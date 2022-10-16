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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Лугано
Санкт-Галлен - Лугано: обзор матча 16 октября 2022
Санкт-Галлен
16.10.2022, воскресенье, 15:15
Швейцария. Суперлига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Лугано
9'
Ч. Аколо
83'
Ж. Целар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Галлен - Лугано
90'
+4
Желтая карточка
М. Хайле-Селасси
Замена
Л. Стержиу
️️️️
П. Суттер
86'
Замена
К. Витциг
️️️️
А. Шмидт
86'
83'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Целар
Пас отдал
М. Амура
79'
Замена
Р. Мачек
️️️️
А. Аригони
69'
Замена
М. Хайле-Селасси
️️️️
Х. Маю
69'
Замена
М. Амура
️️️️
Р. Штеффен
Замена
Ю. Фон Мос
️️️️
Ч. Аколо
68'
60'
Желтая карточка
А. Сайпи
58'
Замена
М. Боттани
️️️️
У. Бизлими
58'
Замена
Ж. Целар
️️️️
Б. Бабич
Замена
Р. Шнайдер
️️️️
Г. Карлен
46'
Замена
Э. Латте-Лат
️️️️
Ж. Гуйемено
46'
45'
+1
Желтая карточка
А. Аригони
Желтая карточка
А. Шмидт
36'
Желтая карточка
А. Вальчи
10'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Аколо
Пас отдал
Д. Гиндо
9'
Желтая карточка
Л. Гертлер
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
13
Грегори Карлен
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
22
Айзек Шмидт
ПВ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
34
Аллен Аригони
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
25
Уран Бизлими
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
27
Борис Бабич
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Санкт-Галлен
6
Матей Маглица
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
17
Алессандро Крауши
ЦП
16
Ранди Шнайдер
ЦП
7
Кристиан Витциг
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Лугано
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
28
Роман Мачек
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
9
Жан Целар
ЦФ
2-5-2-1
1
Зиги
27
Гиндо
5
Вальчи
16
Гертлер
88
Квинтийя
21
Гуйемено
13
Карлен
6
Суттер
4
Стильхарт
22
Шмидт
77
Аколо
4-1-3-1-1
1
Сайпи
17
Маи
21
Хайдари
16
Валенсуэла
34
Аригони
20
Думбия
14
Саббатини
14
Маю
25
Бизлими
11
Штеффен
27
Бабич
6
Суттер
20
Стержиу
20
Стержиу
6
Суттер
13
Карлен
16
Шнайдер
16
Шнайдер
13
Карлен
22
Шмидт
7
Витциг
7
Витциг
22
Шмидт
77
Аколо
81
Фон Мос
81
Фон Мос
77
Аколо
21
Гуйемено
29
Латте-Лат
29
Латте-Лат
21
Гуйемено
14
Маю
7
Хайле-Селасси
7
Хайле-Селасси
14
Маю
11
Штеффен
9
Амура
9
Амура
11
Штеффен
34
Аригони
28
Мачек
28
Мачек
34
Аригони
25
Бизлими
10
Боттани
10
Боттани
25
Бизлими
27
Бабич
9
Целар
9
Целар
27
Бабич
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Лугано
6
Матей Маглица
ЦЗ
17
Алессандро Крауши
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Остались в запасе
6
Матей Маглица
ЦЗ
17
Алессандро Крауши
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Остались в запасе
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Статистика матча Санкт-Галлен - Лугано
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
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