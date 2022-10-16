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    Расписание матчей 16-10-2022

    сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2022, 32 тур
    16 октября, воскресенье
    02:30
    Америка Минейро
    1:2
    Форталеза
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    02:30
    Фламенго
    1:0
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    22:00
    Палмейрас
    0:0
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    22:00
    Сеара
    1:1
    Куяба
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023), 13 тур
    16 октября, воскресенье
    11:00
    Динамо
    2:1
    Челябинск
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    12:00
    Торпедо Миасс
    0:4
    Тюмень
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    13:00
    Новосибирск
    1:1
    Амкар-Пермь
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    13:00
    Зенит-Ижевск
    2:2
    Носта
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    14:00
    Химик-Август
    1:2
    Оренбург-2
    Матч завершен
    Россия. Первая лига (2022/2023), 14 тур
    16 октября, воскресенье
    12:00
    Уфа
    0:1
    Родина
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    14:00
    Велес
    1:0
    Арсенал
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    15:00
    Волга
    1:2
    Акрон
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    16:00
    Рубин
    5:2
    Краснодар-2
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    17:00
    Нефтехимик
    2:1
    Динамо Мх
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    17:00
    Волгарь
    1:0
    Шинник
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    18:00
    Кубань
    0:0
    Балтика
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    18:00
    Алания
    4:1
    СКА-Хабаровск
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2022/2023), 10 тур
    16 октября, воскресенье
    13:15
    Спарта
    2:0
    НЕК
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    15:30
    Твенте
    3:0
    Гронинген
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    15:30
    ПСВ
    6:1
    Утрехт
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    17:45
    АЗ Алкмаар
    1:3
    Фейеноорд
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    21:00
    Аякс
    7:1
    Экселсиор
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2022/2023), 10 тур
    16 октября, воскресенье
    13:30
    Интер
    2:0
    Салернитана
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    16:00
    Лацио
    0:0
    Удинезе
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    16:00
    Специя
    2:2
    Кремонезе
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    19:00
    Наполи
    3:2
    Болонья
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    21:45
    Верона
    1:2
    Милан
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2022/2023), 13 тур
    16 октября, воскресенье
    14:00
    Крылья Советов
    2:0
    Сочи
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    16:30
    Пари НН
    0:3
    Зенит
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    20:00
    ЦСКА
    2:2
    Спартак
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2022/2023), 11 тур
    16 октября, воскресенье
    14:00
    Тулуза
    3:2
    Анжер
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    16:00
    Осер
    1:1
    Ницца
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    16:00
    Нант
    4:1
    Брест
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    16:00
    Ренн
    3:2
    Лион
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    16:00
    Труа
    1:1
    Аяччо
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    18:05
    Монако
    1:1
    Клермон
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    21:45
    ПСЖ
    1:0
    Марсель
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2022/2023), 11 тур
    16 октября, воскресенье
    14:00
    Мазервелл
    1:2
    Рейнджерс
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    17:00
    Абердин
    2:0
    Хартс
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023), 12 тур
    16 октября, воскресенье
    14:30
    Стандард
    3:0
    Антверпен
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    17:00
    Гент
    3:0
    Мехелен
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    19:30
    Андерлехт
    0:1
    Брюгге
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    22:00
    Остенде
    1:6
    Юнион СЖ
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2022/2023), 7 тур
    16 октября, воскресенье
    15:00
    Рух
    2:3
    Днепр-1
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    17:00
    Шахтер
    3:1
    Динамо
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), 16 тур, группа 2
    16 октября, воскресенье
    15:00
    Чертаново
    2:1
    Торпедо-2
    Матч завершен
    Испания. Примера (2022/2023), 9 тур
    16 октября, воскресенье
    15:00
    Сельта
    1:2
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    17:15
    Реал
    3:1
    Барселона
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    19:30
    Эспаньол
    1:0
    Вальядолид
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    22:00
    Бетис
    3:1
    Альмерия
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2022/2023), 13 тур
    16 октября, воскресенье
    15:00
    Брондбю
    1:1
    Копенгаген
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    15:00
    Виборг
    0:0
    Оденсе
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    17:00
    Нордшелланд
    1:1
    Орхус
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    19:00
    Мидтьюлланд
    2:1
    Хорсенс
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2022/2023), 11 тур
    16 октября, воскресенье
    15:15
    Санкт-Галлен
    1:1
    Лугано
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    17:30
    Серветт
    0:0
    Базель
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    17:30
    Цюрих
    0:0
    Янг Бойз
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2022/2023), 12 тур
    16 октября, воскресенье
    15:30
    Штурм
    3:2
    Вольфсберг
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    15:30
    Альтах
    1:0
    Хартберг
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    18:00
    Аустрия
    1:3
    Зальцбург
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2022/2023), 8 тур
    16 октября, воскресенье
    16:00
    АЕК
    1:0
    Атромитос
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    18:00
    ПАС
    2:2
    ОФИ
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    19:30
    ПАС Ламия
    0:2
    Панатинаикос
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    20:30
    Астерас
    0:0
    Панетоликос
    Матч завершен
    Чехия. Фортуна Лига (2022/2023), 12 тур
    16 октября, воскресенье
    16:00
    Баник
    3:1
    Словацко
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    17:00
    Фастав
    2:1
    Слован
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    17:00
    Яблонец
    0:3
    Виктория
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    20:00
    Славия
    2:1
    Млада Болеслав
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2022/2023), 11 тур
    16 октября, воскресенье
    16:00
    Астон Вилла
    0:2
    Челси
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    16:00
    Лидс
    0:1
    Арсенал
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    16:00
    Манчестер Юнайтед
    0:0
    Ньюкасл
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    16:00
    Саутгемптон
    1:1
    Вест Хэм
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    18:30
    Ливерпуль
    1:0
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2022/2023), 10 тур
    16 октября, воскресенье
    16:30
    Кельн
    3:2
    Аугсбург
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    18:30
    Унион
    2:0
    Боруссия
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    20:30
    Бавария
    5:0
    Фрайбург
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2022/2023), 10 тур
    16 октября, воскресенье
    17:00
    Истанбул Башакшехир
    2:0
    Истанбулспор
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    20:00
    Бешикташ
    2:2
    Трабзонспор
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2022/2023), 15 тур
    16 октября, воскресенье
    17:00
    Халл Сити
    0:2
    Бирмингем Сити
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2022, 26 тур
    16 октября, воскресенье
    18:00
    Олесунн
    0:0
    ХамКам
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    18:00
    Кристиансунн
    0:1
    Хаугесунд
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    18:00
    Сандефьорд
    1:2
    Йерв
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    18:00
    Викинг
    0:1
    Сарпсборг 08
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    18:00
    Волеренга
    0:6
    Буде-Глимт
    Матч завершен
    16 октября, воскресенье
    20:00
    Лиллестрем
    0:1
    Мольде
    Матч завершен
    США. МЛС 2022, 1/8 финала
    16 октября, воскресенье
    22:00
    Остин
    3:2
    (3:1)п
    Реал Солт-Лейк
    Матч завершен
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