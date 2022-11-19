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    Расписание матчей 19-11-2022

    октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Украина. Премьер-лига (2022/2023), 14 тур
    19 ноября, суббота
    14:00
    Днепр-1
    2:1
    Шахтер
    Матч завершен
    19 ноября, суббота
    15:00
    Колос
    1:2
    Ворскла
    Матч завершен
    Россия. Первая лига (2022/2023), 19 тур
    19 ноября, суббота
    19:00
    Балтика
    1:0
    Шинник
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2022
    19 ноября, суббота
    19:00
    Буркина-Фасо
    2:1
    Кот-д'Ивуар
    Матч завершен
    19 ноября, суббота
    20:00
    Турция
    2:1
    Чехия
    Матч завершен
    19 ноября, суббота
    22:30
    Швеция
    2:0
    Алжир
    Матч завершен
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