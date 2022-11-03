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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Арсенал - Цюрих
Арсенал - Цюрих: обзор матча 03 ноября 2022
Арсенал
03.11.2022, четверг, 23:00
Лига Европы, группа A, 6 тур
1 : 0
Завершен
Цюрих
17'
К. Тирни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Цюрих
Желтая карточка
Габриэль
90'
+6
89'
Замена
И. Сантини
️️️️
Ф. Алити
Замена
С. Соареш
️️️️
Т. Томиясу
88'
82'
Замена
Б. Красники
️️️️
Ш. Конде
77'
Замена
М. Хорншух
️️️️
О. Селнаэс
Замена
Т. Томиясу
️️️️
Б. Уайт
73'
Замена
М. Эдегор
️️️️
Ф. Виейра
73'
Замена
Б. Сака
️️️️
Г. Жезус
63'
Замена
Т. Парти
️️️️
М. Эль-Ненни
63'
62'
Желтая карточка
Ш. Конде
49'
Желтая карточка
Н. Катич
46'
Замена
А. Маркезано
️️️️
Ф. Рохнер
31'
Желтая карточка
Ф. Алити
ГОЛ! 1:0!
К. Тирни
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ОП
44
Шейк Конде
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
28
Никола Бораниясевич
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
15
Тосин Айегун
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Арсенал
5
Джеймс Хиллсон
ВР
1
Карл Хейн
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
24
Мэттью Смит
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
11
Маркиньос
ПВ
7
Букайо Сака
ПВ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
27
Илан Саутер
ЦЗ
5
Карол Метс
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
3
Селмин Ходжа
ПВ
18
Иван Сантини
ЦФ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
4-3-1-2
32
Рэмсдейл
63
Тирни
6
Холдинг
6
Габриэль
4
Уайт
6
Эль-Ненни
6
Локонга
20
Виейра
17
Нелсон
9
Жезус
9
Нкетиа
3-1-3-2-1
25
Брехнер
2
Камбери
25
Катич
5
Алити
10
Селнаэс
28
Бораниясевич
44
Конде
27
Рохнер
14
Окита
3
Герреро
15
Айегун
Томиясу
21
Соареш
21
Соареш
Томиясу
4
Уайт
5
Томиясу
5
Томиясу
4
Уайт
6
Эль-Ненни
18
Парти
18
Парти
6
Эль-Ненни
20
Виейра
8
Эдегор
8
Эдегор
20
Виейра
9
Жезус
7
Сака
7
Сака
9
Жезус
10
Селнаэс
16
Хорншух
16
Хорншух
10
Селнаэс
27
Рохнер
19
Маркезано
19
Маркезано
27
Рохнер
44
Конде
7
Красники
7
Красники
44
Конде
5
Алити
18
Сантини
18
Сантини
5
Алити
Остались в запасе
Арсенал
Цюрих
5
Джеймс Хиллсон
ВР
1
Карл Хейн
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
24
Мэттью Смит
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
11
Маркиньос
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
1
Живко Костадинович
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
27
Илан Саутер
ЦЗ
5
Карол Метс
ЦП
3
Селмин Ходжа
ПВ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
5
Джеймс Хиллсон
ВР
1
Карл Хейн
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
24
Мэттью Смит
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
11
Маркиньос
ПВ
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
27
Илан Саутер
ЦЗ
5
Карол Метс
ЦП
3
Селмин Ходжа
ПВ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Арсенал - Цюрих
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
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