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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Шинник
Балтика - Шинник: обзор матча 19 ноября 2022
Балтика
19.11.2022, суббота, 19:00
Россия. Первая лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Шинник
64'
Н. Радмановац
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Шинник
90'
Замена
А. Семейкин
️️️️
И. Леонтьев
Замена
М. Кашчелан
️️️️
Я. Казаев
89'
Желтая карточка
М. Кузьмин
87'
81'
Желтая карточка
А. Батютин
Замена
Д. Барков
️️️️
Г. Гузина
77'
70'
Замена
А. Батютин
️️️️
Д. Самойлов
ГОЛ! 1:0!
Н. Радмановац
64'
Замена
А. Дудиев
️️️️
Э. Валиахметов
63'
59'
Замена
Э. Низамутдинов
️️️️
И. Грузнов
59'
Замена
А. Кулишев
️️️️
В. Зинков
50'
Желтая карточка
Р. Емельянов
Замена
М. Кузьмин
️️️️
Д. Кленкин
46'
43'
Желтая карточка
Е. Осипов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
36
Илья Грузнов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Балтика
16
Александр Корякин
ВР
39
Максим Бориско
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
18
Младен Кашчелан
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
90
Григорий Борисенко
ПВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Шинник
47
Михаил Филиппов
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
72
Андрей Батютин
ЛВ
17
Михаил Канаев
ОП
32
Артем Кулишев
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Латышонок
17
Валиахметов
21
Остойич
26
Радмановац
7
Маляров
5
Осипов
4
Кленкин
53
Казаев
77
Лазарев
30
Гузина
11
Мусаев
4-1-4-1
95
Вамбольт
28
Семенов
19
Осипов
17
Покидышев
29
Хитяев
92
Емельянов
32
Соколов
5
Зинков
52
Леонтьев
15
Самойлов
36
Грузнов
17
Валиахметов
8
Дудиев
8
Дудиев
17
Валиахметов
53
Казаев
18
Кашчелан
18
Кашчелан
53
Казаев
4
Кленкин
6
Кузьмин
6
Кузьмин
4
Кленкин
30
Гузина
86
Барков
86
Барков
30
Гузина
52
Леонтьев
28
Семейкин
28
Семейкин
52
Леонтьев
15
Самойлов
72
Батютин
72
Батютин
15
Самойлов
5
Зинков
32
Кулишев
32
Кулишев
5
Зинков
36
Грузнов
81
Низамутдинов
81
Низамутдинов
36
Грузнов
Остались в запасе
Балтика
Шинник
16
Александр Корякин
ВР
39
Максим Бориско
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
19
Сергей Пряхин
ПВ
90
Григорий Борисенко
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
47
Михаил Филиппов
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
17
Михаил Канаев
ОП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
39
Максим Бориско
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
19
Сергей Пряхин
ПВ
90
Григорий Борисенко
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Остались в запасе
47
Михаил Филиппов
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
17
Михаил Канаев
ОП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Балтика - Шинник
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Стрельцов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Руслан Шекемов (Нальчик)
Андрей Филипкин (Екатеринбург)
Резервный судья:
Роман Марнавский (Санкт-Петербург)
Делегат:
Андрей Губарьков (Москва)
Инспектор:
Алексей Монахов (Москва)
Стадион:
Ростех Арена
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