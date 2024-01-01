январь 2024
февраль 2024
Матчей пока что нет
Австрия. Бундеслига (2023/2024). 18 тур
Аустрия
- : -
Хартберг
Не начался
Альтах
- : -
Блау-Вайс
Не начался
Австрия. Бундеслига (2023/2024). 18 тур
Вольфсберг
- : -
Рапид
Не начался
Тироль
- : -
Аустрия Л
Не начался
ЛАСК
- : -
Аустрия К
Не начался
Австрия. Бундеслига (2023/2024). 19 тур
Вольфсберг
- : -
Тироль
Не начался
Аустрия
- : -
Альтах
Не начался
Блау-Вайс
- : -
Зальцбург
Не начался
Австрия. Бундеслига (2023/2024). 19 тур
Аустрия Л
- : -
Аустрия К
Не начался
Хартберг
- : -
ЛАСК
Не начался
Штурм
- : -
Рапид
Не начался
Австрия. Бундеслига (2023/2024). 20 тур
Зальцбург
- : -
Аустрия Л
Не начался
ЛАСК
- : -
Вольфсберг
Не начался
Альтах
- : -
Хартберг
Не начался
Австрия. Бундеслига (2023/2024). 20 тур
Аустрия К
- : -
Блау-Вайс
Не начался
Тироль
- : -
Штурм
Не начался
Рапид
- : -
Аустрия
Не начался
Австрия. Бундеслига (2023/2024). 21 тур
Зальцбург
- : -
Аустрия К
Не начался
Штурм
- : -
Вольфсберг
Не начался
Рапид
- : -
Аустрия Л
Не начался
Блау-Вайс
- : -
Аустрия
Не начался
Альтах
- : -
ЛАСК
Не начался
Тироль
- : -
Хартберг
Не начался
Австрия. Бундеслига (2023/2024). 22 тур
ЛАСК
- : -
Зальцбург
Не начался
Вольфсберг
- : -
Альтах
Не начался
Аустрия
- : -
Тироль
Не начался
Аустрия К
- : -
Рапид
Не начался
Аустрия Л
- : -
Блау-Вайс
Не начался
Хартберг
- : -
Штурм
Не начался