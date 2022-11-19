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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Швеция - Алжир
Швеция - Алжир: обзор матча 19 ноября 2022
Швеция
19.11.2022, суббота, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Алжир
45+3'
Э. Форсберг (П)
48'
В. Классон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Швеция - Алжир
Желтая карточка
И. Хин
85'
Замена
Р. Квайсон
️️️️
В. Дьекереш
84'
76'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
Ю. Белаили
Замена
М. Роден
️️️️
М. Сванберг
74'
Желтая карточка
С. Густафсон
68'
67'
Замена
М. Амура
️️️️
И. Слимани
Замена
Й. Карлссон
️️️️
Э. Форсберг
66'
Замена
Й. Карлстрем
️️️️
К. Ольссон
66'
Замена
Э. Эланга
️️️️
В. Классон
66'
55'
Замена
М. Лери
️️️️
Р. Зерруки
ГОЛ! 2:0!
В. Классон
48'
Замена
А. Усу
️️️️
В. Линделеф
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Форсберг
45'
+3
34'
Вторая желтая
Р. Бенсебаини
10'
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
6
Эмиль Хольм
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
17
Виктор Классон
ЛВ
19
Маттиас Сванберг
ЦП
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
18
Самуэль Густафсон
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Алжир
23
Раис М'Боли
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Ахмед Туба
ЦЗ
10
Юсеф Белаили
ЛВ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
19
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Рияд Марез
ПВ
13
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Джамел Белмади
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
0
Филип Дагерстол
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
20
Эдвин Куртулуш
ПЗ
13
Кен Сема
ЛП
11
Энтони Эланга
ЛВ
16
Йеспер Карлстрем
ОП
0
Магнус Эрикссон
ЦП
19
Маркус Роден
ЦП
0
Леопольд Вальстедт
ЦФ
0
Микаэль Ишак
ЦФ
22
Робин Квайсон
ЦФ
9
Йеспер Карлссон
ЦФ
Алжир
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
0
Билал Браими
ЛВ
14
Хишам Будауи
ЦП
19
Адем Зорган
ЦП
0
Мехди Лери
ПВ
0
Карим Ариби
ЦФ
11
Мохамед Амура
ЦФ
4-2-2-2
1
Ольсен
6
Аугустинссон
3
Линделеф
4
Хин
6
Хольм
19
Сванберг
20
Ольссон
17
Классон
10
Форсберг
18
Густафсон
17
Дьекереш
4-3-2-1
23
М'Боли
20
Аталь
2
Манди
4
Туба
21
Бенсебаини
10
Беннасер
6
Зерруки
19
Бенталеб
7
Марез
10
Белаили
13
Слимани
3
Линделеф
4
Усу
4
Усу
3
Линделеф
20
Ольссон
16
Карлстрем
16
Карлстрем
20
Ольссон
19
Сванберг
19
Роден
19
Роден
19
Сванберг
17
Классон
11
Эланга
11
Эланга
17
Классон
17
Дьекереш
22
Квайсон
22
Квайсон
17
Дьекереш
10
Форсберг
9
Карлссон
9
Карлссон
10
Форсберг
10
Белаили
10
Бенрахма
10
Бенрахма
10
Белаили
6
Зерруки
0
Лери
0
Лери
6
Зерруки
13
Слимани
11
Амура
11
Амура
13
Слимани
Остались в запасе
Швеция
Алжир
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
0
Филип Дагерстол
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
20
Эдвин Куртулуш
ПЗ
13
Кен Сема
ЛП
0
Магнус Эрикссон
ЦП
0
Леопольд Вальстедт
ЦФ
0
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
14
Хишам Будауи
ЦП
19
Адем Зорган
ЦП
0
Билал Браими
ЛВ
0
Карим Ариби
ЦФ
Главный тренер
Джамел Белмади
Остались в запасе
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
0
Филип Дагерстол
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
20
Эдвин Куртулуш
ПЗ
13
Кен Сема
ЛП
0
Магнус Эрикссон
ЦП
0
Леопольд Вальстедт
ЦФ
0
Микаэль Ишак
ЦФ
Остались в запасе
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
14
Хишам Будауи
ЦП
19
Адем Зорган
ЦП
0
Билал Браими
ЛВ
0
Карим Ариби
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Главный тренер
Джамел Белмади
Статистика матча Швеция - Алжир
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
17.06.2026
Алжир
Информация о матче
Стадион:
Френдс Арена
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