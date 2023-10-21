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Тур/Стадия:
Австрия. Бундеслига (2023/2024), 17 тур
Австрия. Бундеслига (2023/2024), 16 тур
|5 декабря, вторник
|21:00
|Альтах
|3:0
|Аустрия Л
|5 декабря, вторник
|21:00
|Тироль
|1:2
|Рапид
|4 декабря, понедельник
|21:00
|Аустрия К
|1:1
|Хартберг
|3 декабря, воскресенье
|19:00
|Аустрия
|0:0
|ЛАСК
|3 декабря, воскресенье
|16:30
|Зальцбург
|1:0
|Вольфсберг
|3 декабря, воскресенье
|16:30
|Блау-Вайс
|1:1
|Штурм
|3 декабря, воскресенье
|16:30
|Альтах
|Аустрия Л
Австрия. Бундеслига (2023/2024), 15 тур
Австрия. Бундеслига (2023/2024), 14 тур
Австрия. Бундеслига (2023/2024), 13 тур
Австрия. Бундеслига (2023/2024), 12 тур
Австрия. Бундеслига (2023/2024), 11 тур
Австрия. Бундеслига (2023/2024), 10 тур
Австрия. Бундеслига (2023/2024), 9 тур
Австрия. Бундеслига (2023/2024), 8 тур
Австрия. Бундеслига (2023/2024), 7 тур
Австрия. Бундеслига (2023/2024), 6 тур
Австрия. Бундеслига (2023/2024), 5 тур
Австрия. Бундеслига (2023/2024), 4 тур
Австрия. Бундеслига (2023/2024), 3 тур
Австрия. Бундеслига (2023/2024), 2 тур
Австрия. Бундеслига (2023/2024), 1 тур
Нет завершенных матчей