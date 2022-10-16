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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - СКА-Хабаровск
Алания - СКА-Хабаровск: обзор матча 16 октября 2022
Алания
16.10.2022, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 14 тур
4 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
6'
И. Машуков
45'
Н. Гиоргобиани
74'
А. Багаев
81'
А. Хабалов
77'
Т. Рукас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алания - СКА-Хабаровск
Замена
А. Эльдарушев
️️️️
Н. Гиоргобиани
87'
Замена
А. Коротков
️️️️
С. Качмазов
85'
ГОЛ! 4:1!
А. Хабалов
81'
77'
ГОЛ! 3:1!
Т. Рукас
76'
Замена
Р. Сосранов
️️️️
Д. Левицкий
76'
Замена
С. Алиев
️️️️
Ю. Бавин
ГОЛ! 3:0!
А. Багаев
74'
67'
Желтая карточка
Д. Фомин
Замена
А. Засеев
️️️️
И. Машуков
65'
Замена
А. Мазурин
️️️️
А. Цараев
65'
52'
Желтая карточка
Н. Мирошниченко
46'
Замена
А. Иваньков
️️️️
А. Анисимов
ГОЛ! 2:0!
Н. Гиоргобиани
45'
Желтая карточка
Н. Гиоргобиани
15'
ГОЛ! 1:0!
И. Машуков
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
21
Артур Галоян
АП
22
Алан Цараев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
СКА-Хабаровск
1
Евгений Помазан
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
11
Денис Левицкий
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
23
Георгий Натабашвили
ВР
5
Алексей Татаев
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
77
Аршак Корян
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
85
Мевлан Адили
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
27
Ильяс Муминов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
90
Кирилл Климов
ЦФ
3-2-3-2
25
Солдатенко
4
Качмазов
5
Багаев
15
Кочиев
80
Хосонов
73
Петров
15
Хабалов
21
Галоян
22
Цараев
14
Машуков
99
Гиоргобиани
4-1-3-2
1
Помазан
5
Мусалов
17
Фомин
96
Рукас
11
Левицкий
17
Анисимов
40
Бавин
18
Мирошниченко
10
Петров
29
Шарль
75
Жамалетдинов
4
Качмазов
24
Коротков
24
Коротков
4
Качмазов
14
Машуков
13
Засеев
13
Засеев
14
Машуков
22
Цараев
87
Мазурин
87
Мазурин
22
Цараев
99
Гиоргобиани
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
99
Гиоргобиани
11
Левицкий
15
Сосранов
15
Сосранов
11
Левицкий
17
Анисимов
3
Иваньков
3
Иваньков
17
Анисимов
40
Бавин
9
Алиев
9
Алиев
40
Бавин
Остались в запасе
Алания
СКА-Хабаровск
91
Азамат Томаев
ВР
23
Георгий Натабашвили
ВР
5
Алексей Татаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
8
Алан Хугаев
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
98
Ислам Имамов
ВР
85
Мевлан Адили
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
90
Кирилл Климов
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Остались в запасе
91
Азамат Томаев
ВР
23
Георгий Натабашвили
ВР
5
Алексей Татаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
8
Алан Хугаев
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
77
Аршак Корян
ПВ
Остались в запасе
98
Ислам Имамов
ВР
85
Мевлан Адили
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
90
Кирилл Климов
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Роман Шаронов
Статистика матча Алания - СКА-Хабаровск
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
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Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Помощники судьи:
Алексей Линкин (Воронеж)
Юрий Ярушкин (Вологда)
Резервный судья:
Инал Танашев (Нальчик)
Делегат:
Дмитрий Карабин (Москва)
Инспектор:
Лев Антонов (Владимир)
Стадион:
им. С.Билимханова
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