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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Антверпен
Стандард - Антверпен: обзор матча 16 октября 2022
Стандард
16.10.2022, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
3 : 0
Завершен
Антверпен
2'
В. Баликвиша
4'
Д. Дрэгуш
9'
Д. Чанак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стандард - Антверпен
Замена
Ф. Мелегони
️️️️
С. Альсате
85'
Желтая карточка
О. Давида
81'
Замена
С. Перица
️️️️
Д. Дрэгуш
77'
Замена
Ж. Деваэль
️️️️
М. Фосси
77'
Замена
Я. Барретт Лаурсен
️️️️
А. Доннум
70'
Замена
О. Давида
️️️️
Д. Чанак
70'
69'
Замена
К. Скотт
️️️️
А. Муджа
Желтая карточка
Н. Раскин
63'
60'
Замена
М. Баликвиша
️️️️
М. Фрай
57'
Желтая карточка
Р. Де Лат
55'
Желтая карточка
К. Стенгс
51'
Замена
К. Стенгс
️️️️
Й. Батай
46'
Замена
Р. Наингголан
️️️️
Ю. Эккеленкамп
17'
Замена
Р. Де Лат
️️️️
С. Винс
12'
Желтая карточка
В. Янссен
ГОЛ! 3:0!
Д. Чанак
Пас отдал
С. Альсате
9'
ГОЛ! 2:0!
Д. Дрэгуш
Пас отдал
Н. Раскин
4'
ГОЛ! 1:0!
В. Баликвиша
Пас отдал
А. Доннум
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
59
Гойко Цимирот
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
61
Джихан Чанак
ЦФ
21
Вилльям Баликвиша
ЦФ
13
Марлон Фосси
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
80
Альхассан Юсуф
ОП
18
Питер Геркенс
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
3
John Nekadio
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
20
Жиль Деваэль
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
77
Ошер Давида
ЦФ
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
14
Калвин Стенгс
ПВ
2-3-1-4
16
Бодар
3
Дюсенн
20
Бокади
59
Цимирот
43
Раскин
7
Альсате
15
Доннум
10
Дрэгуш
13
Фосси
21
Баликвиша
61
Чанак
4-1-2-1-2
1
Бутез
25
Батай
23
Алдервейрелд
51
Пачо
23
Винс
80
Юсуф
18
Геркенс
32
Эккеленкамп
7
Муджа
14
Янссен
9
Фрай
15
Доннум
7
Лаурсен
7
Лаурсен
15
Доннум
7
Альсате
72
Мелегони
72
Мелегони
7
Альсате
13
Фосси
20
Деваэль
20
Деваэль
13
Фосси
10
Дрэгуш
18
Перица
18
Перица
10
Дрэгуш
61
Чанак
77
Давида
77
Давида
61
Чанак
32
Эккеленкамп
44
Наингголан
44
Наингголан
32
Эккеленкамп
23
Винс
2
Де Лат
2
Де Лат
23
Винс
7
Муджа
10
Скотт
10
Скотт
7
Муджа
9
Фрай
7
Баликвиша
7
Баликвиша
9
Фрай
25
Батай
14
Стенгс
14
Стенгс
25
Батай
Остались в запасе
Стандард
Антверпен
30
Лоран Хенкине
ВР
3
John Nekadio
ЦЗ
Главный тренер
Мбайе Лейе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
3
John Nekadio
ЦЗ
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Статистика матча Стандард - Антверпен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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