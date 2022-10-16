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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Лион
Ренн - Лион: обзор матча 16 октября 2022
Ренн
16.10.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 11 тур
3 : 2
Завершен
Лион
38'
М. Терье
47'
А. Гуири
77'
М. Терье
23'
А. Ляказетт
72'
А. Ляказетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ренн - Лион
85'
Замена
К. Токо Экамби
️️️️
Н. Тальяфико
85'
Замена
Тете
️️️️
М. Густо
Замена
М. Аблин
️️️️
М. Терье
82'
ГОЛ! 3:2!
М. Терье
Пас отдал
А. Трюффер
77'
76'
Замена
Р. Февр
️️️️
У. Ауа
76'
Замена
Д. Да Силва
️️️️
Д. Боатенг
72'
ГОЛ! 2:2!
А. Ляказетт
71'
Желтая карточка
У. Ауа
Замена
Б. Мелинг
️️️️
А. Гуири
69'
Замена
Д. Дуэ
️️️️
Б. Бурижо
69'
Замена
Л. Майер
️️️️
А. Калимуэндо
56'
ГОЛ! 2:1!
А. Гуири
47'
45'
+2
Замена
Ж. Рен-Аделед
️️️️
К. Толиссо
ГОЛ! 1:1!
М. Терье
Пас отдал
Б. Бурижо
38'
Желтая карточка
Л. Ассиньон
34'
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Ляказетт
Пас отдал
Н. Тальяфико
7'
Желтая карточка
К. Толиссо
Желтая карточка
Шека
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
8
Шека
ЦП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
8
Максанс Какере
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
20
Гела Дуэ
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
11
Маттис Аблин
ЦФ
Лион
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
10
Райан Шерки
АП
11
Тете
ПВ
21
Ромен Февр
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
4-2-2-2
30
Манданда
3
Трюффер
3
Ву
3
Теате
22
Ассиньон
27
Бурижо
8
Шека
11
Терье
29
Тайт
9
Гуири
15
Калимуэндо
3-2-3-2
1
Лопеш
20
Дьоманде
17
Боатенг
23
Люкеба
27
Густо
3
Тальяфико
8
Какере
8
Толиссо
10
Ауа
91
Ляказетт
9
Дембеле
15
Калимуэндо
14
Майер
14
Майер
15
Калимуэндо
9
Гуири
24
Мелинг
24
Мелинг
9
Гуири
27
Бурижо
14
Дуэ
14
Дуэ
27
Бурижо
11
Терье
11
Аблин
11
Аблин
11
Терье
17
Боатенг
3
Да Силва
3
Да Силва
17
Боатенг
8
Толиссо
11
Рен-Аделед
11
Рен-Аделед
8
Толиссо
27
Густо
11
Тете
11
Тете
27
Густо
10
Ауа
21
Февр
21
Февр
10
Ауа
3
Тальяфико
9
Экамби
9
Экамби
3
Тальяфико
Остались в запасе
Ренн
Лион
18
Лесли Угочукву
ОП
80
Доган Алемдар
ВР
20
Гела Дуэ
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Райан Шерки
АП
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
18
Лесли Угочукву
ОП
80
Доган Алемдар
ВР
20
Гела Дуэ
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Райан Шерки
АП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Ренн - Лион
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
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