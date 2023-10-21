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    Австрия. Бундеслига - результаты

    Cезон:
    Команда:
    Тур/Стадия:
    Австрия. Бундеслига (2023/2024), 18 тур
    9 февраля, пятница 22:30 Зальцбург 1:1 Штурм
    Австрия. Бундеслига (2023/2024), 17 тур
    10 декабря, воскресенье 19:00 Штурм 1:0 Альтах
    10 декабря, воскресенье 16:30 Блау-Вайс 1:1 Тироль
    10 декабря, воскресенье 16:30 Хартберг 2:0 Вольфсберг
    9 декабря, суббота 19:00 Аустрия К 2:2 Аустрия
    9 декабря, суббота 19:00 Аустрия Л 1:3 ЛАСК
    9 декабря, суббота 16:30 Рапид 0:1 Зальцбург
    Австрия. Бундеслига (2023/2024), 16 тур
    5 декабря, вторник 21:00 Альтах 3:0 Аустрия Л
    5 декабря, вторник 21:00 Тироль 1:2 Рапид
    4 декабря, понедельник 21:00 Аустрия К 1:1 Хартберг
    3 декабря, воскресенье 19:00 Аустрия 0:0 ЛАСК
    3 декабря, воскресенье 16:30 Зальцбург 1:0 Вольфсберг
    3 декабря, воскресенье 16:30 Блау-Вайс 1:1 Штурм
    3 декабря, воскресенье 16:30 Альтах Аустрия Л
    Австрия. Бундеслига (2023/2024), 15 тур
    26 ноября, воскресенье 19:00 Рапид 1:0 Блау-Вайс
    26 ноября, воскресенье 16:30 Вольфсберг 1:0 Аустрия
    26 ноября, воскресенье 16:30 Альтах 0:1 Аустрия К
    25 ноября, суббота 19:00 Зальцбург 3:2 Хартберг
    25 ноября, суббота 19:00 ЛАСК 1:0 Тироль
    25 ноября, суббота 19:00 Штурм 2:0 Аустрия Л
    Австрия. Бундеслига (2023/2024), 14 тур
    12 ноября, воскресенье 19:00 Аустрия 0:0 Зальцбург
    12 ноября, воскресенье 16:30 Аустрия К 0:3 Штурм
    12 ноября, воскресенье 16:30 Блау-Вайс 2:0 ЛАСК
    11 ноября, суббота 19:00 Аустрия Л 1:3 Вольфсберг
    11 ноября, суббота 19:00 Хартберг 1:0 Рапид
    11 ноября, суббота 19:00 Тироль 5:1 Альтах
    Австрия. Бундеслига (2023/2024), 13 тур
    5 ноября, воскресенье 19:00 ЛАСК 3:1 Штурм
    5 ноября, воскресенье 16:30 Альтах 0:2 Рапид
    5 ноября, воскресенье 16:30 Хартберг 3:2 Блау-Вайс
    4 ноября, суббота 19:00 Вольфсберг 3:0 Аустрия К
    4 ноября, суббота 19:00 Аустрия 1:0 Аустрия Л
    4 ноября, суббота 19:00 Тироль 0:2 Зальцбург
    Австрия. Бундеслига (2023/2024), 12 тур
    29 октября, воскресенье 19:00 Рапид 3:3 ЛАСК
    29 октября, воскресенье 16:30 Штурм 0:1 Аустрия
    29 октября, воскресенье 16:30 Аустрия Л 0:4 Хартберг
    28 октября, суббота 18:00 Зальцбург 3:0 Альтах
    28 октября, суббота 18:00 Аустрия К 1:0 Тироль
    28 октября, суббота 18:00 Блау-Вайс 2:0 Вольфсберг
    Австрия. Бундеслига (2023/2024), 11 тур
    22 октября, воскресенье 18:00 Рапид 2:3 Аустрия К
    22 октября, воскресенье 15:30 Альтах 0:0 Вольфсберг
    22 октября, воскресенье 15:30 Тироль 0:2 Аустрия
    21 октября, суббота 18:00 Зальцбург 0:1 ЛАСК
    21 октября, суббота 18:00 Штурм 2:1 Хартберг
    21 октября, суббота 18:00 Блау-Вайс 0:0 Аустрия Л
    Австрия. Бундеслига (2023/2024), 10 тур
    8 октября, воскресенье 18:00 Аустрия К 2:2 Зальцбург
    8 октября, воскресенье 15:30 ЛАСК 1:0 Альтах
    8 октября, воскресенье 15:30 Вольфсберг 1:2 Штурм
    7 октября, суббота 18:00 Аустрия 4:0 Блау-Вайс
    7 октября, суббота 18:00 Аустрия Л 0:5 Рапид
    7 октября, суббота 18:00 Хартберг 3:0 Тироль
    Австрия. Бундеслига (2023/2024), 9 тур
