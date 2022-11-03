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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Славия - Сивасспор
Славия - Сивасспор: обзор матча 03 ноября 2022
Славия
03.11.2022, четверг, 20:45
Лига конференций, группа G, 6 тур
1 : 1
Завершен
Сивасспор
65'
Д. Гутас (АГ)
28'
М. Градель (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия - Сивасспор
90'
+1
Желтая карточка
А. Сасал Вурал
76'
Замена
А. Муса
️️️️
М. Градель
76'
Замена
Д. Саба
️️️️
Ф. Ульвестад
69'
Замена
К. Кейта
️️️️
К. Ангильский
69'
Замена
М. Ятабаре
️️️️
Х. Харисис
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Гутас
65'
Замена
М. Юрасек
️️️️
Х. Тьехи
57'
Замена
Э. Сантос
️️️️
А. Усу
46'
Замена
С. Тецл
️️️️
Й. Сор
46'
Замена
Д. Дудера
️️️️
Л. Масопуст
46'
35'
Желтая карточка
М. Градель
28'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Градель
Желтая карточка
Д. Юрасек
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
32
Эвертон
ЛВ
4
Христ Тьехи
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
11
Йира Сор
ПВ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
19
Карол Ангильский
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Славия
31
Ян Сиротник
ВР
9
Альберт Лабик
ЛЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
80
Ондржей Кричфалуши
ЦЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
49
Адам Пудил
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
16
Бавер Кучкар
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
6
Кадер Кейта
ОП
7
Ахмед Муса
ПВ
91
Диа Саба
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
3-1-3-3
1
Колар
39
Юрасек
33
Качараба
4
Усу
4
Тьехи
19
Дорли
32
Лингр
8
Масопуст
32
Эвертон
99
Олаинка
11
Сор
3-5-2
35
Вурал
6
Гутас
2
Аппиндангойе
58
Эрдал
6
Ульвестад
6
Ялчин
8
Харисис
10
Градель
37
Арслан
17
Йесилюрт
19
Ангильский
4
Усу
3
Сантос
3
Сантос
4
Усу
8
Масопуст
23
Дудера
23
Дудера
8
Масопуст
11
Сор
11
Тецл
11
Тецл
11
Сор
4
Тьехи
31
Юрасек
31
Юрасек
4
Тьехи
19
Ангильский
6
Кейта
6
Кейта
19
Ангильский
10
Градель
7
Муса
7
Муса
10
Градель
6
Ульвестад
91
Саба
91
Саба
6
Ульвестад
8
Харисис
9
Ятабаре
9
Ятабаре
8
Харисис
Остались в запасе
Славия
Сивасспор
31
Ян Сиротник
ВР
9
Альберт Лабик
ЛЗ
80
Ондржей Кричфалуши
ЦЗ
49
Адам Пудил
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
25
Муаммер Йилдырым
ВР
16
Бавер Кучкар
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
31
Ян Сиротник
ВР
9
Альберт Лабик
ЛЗ
80
Ондржей Кричфалуши
ЦЗ
49
Адам Пудил
ЦФ
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
16
Бавер Кучкар
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Славия - Сивасспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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