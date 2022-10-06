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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фенербахче - АЕК
Фенербахче - АЕК: обзор матча 06 октября 2022
Фенербахче
06.10.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, группа B, 3 тур
2 : 0
Завершен
АЕК
26'
М. Батшуайи
80'
Р. Мамас (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - АЕК
Замена
А. Гюлер
️️️️
М. Батшуайи
88'
Замена
С. Азиз
️️️️
Д. Росси
87'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Р. Мамас
Пас отдал
Д. Росси
80'
80'
Замена
И. Тричковски
️️️️
Г. Ледеш
80'
Замена
П. Понс
️️️️
Р. Лопеш
Замена
Э. Валенсия
️️️️
Линкольн
72'
Замена
Ф. Кадиоглу
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
72'
Замена
И. Кахведжи
️️️️
Э. Мор
72'
69'
Замена
В. Олатунжи
️️️️
О. Альтман
69'
Замена
Г. Наум
️️️️
Ойер
Желтая карточка
Линкольн
45'
+2
39'
Желтая карточка
О. Альтман
Желтая карточка
Б. Осайи-Самуэль
39'
ГОЛ! 1:0!
М. Батшуайи
Пас отдал
Д. Росси
26'
12'
Желтая карточка
И. Фараж
9'
Желтая карточка
Ойер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
9
Диего Росси
ЛВ
19
Мигель Креспо
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
18
Линкольн
АП
7
Эмре Мор
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
АЕК
12
Кенан Пирич
ВР
14
Анхель Гарсия
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
6
Ойер
ОП
7
Гуш Ледеш
ОП
51
Омри Альтман
ЦП
11
Имад Фараж
ПВ
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
АЕК
51
Милош Гордич
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
26
Кипрос Христофору
ЦЗ
33
Никос Энглезу
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
29
Гиоргос Наум
АП
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
4-2-3-1
1
Баиндыр
7
Алиоски
41
Салаи
13
Энрике
26
Осайи-Самуэль
19
Креспо
5
Юкшек
9
Росси
18
Линкольн
7
Мор
44
Батшуайи
3-3-1-1-2
12
Пирич
4
Томович
16
Росалес
14
Гарсия
66
Мамас
6
Ойер
7
Ледеш
51
Альтман
11
Фараж
21
Лопеш
15
Миличевич
9
Росси
4
Азиз
4
Азиз
9
Росси
26
Осайи-Самуэль
24
Кадиоглу
24
Кадиоглу
26
Осайи-Самуэль
7
Мор
17
Кахведжи
17
Кахведжи
7
Мор
44
Батшуайи
15
Гюлер
15
Гюлер
44
Батшуайи
18
Линкольн
13
Валенсия
13
Валенсия
18
Линкольн
21
Лопеш
8
Понс
8
Понс
21
Лопеш
6
Ойер
29
Наум
29
Наум
6
Ойер
51
Альтман
33
Олатунжи
33
Олатунжи
51
Альтман
7
Ледеш
10
Тричковски
10
Тричковски
7
Ледеш
Остались в запасе
Фенербахче
АЕК
54
Эртугрул Четин
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
8
Миха Зайц
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
51
Милош Гордич
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
26
Кипрос Христофору
ЦЗ
33
Никос Энглезу
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
8
Миха Зайц
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
Остались в запасе
51
Милош Гордич
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
26
Кипрос Христофору
ЦЗ
33
Никос Энглезу
ЦЗ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Фенербахче - АЕК
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
- : -
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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