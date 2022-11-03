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Истанбул Башакшехир - Хартс
Истанбул Башакшехир - Хартс: обзор матча 03 ноября 2022
Истанбул Башакшехир
03.11.2022, четверг, 18:30
Лига конференций, группа A, 6 тур
3 : 1
Завершен
Хартс
4'
Ю. Ндайшими
33'
С. Гюрлер
65'
Б. Озкан
90'
Н. Аткинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - Хартс
90'
ГОЛ! 3:1!
Н. Аткинсон
Пас отдал
Л. Шенклэнд
Замена
Ш. Озбайраклы
️️️️
Ю. Ндайшими
86'
81'
Желтая карточка
Э. Халидэй
Желтая карточка
Ю. Ндайшими
81'
81'
Замена
Ф. Поллок
️️️️
Д. Грант
80'
Желтая карточка
А. Кокрейн
Желтая карточка
Д. Алексич
80'
Замена
М. Шуиар
️️️️
С. Гюрлер
72'
Замена
П. Шиш
️️️️
С. Окака-Чука
72'
71'
Желтая карточка
Н. Аткинсон
ГОЛ! 3:0!
Б. Озкан
Пас отдал
О. Али Саинер
65'
64'
Замена
Л. Шенклэнд
️️️️
Ю. Хендерсон
63'
Замена
Б. Маккей
️️️️
К. Смит
63'
Замена
Д. Джиннелли
️️️️
А. Форрест
Замена
О. Али Саинер
️️️️
Ж. Кайсара
63'
Замена
Б. Озкан
️️️️
Б. Траоре
63'
46'
Замена
Э. Халидэй
️️️️
М. Смит
39'
Желтая карточка
К. Смит
ГОЛ! 2:0!
С. Гюрлер
Пас отдал
Л. Дуарте
33'
24'
Желтая карточка
Т. Сиббик
ГОЛ! 1:0!
Ю. Ндайшими
Пас отдал
Д. Тюрук
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Хартс
2
Майкл Смит
ВР
1
Крейг Гордон
ВР
15
Льюис Нилсон
ПЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
20
Юэн Хендерсон
ЛВ
14
Алан Форрест
ЛВ
14
Кэмерон Девлин
ОП
8
Джордж Грант
ЦП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
21
Коннор Смит
АП
Главный тренер
Робби Нейлсон
Истанбул Башакшехир
98
Дениз Дилмен
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
34
Ясин Ягиз Дилек
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
19
Беркай Озкан
ЦП
21
Патрик Шиш
ПВ
91
Батухан Челик
ЦФ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
28
Зандер Кларк
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
11
Джош Джиннелли
ЛВ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
33
Финлей Поллок
АП
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
10
Барри Маккей
ЦФ
3-2-2-1-1
16
Зенгезер
5
Туба
3
Дуарте
80
Кайсара
33
Али Калдырым
55
Ндайшими
7
Гюрлер
9
Тюрук
11
Траоре
77
Окака-Чука
3-1-2-3
2
Смит
13
Аткинсон
15
Нилсон
6
Сиббик
14
Девлин
8
Грант
20
Кокрейн
20
Хендерсон
21
Смит
14
Форрест
55
Ндайшими
2
Озбайраклы
2
Озбайраклы
55
Ндайшими
80
Кайсара
42
Саинер
42
Саинер
80
Кайсара
11
Траоре
19
Озкан
19
Озкан
11
Траоре
7
Гюрлер
8
Шуиар
8
Шуиар
7
Гюрлер
77
Окака-Чука
21
Шиш
21
Шиш
77
Окака-Чука
2
Смит
11
Халидэй
11
Халидэй
2
Смит
8
Грант
33
Поллок
33
Поллок
8
Грант
14
Форрест
11
Джиннелли
11
Джиннелли
14
Форрест
20
Хендерсон
7
Шенклэнд
7
Шенклэнд
20
Хендерсон
21
Смит
10
Маккей
10
Маккей
21
Смит
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Хартс
98
Дениз Дилмен
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
34
Ясин Ягиз Дилек
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
91
Батухан Челик
ЦФ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
13
Росс Стюарт
ВР
28
Зандер Кларк
ВР
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
Главный тренер
Робби Нейлсон
Остались в запасе
98
Дениз Дилмен
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
34
Ясин Ягиз Дилек
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
91
Батухан Челик
ЦФ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
28
Зандер Кларк
ВР
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Робби Нейлсон
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Хартс
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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