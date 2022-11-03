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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
РФШ - Фиорентина
РФШ - Фиорентина: обзор матча 03 ноября 2022
РФШ
03.11.2022, четверг, 18:30
Лига конференций, группа A, 6 тур
0 : 3
Завершен
Фиорентина
7'
А. Барак
45'
А. Кабрал
45+2'
Р. Сапонара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РФШ - Фиорентина
89'
Желтая карточка
А. Бьянко
79'
Желтая карточка
Л. Венути
78'
Желтая карточка
Л. Мартинес
76'
Замена
Ю. Мале
️️️️
А. Барак
59'
Замена
Ф. Дистефано
️️️️
Н. Иконе
Замена
К. Фрайсенбихлер
️️️️
А. Зюзинс
59'
Замена
В. Сорокинс
️️️️
П. Мареш
59'
59'
Замена
Л. Йович
️️️️
А. Кабрал
Желтая карточка
А. Зюзинс
55'
46'
Замена
А. Бьянко
️️️️
Д. Бонавентура
46'
Замена
Ш. Журковски
️️️️
Р. Мандрагора
Замена
Э. Сантана
️️️️
Т. Шимкович
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:3!
Р. Сапонара
Пас отдал
Н. Иконе
45'
ГОЛ! 0:2!
А. Кабрал
Пас отдал
А. Барак
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Барак
Пас отдал
Р. Сапонара
Замена
П. Мареш
️️️️
К. Дубра
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РФШ
1
Павел Штейнборс
ВР
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
43
Жига Липусчек
ЦЗ
2
Виталий Максименко
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
24
Томислав Сарич
ЦП
81
Томаш Шимкович
АП
23
Андрей Илич
ЦФ
10
Денис Ракельс
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
72
Антонин Барак
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
РФШ
16
Евгенийс Неругалс
ВР
1
Витаутас Черняускас
ВР
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
16
Эмерсон Сантана
ЛВ
99
Глебс Жалейко
ОП
25
Петер Мареш
ЦП
14
Ренарс Варславанс
ПВ
99
Билл
ПВ
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
Фиорентина
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Штейнборс
21
Стужлис
43
Липусчек
2
Максименко
4
Дубра
77
Влалукин
17
Зюзинс
24
Сарич
81
Шимкович
10
Ракельс
23
Илич
4-1-1-3-1
1
Террачиано
5
Венути
28
Мартинес
44
Игор
3
Терзич
8
Мандрагора
7
Бонавентура
93
Иконе
17
Сапонара
72
Барак
19
Кабрал
Мареш
35
Сорокинс
35
Сорокинс
Мареш
4
Дубра
25
Мареш
25
Мареш
4
Дубра
81
Шимкович
16
Сантана
16
Сантана
81
Шимкович
17
Зюзинс
30
Фрайсенбихлер
30
Фрайсенбихлер
17
Зюзинс
7
Бонавентура
42
Бьянко
42
Бьянко
7
Бонавентура
72
Барак
14
Мале
14
Мале
72
Барак
8
Мандрагора
14
Журковски
14
Журковски
8
Мандрагора
93
Иконе
20
Дистефано
20
Дистефано
93
Иконе
19
Кабрал
9
Йович
9
Йович
19
Кабрал
Остались в запасе
РФШ
Фиорентина
16
Евгенийс Неругалс
ВР
1
Витаутас Черняускас
ВР
99
Глебс Жалейко
ОП
14
Ренарс Варславанс
ПВ
99
Билл
ПВ
Главный тренер
Викторс Морозс
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
16
Евгенийс Неругалс
ВР
1
Витаутас Черняускас
ВР
99
Глебс Жалейко
ОП
14
Ренарс Варславанс
ПВ
99
Билл
ПВ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча РФШ - Фиорентина
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
РФШ
Латвия. Высшая лига, 35 тур
РФШ
3 : 0
01.11.2026
Гробиня
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Супер Нова
0 : 3
25.10.2026
РФШ
Латвия. Высшая лига, 33 тур
РФШ
2 : 0
19.10.2026
Тукумс
Латвия. Высшая лига, 25 тур
РФШ
4 : 0
15.10.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 32 тур
РФШ
4 : 2
11.10.2026
Елгава
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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