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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Рубин - Краснодар-2
Рубин - Краснодар-2: обзор матча 16 октября 2022
Рубин
16.10.2022, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 14 тур
5 : 2
Завершен
Краснодар-2
28'
Р. Безруков
35'
И. Горбунов
49'
Д. Фамейе
77'
М. Костюков
82'
В. Лисакович
48'
Д. Карпов (П)
56'
В. Самко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - Краснодар-2
83'
Замена
А. Айни
️️️️
В. Самко
ГОЛ! 5:2!
В. Лисакович
82'
Замена
В. Лисакович
️️️️
Д. Фамейе
81'
Замена
В. Чуперка
️️️️
М. Апшацев
80'
ГОЛ! 4:2!
М. Костюков
77'
Замена
С. Бакаев
️️️️
Р. Безруков
71'
Замена
М. Костюков
️️️️
И. Горбунов
71'
68'
Замена
Д. Кучугура
️️️️
Д. Кокоев
Замена
А. Зотов
️️️️
О. Иванов
66'
56'
ГОЛ! 3:2!
В. Самко
53'
Замена
Н. Плотников
️️️️
И. Дэвид Ндука
ГОЛ! 3:1!
Д. Фамейе
49'
48'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Карпов
46'
Замена
О. Ознобихин
️️️️
М. Кутовой
46'
Замена
Р. Халназаров
️️️️
И. Манелов
Желтая карточка
И. Горбунов
45'
45'
Желтая карточка
Д. Кокоев
ГОЛ! 2:0!
И. Горбунов
35'
ГОЛ! 1:0!
Р. Безруков
28'
Желтая карточка
О. Иванов
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
31
Александр Беленов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
6
Марат Апшацев
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Краснодар-2
26
Валентин Гришин
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
17
Давид Кокоев
ЦП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
90
Максим Кутовой
ЦФ
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
86
Никита Корец
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
53
Кирилл Моисеев
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
77
Михаил Костюков
ПВ
7
Ленар Фаттахов
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Краснодар-2
1
Михаил Штепа
ВР
55
Богдан Логачев
ЦЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
27
Алиджони Айни
АП
11
Олег Ознобихин
АП
94
Дмитрий Кучугура
ПВ
70
Ислам-Бек Губжоков
ПВ
3-4-2-1
31
Беленов
71
Самошников
14
Мартынович
27
Грицаенко
6
Апшацев
66
Дзагоев
19
Иванов
23
Безруков
17
Горбунов
18
Попов
7
Фамейе
4-2-2-2
26
Гришин
44
Исаенко
44
Сухорученко
4
Арутюнян
28
Жилкин
17
Кокоев
18
Ндука
2
Манелов
70
Самко
11
Карпов
90
Кутовой
19
Иванов
21
Зотов
21
Зотов
19
Иванов
6
Апшацев
92
Чуперка
92
Чуперка
6
Апшацев
23
Безруков
17
Бакаев
17
Бакаев
23
Безруков
17
Горбунов
77
Костюков
77
Костюков
17
Горбунов
7
Фамейе
99
Лисакович
99
Лисакович
7
Фамейе
18
Ндука
19
Плотников
19
Плотников
18
Ндука
70
Самко
27
Айни
27
Айни
70
Самко
90
Кутовой
11
Ознобихин
11
Ознобихин
90
Кутовой
2
Манелов
20
Халназаров
20
Халназаров
2
Манелов
17
Кокоев
94
Кучугура
94
Кучугура
17
Кокоев
Остались в запасе
Рубин
Краснодар-2
99
Юрий Дюпин
ВР
86
Никита Корец
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
53
Кирилл Моисеев
ЦП
7
Ленар Фаттахов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
1
Михаил Штепа
ВР
55
Богдан Логачев
ЦЗ
70
Ислам-Бек Губжоков
ПВ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
86
Никита Корец
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
53
Кирилл Моисеев
ЦП
7
Ленар Фаттахов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
55
Богдан Логачев
ЦЗ
70
Ислам-Бек Губжоков
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Алексей Герасименко
Статистика матча Рубин - Краснодар-2
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
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2 : 3
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Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Помощники судьи:
Александр Чекалин (Воронеж)
Сергей Ядров (Калининград)
Резервный судья:
Евгений Рубцов (Нижний Новгород)
Делегат:
Яков Брегман (Москва)
Инспектор:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
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