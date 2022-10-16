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Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Реал Солт-Лейк
Остин - Реал Солт-Лейк: обзор матча 16 октября 2022
Остин
16.10.2022, воскресенье, 22:00
США. МЛС, 1/8 финала
3 : 2
Счет по пенальти – 3 : 1
Завершен
Реал Солт-Лейк
31'
С. Дриусси
90+4'
С. Дриусси (П)
3'
С. Кордова
15'
С. Кордова (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Остин - Реал Солт-Лейк
ГОЛ с пенальти! 2:2!
С. Дриусси
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
С. Калдуэлл
84'
Замена
С. Калдуэлл
️️️️
П. Руис
Замена
F. Martins
️️️️
А. Ринг
82'
73'
Замена
Т. Шмитт
️️️️
Б. Овьедо
Замена
Ж. Колманич
️️️️
Д. Галлахер
64'
61'
Замена
J. Loffelsend
️️️️
С. Кордова
61'
Замена
N. Besler
️️️️
М. Чанг
Замена
Э. Ригони
️️️️
E. Finlay
46'
Замена
Д. Перейра
️️️️
Й. Валенсия
46'
Замена
М. Джитте
️️️️
М. Уррути
46'
45'
+4
Желтая карточка
Ж. Глад
Желтая карточка
А. Ринг
41'
ГОЛ! 1:2!
С. Дриусси
31'
15'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
С. Кордова
3'
ГОЛ! 0:1!
С. Кордова
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остин
1
Brad Stuver
ВР
24
Nick Lima
ЦЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
20
Йохан Валенсия
ОП
13
Ethan Finlay
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
17
Джон Галлахер
ПВ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
8
Брайан Охеда
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
16
Серхио Кордова
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
33
Оуэн Вольф
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
2
Мусса Джитте
ЦФ
Реал Солт-Лейк
24
Tomas Gomez
ВР
3
Тате Шмитт
ЛЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
11
Андерсон Хулио
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
3-1-2-2-2
1
24
18
Касканте
28
Габриэльсен
20
Валенсия
13
4
Ринг
9
Дриусси
17
Галлахер
77
Факундес
37
Уррути
3-4-3
18
МакМат
15
Глад
30
Силва Марсело
16
Овьедо
16
Чанг
17
Руис
11
Саварино
8
Охеда
28
3
Броди
16
Кордова
17
Галлахер
23
Колманич
23
Колманич
17
Галлахер
4
Ринг
8
8
4
Ринг
13
24
Ригони
24
Ригони
13
20
Валенсия
7
Перейра
7
Перейра
20
Валенсия
37
Уррути
2
Джитте
2
Джитте
37
Уррути
16
Овьедо
3
Шмитт
3
Шмитт
16
Овьедо
16
Кордова
19
19
16
Кордова
16
Чанг
13
13
16
Чанг
17
Руис
12
Калдуэлл
12
Калдуэлл
17
Руис
Остались в запасе
Остин
Реал Солт-Лейк
13
Эндрю Тарбелл
ВР
33
Оуэн Вольф
ЦП
14
Jhohan Romaña
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
24
Tomas Gomez
ВР
22
Джастин Мерам
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
11
Андерсон Хулио
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
33
Оуэн Вольф
ЦП
14
Jhohan Romaña
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
Остались в запасе
24
Tomas Gomez
ВР
22
Джастин Мерам
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
11
Андерсон Хулио
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Остин - Реал Солт-Лейк
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
Q2
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