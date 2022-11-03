октябрь 2022
ноябрь 2022
Бразилия. Серия А 2022, 35 тур
3 ноября, четверг
01:00
Матч завершен
3 ноября, четверг
01:00
Матч завершен
3 ноября, четверг
03:30
Матч завершен
Россия. МФЛ (2022/2023), 17 тур, группа A
3 ноября, четверг
12:00
Матч завершен
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023), 16 тур
Лига конференций (2022/2023), 6 тур, группа A
3 ноября, четверг
18:30
Матч завершен
3 ноября, четверг
18:30
Матч завершен
Лига Европы (2022/2023), 6 тур, группа E
3 ноября, четверг
20:45
Матч завершен
Лига Европы (2022/2023), 6 тур, группа F
Лига Европы (2022/2023), 6 тур, группа G
Лига Европы (2022/2023), 6 тур, группа H
3 ноября, четверг
20:45
Матч завершен
3 ноября, четверг
20:45
Матч завершен
Лига конференций (2022/2023), 6 тур, группа E
Лига конференций (2022/2023), 6 тур, группа F
Лига конференций (2022/2023), 6 тур, группа G
Лига конференций (2022/2023), 6 тур, группа H
Лига Европы (2022/2023), 6 тур, группа A
Лига Европы (2022/2023), 6 тур, группа B
Лига Европы (2022/2023), 6 тур, группа C
Лига Европы (2022/2023), 6 тур, группа D
Лига конференций (2022/2023), 6 тур, группа B
Лига конференций (2022/2023), 6 тур, группа C
3 ноября, четверг
23:00
Матч завершен
3 ноября, четверг
23:00
Матч завершен