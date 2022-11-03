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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хапоэль БШ - Аустрия
Хапоэль БШ - Аустрия: обзор матча 03 ноября 2022
Хапоэль БШ
03.11.2022, четверг, 23:00
Лига конференций, группа C, 6 тур
4 : 0
Завершен
Аустрия
30'
С. Йехезкель
63'
И. Шехтер
73'
Й. Хандль (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хапоэль БШ - Аустрия
79'
Замена
Б. Куметио
️️️️
Й. Хандль
Замена
А. Селмани
️️️️
С. Йехезкель
77'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Й. Хандль
73'
Замена
Т. Хемед
️️️️
Э. Лопеш
69'
ГОЛ! 2:0!
И. Шехтер
Пас отдал
Т. Йосефи
63'
Замена
Э. Тиби
️️️️
М. Витор
60'
Замена
И. Шехтер
️️️️
Ю. Энса
60'
46'
Замена
Д. Холланд
️️️️
М. Фишер
46'
Замена
М. Мейсль
️️️️
Д. Фиц
46'
Замена
Г. Тигль
️️️️
Р. Ранфтль
46'
Замена
А. Юкич
️️️️
М. Польстер
45'
+1
Желтая карточка
М. Браунедер
Желтая карточка
Р. Хатуэль
40'
ГОЛ! 1:0!
С. Йехезкель
Пас отдал
Д. Мича
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль БШ
18
Омри Глазер
ВР
35
Мариано Барейро
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
5
Ияд Абу
ПЗ
13
Юджен Энса
ЦП
15
Дор Мича
ЦП
15
Эден Шамир
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
77
Ротем Хатуэль
ЦФ
Главный тренер
Эльянив Барда
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
3
Матан Балтакса
ЦЗ
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
3
Лукас Гальвао
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
30
Манфред Фишер
АП
36
Доминик Фиц
АП
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Хапоэль БШ
55
Нив Элиаси
ВР
1
Ариэль Харуш
ВР
30
Ор Дадья
ЦЗ
41
Лиад Абитболь
ЦЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
45
Халед Заид
ПЗ
16
Рой Маман
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
9
Астрит Селмани
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
13
Lukas Wedl
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
12
Билли Куметио
ЦЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
47
Дарио Крайкер
ЛВ
8
Джеймс Холланд
ОП
77
Александар Юкич
АП
9
Ибраима Драме
ЦФ
4-3-1-2
18
Глазер
35
Барейро
22
Лопеш
4
Витор
5
Абу
13
Энса
15
Мича
15
Шамир
8
Сафури
77
Хатуэль
11
Йехезкель
2-3-3-2
99
Кос
3
Балтакса
46
Хандль
3
Гальвао
26
Ранфтль
23
Браунедер
70
Келеш
36
Фиц
43
Польстер
9
Табакович
30
Фишер
4
Витор
18
Тиби
18
Тиби
4
Витор
22
Лопеш
10
Хемед
10
Хемед
22
Лопеш
13
Энса
9
Шехтер
9
Шехтер
13
Энса
11
Йехезкель
9
Селмани
9
Селмани
11
Йехезкель
36
Фиц
40
Мейсль
40
Мейсль
36
Фиц
46
Хандль
12
Куметио
12
Куметио
46
Хандль
26
Ранфтль
39
Тигль
39
Тигль
26
Ранфтль
30
Фишер
8
Холланд
8
Холланд
30
Фишер
43
Польстер
77
Юкич
77
Юкич
43
Польстер
Остались в запасе
Хапоэль БШ
Аустрия
55
Нив Элиаси
ВР
1
Ариэль Харуш
ВР
30
Ор Дадья
ЦЗ
41
Лиад Абитболь
ЦЗ
45
Халед Заид
ПЗ
16
Рой Маман
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Эльянив Барда
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
13
Lukas Wedl
ВР
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
47
Дарио Крайкер
ЛВ
9
Ибраима Драме
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Остались в запасе
55
Нив Элиаси
ВР
1
Ариэль Харуш
ВР
30
Ор Дадья
ЦЗ
41
Лиад Абитболь
ЦЗ
45
Халед Заид
ПЗ
16
Рой Маман
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Остались в запасе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
13
Lukas Wedl
ВР
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
47
Дарио Крайкер
ЛВ
9
Ибраима Драме
ЦФ
Главный тренер
Эльянив Барда
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча Хапоэль БШ - Аустрия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
0 : 0
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
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