    1 октября, воскресенье 18:00 Аустрия 0:0 Рапид
    1 октября, воскресенье 15:30 Штурм 1:0 Тироль
    1 октября, воскресенье 15:30 Хартберг 0:0 Альтах
    30 сентября, суббота 18:00 Вольфсберг 2:1 ЛАСК
    30 сентября, суббота 18:00 Блау-Вайс 0:0 Аустрия К
    30 сентября, суббота 18:00 Аустрия Л 0:4 Зальцбург
    Австрия. Бундеслига (2023/2024), 8 тур
    24 сентября, воскресенье 18:00 Рапид 1:1 Штурм
    24 сентября, воскресенье 15:30 ЛАСК 0:0 Хартберг
    24 сентября, воскресенье 15:30 Альтах 2:1 Аустрия
    23 сентября, суббота 18:00 Зальцбург 0:1 Блау-Вайс
    23 сентября, суббота 18:00 Аустрия К 1:0 Аустрия Л
    23 сентября, суббота 18:00 Тироль 2:3 Вольфсберг
    Австрия. Бундеслига (2023/2024), 7 тур
    17 сентября, воскресенье 18:00 Рапид 3:3 Вольфсберг
    17 сентября, воскресенье 15:30 Аустрия Л 2:3 Тироль
    17 сентября, воскресенье 15:30 Хартберг 2:1 Аустрия
    16 сентября, суббота 20:30 Штурм 2:2 Зальцбург
    16 сентября, суббота 18:00 Аустрия К 1:3 ЛАСК
    16 сентября, суббота 18:00 Блау-Вайс 1:1 Альтах
    Австрия. Бундеслига (2023/2024), 6 тур
    3 сентября, воскресенье 18:00 Зальцбург 2:0 Рапид
    3 сентября, воскресенье 18:00 ЛАСК 2:0 Аустрия Л
    3 сентября, воскресенье 18:00 Аустрия 2:2 Аустрия К
    2 сентября, суббота 20:30 Альтах 1:2 Штурм
    2 сентября, суббота 18:00 Вольфсберг 0:3 Хартберг
    2 сентября, суббота 18:00 Тироль 2:4 Блау-Вайс
    Австрия. Бундеслига (2023/2024), 5 тур
    27 августа, воскресенье 18:00 ЛАСК 2:0 Аустрия
    27 августа, воскресенье 18:00 Рапид 1:1 Тироль
    27 августа, воскресенье 18:00 Хартберг 0:3 Аустрия К
    26 августа, суббота 20:30 Аустрия Л 0:3 Альтах
    26 августа, суббота 18:00 Штурм 4:1 Блау-Вайс
    26 августа, суббота 18:00 Вольфсберг 1:2 Зальцбург
    Австрия. Бундеслига (2023/2024), 4 тур
    20 августа, воскресенье 18:00 Аустрия 0:0 Вольфсберг
    20 августа, воскресенье 18:00 Блау-Вайс 0:4 Рапид
    20 августа, воскресенье 18:00 Хартберг 1:5 Зальцбург
    19 августа, суббота 20:30 Аустрия К 1:1 Альтах
    19 августа, суббота 18:00 Тироль 1:1 ЛАСК
    19 августа, суббота 18:00 Аустрия Л 0:1 Штурм
    Австрия. Бундеслига (2023/2024), 3 тур
    13 августа, воскресенье 18:00 Зальцбург 2:0 Аустрия
    13 августа, воскресенье 18:00 Рапид 0:1 Хартберг
    13 августа, воскресенье 18:00 Альтах 1:0 Тироль
    12 августа, суббота 20:30 ЛАСК 2:0 Блау-Вайс
    12 августа, суббота 18:00 Штурм 0:0 Аустрия К
    12 августа, суббота 18:00 Вольфсберг 1:1 Аустрия Л
    Австрия. Бундеслига (2023/2024), 2 тур
    6 августа, воскресенье 18:00 Аустрия Л 0:2 Аустрия
    6 августа, воскресенье 18:00 Зальцбург 3:0 Тироль
    6 августа, воскресенье 18:00 Блау-Вайс 3:3 Хартберг
    5 августа, суббота 20:30 Штурм 2:0 ЛАСК
    5 августа, суббота 18:00 Рапид 4:0 Альтах
    5 августа, суббота 18:00 Аустрия К 2:2 Вольфсберг
    Австрия. Бундеслига (2023/2024), 1 тур
    30 июля, воскресенье 18:00 Аустрия 0:3 Штурм
    29 июля, суббота 20:30 Альтах 0:2 Зальцбург
    29 июля, суббота 18:00 Вольфсберг 2:1 Блау-Вайс
    29 июля, суббота 18:00 Хартберг 2:2 Аустрия Л
    29 июля, суббота 18:00 Тироль 1:3 Аустрия К
    28 июля, пятница 21:30 ЛАСК 1:1 Рапид
    ...Нет завершенных матчей
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