Давид Грнчар
ПВ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
16
Нильс де Моль
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
34
Таулант Джака
ЦП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
30
Антон Каде
ЦФ
Остались в запасе
32
Бранислав Чудик
ВР
1
Адам Грдина
ВР
33
Ричард Кризан
ЦЗ
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
20
Давид Грнчар
ПВ
Главный тренер
Алекс Фрай
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Базель - Слован
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
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Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
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Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
- : -
28.11.2026
Кошице
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
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