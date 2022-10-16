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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Гронинген
Твенте - Гронинген: обзор матча 16 октября 2022
Твенте
16.10.2022, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 10 тур
3 : 0
Завершен
Гронинген
48'
В. Мисиджан
55'
Д. Бренет
84'
Р. ван Вольфсвинкел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - Гронинген
90'
+2
Желтая карточка
М. те Верик
88'
Желтая карточка
Я. Калли
Замена
М. Угальде
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
85'
ГОЛ! 3:0!
Р. ван Вольфсвинкел
84'
81'
Замена
Р. Лундквист
️️️️
Й. Пелюпесси
Замена
Д. Клеонис
️️️️
Д. Ротс
76'
Замена
С. Стейн
️️️️
М. Киоло
76'
Замена
Х. Плегесуэло
️️️️
М. Хилгерс
76'
66'
Замена
Я. Калли
️️️️
И. Дыбвик Мяяття
ГОЛ! 2:0!
Д. Бренет
Пас отдал
Р. ван Вольфсвинкел
55'
ГОЛ! 1:0!
В. Мисиджан
Пас отдал
Р. ван Вольфсвинкел
48'
46'
Замена
Р. Оратмангоен
️️️️
Ф. Крюгер
46'
Замена
П. Абрахам
️️️️
С. Нгонг
Желтая карточка
В. Мисиджан
26'
15'
Замена
Л. Валенте
️️️️
Т. Суслов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
14
Мичел Влап
АП
11
Дан Ротс
ПВ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
23
Майк те Верик
ЦЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
16
Сириль Нгонг
ПВ
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
43
Jaïr Haakmat
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
14
Сем Стейн
АП
10
Денильо Клеонис
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
Гронинген
33
Марин Шверко
ЦЗ
10
Лучано Валенте
ЦП
40
Эммануэль Матута
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
26
Том ван Берген
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
4-2-2-2
1
Уннершталь
5
Смал
2
Хилгерс
3
Преппер
30
Бренет
6
Зерруки
6
Киоло
14
Влап
11
Ротс
9
ван Вольфсвинкел
7
Мисиджан
3-2-5
41
Левенбург
23
те Верик
21
Касанвирьо
6
Пелюпесси
25
Мяяття
16
Нгонг
6
Дуарте
27
Данкерлуи
9
Пепи
26
Крюгер
10
Суслов
2
Хилгерс
5
Плегесуэло
5
Плегесуэло
2
Хилгерс
6
Киоло
14
Стейн
14
Стейн
6
Киоло
11
Ротс
10
Клеонис
10
Клеонис
11
Ротс
9
ван Вольфсвинкел
9
Угальде
9
Угальде
9
ван Вольфсвинкел
10
Суслов
10
Валенте
10
Валенте
10
Суслов
26
Крюгер
11
Оратмангоен
11
Оратмангоен
26
Крюгер
16
Нгонг
7
Абрахам
7
Абрахам
16
Нгонг
6
Пелюпесси
10
Лундквист
10
Лундквист
6
Пелюпесси
25
Мяяття
2
Калли
2
Калли
25
Мяяття
Остались в запасе
Твенте
Гронинген
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
43
Jaïr Haakmat
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
6
Casper Staring
ЦФ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
33
Марин Шверко
ЦЗ
40
Эммануэль Матута
ЦП
26
Том ван Берген
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
43
Jaïr Haakmat
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
6
Casper Staring
ЦФ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
Остались в запасе
33
Марин Шверко
ЦЗ
40
Эммануэль Матута
ЦП
26
Том ван Берген
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Главный тренер
Эрнест Фабер
Статистика матча Твенте - Гронинген
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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