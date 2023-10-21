Австрия. Бундеслига - статистика

Сезон:
Позиция:
|Игрок
|Команда
|Игры
|Удаления
|1
|Теренс Конголо
|Рапид
|3
|2
|2
|Марвин Мартинс
|Аустрия
|13
|2
|3
|Лукас Гальвао
|Аустрия
|13
|2
|4
|Хави Серрано
|Штурм
|7
|1
|5
|Джеймс Холланд
|Аустрия
|9
|1
|6
|Феликс Штраус
|Альтах
|9
|1
|7
|Давид Гугганиг
|Тироль
|11
|1
|8
|Пиус Грабхер
|Аустрия Л
|12
|1
|9
|Страхинья Павлович
|Зальцбург
|13
|1
|10
|Байла Диалло
|Аустрия Л
|13
|1
|11
|Николас Верачниг
|Вольфсберг
|13
|1
|12
|Атдхе Нухиу
|Альтах
|14
|1
|13
|Лукас Шульцбахер
|Тироль
|15
|1
|14
|Давид Шнегг
|Штурм
|15
|1
|15
|Юрген Хайль
|Хартберг
|15
|1
|16
|Августин Боакье
|Вольфсберг
|15
|1
|17
|Мамаду Сангаре
|Хартберг
|15
|1
|18
|Маттиас Браунедер
|Аустрия
|16
|1
|19
|Усман Диаките
|Хартберг
|16
|1
|20
|Николас Саттльбергер
|Рапид
|16
|1