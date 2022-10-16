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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Клермон
Монако - Клермон: обзор матча 16 октября 2022
Монако
16.10.2022, воскресенье, 18:05
Франция. Лига 1, 11 тур
1 : 1
Завершен
Клермон
31'
Б. Эмболо
53'
К. Андрич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монако - Клермон
Желтая карточка
К. Дьятта
90'
+1
87'
Желтая карточка
А. Сейду
Желтая карточка
И. Якобс
87'
74'
Замена
Ж. Доссу
️️️️
К. Андрич
67'
Желтая карточка
Й. Маньин
64'
Замена
Д. Аллевина
️️️️
Г. Кюи
63'
Желтая карточка
С. Хауи
Замена
И. Якобс
️️️️
А. Головин
61'
53'
ГОЛ! 1:1!
К. Андрич
48'
Желтая карточка
Э. Рашани
ГОЛ! 1:0!
Б. Эмболо
31'
Замена
Э. Матацо
️️️️
В. Бен-Йеддер
21'
Замена
К. Дьятта
️️️️
Т. Минамино
21'
Красная карточка
М. Камара
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
7
Брель Эмболо
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Клермон
1
Диав Мори
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
6
Йоан Маньин
ОП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
70
Мухаммед Чам
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Монако
1
Томас Дидийон
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Жеан Лукас
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
22
Байла Диалло
ЦЗ
13
Сулейман Сиссе
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
10
Янис Массолен
ЦП
20
Жодель Доссу
ПП
4-1-1-2-2
1
Нюбель
12
Энрике
5
Дисаси
3
Марипан
2
Вандерсон
4
Камара
24
Фофана
18
Минамино
10
Головин
10
Бен-Йеддер
7
Эмболо
4-1-3-2
1
Мори
36
Сейду
5
Кофрие
24
Ветеска
30
Боржес
6
Маньин
10
Хауи
70
Чам
19
Рашани
17
Андрич
99
Кюи
10
Бен-Йеддер
8
Матацо
8
Матацо
10
Бен-Йеддер
10
Головин
4
Якобс
4
Якобс
10
Головин
18
Минамино
15
Дьятта
15
Дьятта
18
Минамино
99
Кюи
26
Аллевина
26
Аллевина
99
Кюи
17
Андрич
20
Доссу
20
Доссу
17
Андрич
Остались в запасе
Монако
Клермон
1
Томас Дидийон
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Майрон Боадю
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
22
Байла Диалло
ЦЗ
13
Сулейман Сиссе
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
10
Янис Массолен
ЦП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Майрон Боадю
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Остались в запасе
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
22
Байла Диалло
ЦЗ
13
Сулейман Сиссе
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
10
Янис Массолен
ЦП
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Монако - Клермон
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Стадион:
Луи II
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