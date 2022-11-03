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    Расписание матчей 03-11-2022

    октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2022, 35 тур
    3 ноября, четверг
    01:00
    Жувентуде
    0:1
    Коритиба
    Матч завершен
    3 ноября, четверг
    01:00
    Атлетико Гойяненсе
    2:3
    Сантос
    Матч завершен
    3 ноября, четверг
    01:00
    Аваи
    1:2
    Брагантино
    Матч завершен
    3 ноября, четверг
    03:30
    Фламенго
    1:2
    Коринтианс
    Матч завершен
    3 ноября, четверг
    03:30
    Палмейрас
    4:0
    Форталеза
    Матч завершен
    Россия. МФЛ (2022/2023), 17 тур, группа A
    3 ноября, четверг
    12:00
    Урал (мол)
    8:0
    Оренбург (мол)
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023), 16 тур
    3 ноября, четверг
    17:00
    Легион
    0:2
    Чайка
    Матч завершен
    Лига конференций (2022/2023), 6 тур, группа A
    3 ноября, четверг
    18:30
    РФШ
    0:3
    Фиорентина
    Матч завершен
    3 ноября, четверг
    18:30
    Истанбул Башакшехир
    3:1
    Хартс
    Матч завершен
    Лига Европы (2022/2023), 6 тур, группа E
    3 ноября, четверг
    20:45
    Реал Сосьедад
    0:1
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    3 ноября, четверг
    20:45
    Шериф
    1:0
    Омония
    Матч завершен
    Лига Европы (2022/2023), 6 тур, группа F
    3 ноября, четверг
    20:45
    Мидтьюлланд
    2:0
    Штурм
    Матч завершен
    3 ноября, четверг
    20:45
    Фейеноорд
    1:0
    Лацио
    Матч завершен
    Лига Европы (2022/2023), 6 тур, группа G
    3 ноября, четверг
    20:45
    Олимпиакос
    0:2
    Нант
    Матч завершен
    3 ноября, четверг
    20:45
    Карабах
    1:1
    Фрайбург
    Матч завершен
    Лига Европы (2022/2023), 6 тур, группа H
    3 ноября, четверг
    20:45
    Трабзонспор
    1:0
    Ференцварош
    Матч завершен
    3 ноября, четверг
    20:45
    Монако
    4:1
    Црвена Звезда
    Матч завершен
    Лига конференций (2022/2023), 6 тур, группа E
    3 ноября, четверг
    20:45
    Аполлон
    1:0
    Вадуц
    Матч завершен
    3 ноября, четверг
    20:45
    АЗ Алкмаар
    2:1
    Днепр-1
    Матч завершен
    Лига конференций (2022/2023), 6 тур, группа F
    3 ноября, четверг
    20:45
    Юргорден
    1:0
    Шэмрок Роверс
    Матч завершен
    3 ноября, четверг
    20:45
    Гент
    4:0
    Мольде
    Матч завершен
    Лига конференций (2022/2023), 6 тур, группа G
    3 ноября, четверг
    20:45
    Славия
    1:1
    Сивасспор
    Матч завершен
    3 ноября, четверг
    20:45
    ЧФР Клуж
    1:0
    Балкани
    Матч завершен
    Лига конференций (2022/2023), 6 тур, группа H
    3 ноября, четверг
    20:45
    Жальгирис
    1:2
    Слован
    Матч завершен
    3 ноября, четверг
    20:45
    Пюник
    1:2
    Базель
    Матч завершен
    Лига Европы (2022/2023), 6 тур, группа A
    3 ноября, четверг
    23:00
    Арсенал
    1:0
    Цюрих
    Матч завершен
    3 ноября, четверг
    23:00
    Буде-Глимт
    1:2
    ПСВ
    Матч завершен
    Лига Европы (2022/2023), 6 тур, группа B
    3 ноября, четверг
    23:00
    Динамо
    0:2
    Фенербахче
    Матч завершен
    3 ноября, четверг
    23:00
    Ренн
    1:1
    АЕК
    Матч завершен
    Лига Европы (2022/2023), 6 тур, группа C
    3 ноября, четверг
    23:00
    Бетис
    3:0
    ХИК
    Матч завершен
    3 ноября, четверг
    23:00
    Рома
    3:1
    Лудогорец
    Матч завершен
    Лига Европы (2022/2023), 6 тур, группа D
    3 ноября, четверг
    23:00
    Юнион СЖ
    0:1
    Унион
    Матч завершен
    3 ноября, четверг
    23:00
    Брага
    2:1
    Мальме
    Матч завершен
    Лига конференций (2022/2023), 6 тур, группа B
    3 ноября, четверг
    23:00
    ФКСБ
    0:3
    Вест Хэм
    Матч завершен
    3 ноября, четверг
    23:00
    Силькеборг
    0:2
    Андерлехт
    Матч завершен
    Лига конференций (2022/2023), 6 тур, группа C
    3 ноября, четверг
    23:00
    Лех
    3:0
    Вильярреал
    Матч завершен
    3 ноября, четверг
    23:00
    Хапоэль БШ
    4:0
    Аустрия
    Матч завершен
    Лига конференций (2022/2023), 6 тур, группа D
    3 ноября, четверг
    23:00
    Партизан
    1:1
    Словацко
    Матч завершен
    3 ноября, четверг
    23:00
    Кельн
    2:2
    Ницца
    Матч завершен
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