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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Спартак
ЦСКА - Спартак: обзор матча 16 октября 2022
ЦСКА
16.10.2022, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 2
Завершен
Спартак
17'
Ф. Чалов
70'
Ф. Чалов
53'
А. Зиньковский
57'
А. Соболев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Спартак
89'
Замена
Н. Чернов
️️️️
Д. Денисов
Замена
А. Заболотный
️️️️
Ф. Чалов
87'
Желтая карточка
Н. Ермаков
81'
76'
Замена
М. Рыбус
️️️️
М. Игнатов
Желтая карточка
Ф. Чалов
75'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Чалов
Пас отдал
И. Обляков
70'
Замена
Н. Ермаков
️️️️
Х. Карраскаль
65'
Замена
И. Обляков
️️️️
Х. Медина
65'
57'
ГОЛ! 1:2!
А. Соболев
Пас отдал
К. Промес
53'
ГОЛ! 1:1!
А. Зиньковский
Пас отдал
П. Маслов
46'
Замена
А. Зиньковский
️️️️
Р. Литвинов
46'
Замена
П. Маслов
️️️️
М. Мевля
41'
Желтая карточка
Р. Литвинов
Желтая карточка
В. Роша
40'
19'
Желтая карточка
Д. Хлусевич
ГОЛ! 1:0!
Ф. Чалов
17'
Желтая карточка
Мойзес
15'
14'
Желтая карточка
А. Соболев
8'
Желтая карточка
К. Промес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
5
Виктор Мендес
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
28
Хесус Медина
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
25
Данил Пруцев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
19
Никита Ермаков
АП
10
Иван Обляков
АП
41
Егор Ушаков
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
95
Михаил Волков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
32
Леон Классен
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
28
Даниил Зорин
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
11
Шамар Николсон
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
4-1-1-3-1
35
Акинфеев
27
Мойзес
14
Набабкин
4
Роша
22
Гайич
14
Зделар
5
Мендес
19
Зайнутдинов
15
Карраскаль
28
Медина
63
Чалов
3-2-2-2-1
57
Селихов
68
Литвинов
14
Джикия
32
Мевля
97
Денисов
26
Хлусевич
25
Пруцев
47
Зобнин
8
Игнатов
10
Промес
7
Соболев
15
Карраскаль
19
Ермаков
19
Ермаков
15
Карраскаль
28
Медина
10
Обляков
10
Обляков
28
Медина
63
Чалов
91
Заболотный
91
Заболотный
63
Чалов
8
Игнатов
31
Рыбус
31
Рыбус
8
Игнатов
97
Денисов
23
Чернов
23
Чернов
97
Денисов
32
Мевля
39
Маслов
39
Маслов
32
Мевля
68
Литвинов
77
Зиньковский
77
Зиньковский
68
Литвинов
Остались в запасе
ЦСКА
Спартак
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
41
Егор Ушаков
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
15
Николай Рассказов
ПВ
98
Александр Максименко
ВР
95
Михаил Волков
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
28
Даниил Зорин
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
11
Шамар Николсон
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
41
Егор Ушаков
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
98
Александр Максименко
ВР
95
Михаил Волков
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
28
Даниил Зорин
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
11
Шамар Николсон
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Статистика матча ЦСКА - Спартак
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Игорь Демешко
Дмитрий Чельцов
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Иванов; AVAR – Максим Гаврилин
Резервный судья:
Алексей Амелин
Инспектор:
Юрий Баскаков
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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