сентябрь 2022
октябрь 2022
Бразилия. Серия А 2022, 32 тур
Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023), 13 тур
16 октября, воскресенье
12:00
Матч завершен
16 октября, воскресенье
13:00
Матч завершен
16 октября, воскресенье
13:00
Матч завершен
16 октября, воскресенье
14:00
Матч завершен
Россия. Первая лига (2022/2023), 14 тур
16 октября, воскресенье
16:00
Матч завершен
16 октября, воскресенье
17:00
Матч завершен
16 октября, воскресенье
18:00
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2022/2023), 10 тур
16 октября, воскресенье
17:45
Матч завершен
Италия. Серия А (2022/2023), 10 тур
16 октября, воскресенье
13:30
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2022/2023), 13 тур
Франция. Лига 1 (2022/2023), 11 тур
Шотландия. Премьер-лига (2022/2023), 11 тур
Бельгия. Про-Лига (2022/2023), 12 тур
Украина. Премьер-лига (2022/2023), 7 тур
Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), 16 тур, группа 2
Испания. Примера (2022/2023), 9 тур
Дания. Суперлига (2022/2023), 13 тур
16 октября, воскресенье
15:00
Матч завершен
16 октября, воскресенье
17:00
Матч завершен
16 октября, воскресенье
19:00
Матч завершен
Швейцария. Суперлига (2022/2023), 11 тур
Австрия. Бундеслига (2022/2023), 12 тур
Греция. Суперлига (2022/2023), 8 тур
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023), 12 тур
Англия. Премьер-лига (2022/2023), 11 тур
16 октября, воскресенье
16:00
Матч завершен
16 октября, воскресенье
16:00
Матч завершен
16 октября, воскресенье
16:00
Матч завершен
16 октября, воскресенье
18:30
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2022/2023), 10 тур
Турция. Суперлига (2022/2023), 10 тур
16 октября, воскресенье
17:00
Матч завершен
16 октября, воскресенье
20:00
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2022/2023), 15 тур
16 октября, воскресенье
17:00
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2022, 26 тур
16 октября, воскресенье
18:00
Матч завершен
16 октября, воскресенье
18:00
Матч завершен
16 октября, воскресенье
18:00
Матч завершен
16 октября, воскресенье
18:00
Матч завершен
16 октября, воскресенье
20:00
Матч завершен
США. МЛС 2022, 1/8 финала
16 октября, воскресенье
22:00
Матч завершен