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    Австрия. Бундеслига - статистика

    Сезон:
    Позиция:
    Игрок Команда Игры Голы Пен Г/И
    1 Максимилиан Энтруп Хартберг 12 8 0 0.67
    2 Синан Карвейна Аустрия К 15 8 0 0.53
    3 Андреас Грубер Аустрия 17 8 0 0.47
    4 Карим Конате Зальцбург 17 8 0 0.47
    5 Роберт Жуль ЛАСК 15 7 0 0.47
    6 Гуидо Бургшталлер Рапид 12 5 0 0.42
    7 Томи Хорват Штурм 15 5 0 0.33
    8 Ронивалдо Блау-Вайс 16 5 0 0.31
    9 Кристоф Ланг Хартберг 17 5 0 0.29
    10 Ник Прелец Тироль 17 5 0 0.29
    11 Шимон Влодарчик Штурм 18 5 0 0.28
    12 Марко Груль Рапид 16 5 2 0.31
    13 Донис Авдияй Хартберг 11 4 0 0.36
    14 Отар Китеишвили Штурм 13 4 0 0.31
    15 Августин Боакье Вольфсберг 15 4 0 0.27
    16 Марин Любичич ЛАСК 16 4 0 0.25
    17 Роко Шимич Зальцбург 17 4 0 0.24
    18 Оскар Глух Зальцбург 17 4 0 0.24
    19 Маттиас Зайдль Рапид 17 4 0 0.24
    20 Тьерно Балло Вольфсберг 12 4 1 0.33
    21 Фисник Аслани Аустрия 11 3 0 0.27
    22 Петар Ратков Зальцбург 11 3 0 0.27
    23 Густаво Сантос Альтах 11 3 0 0.27
    24 Лука Кронбергер Тироль 13 3 0 0.23
    25 Энди Ирвинг Аустрия К 13 3 0 0.23
    26 Александер Прасс Штурм 16 3 0 0.19
    27 Амар Дедич Зальцбург 16 3 0 0.19
    28 Флориан Яриц Аустрия К 16 3 0 0.19
    29 Симон Пиркль Блау-Вайс 16 3 0 0.19
    30 Леопольд Кверфельд Рапид 17 3 0 0.18
    31 Секу Койта Зальцбург 7 3 1 0.43
    32 Манприт Саркария Штурм 14 3 1 0.21
    33 Сиди Джатта Штурм 6 2 0 0.33
    34 Симон Зайдль Блау-Вайс 7 2 0 0.29
    35 Лукас Гргич Рапид 9 2 0 0.22
    36 Элиас Гавел ЛАСК 10 2 0 0.20
    37 Антони Шмид Аустрия Л 13 2 0 0.15
    38 Самсон Байду Зальцбург 13 2 0 0.15
    39 Мозес Усор ЛАСК 13 2 0 0.15
    40 Рубен Провиденсе Хартберг 14 2 0 0.14
    Игрок Команда Игры Пасы
    1 Роберт Жуль ЛАСК 15 5
    2 Доминик Прокоп Хартберг 16 5
    3 Мауриц Кьергор Зальцбург 11 4
    4 Николас Кюн Рапид 16 4
    5 Саша Хорват ЛАСК 12 3
    6 Энди Ирвинг Аустрия К 13 3
    7 Вильям Бевинг Штурм 15 3
    8 Давид Шнегг Штурм 15 3
    9 Синан Карвейна Аустрия К 15 3
    10 Ронивалдо Блау-Вайс 16 3
    11 Марко Груль Рапид 16 3
    12 Симон Пиркль Блау-Вайс 16 3
    13 Оскар Глух Зальцбург 17 3
    14 Штефан Скрбо Тироль 5 2
    15 Торстен Шик Рапид 11 2
    16 Лука Сучич Зальцбург 11 2
    17 Гуидо Бургшталлер Рапид 12 2
    18 Максимилиан Энтруп Хартберг 12 2
    19 Тьерно Балло Вольфсберг 12 2
    20 Отар Китеишвили Штурм 13 2
    21 Страхинья Павлович Зальцбург 13 2
    22 Доминик Фиц Аустрия 13 2
    23 Йонас Арвейлер Аустрия К 13 2
    24 Манприт Саркария Штурм 14 2
    25 Мориц Освальд Рапид 14 2
    26 Флориан Флеккер ЛАСК 15 2
    27 Аманква Форсон Зальцбург 15 2
    28 Александар Юкич Аустрия 16 2
    29 Амар Дедич Зальцбург 16 2
    30 Мануэль Польстер Аустрия 16 2
    31 Райнхольд Ранфтль Аустрия 17 2
    32 Доминик Фризер Хартберг 17 2
    33 Юсуф Газибегович Штурм 17 2
    34 Карим Конате Зальцбург 17 2
    35 Ник Прелец Тироль 17 2
    36 Мануэль Пфайфер Хартберг 17 2
    37 Стефан Фейертаг Блау-Вайс 17 2
    38 Теренс Конголо Рапид 3 1
    39 Николас Биндер Аустрия К 3 1
    40 Фернандо Зальцбург 4 1
    Игрок Команда Игры Голы Пасы Гол+Пас
    1 Роберт Жуль ЛАСК 15 7 5 12
    2 Синан Карвейна Аустрия К 15 8 3 11
    3 Максимилиан Энтруп Хартберг 12 8 2 10
    4 Карим Конате Зальцбург 17 8 2 10
    5 Андреас Грубер Аустрия 17 8 1 9
    6 Ронивалдо Блау-Вайс 16 5 3 8
    7 Марко Груль Рапид 16 5 3 8
    8 Гуидо Бургшталлер Рапид 12 5 2 7
    9 Доминик Прокоп Хартберг 16 2 5 7
    10 Ник Прелец Тироль 17 5 2 7
    11 Оскар Глух Зальцбург 17 4 3 7
    12 Тьерно Балло Вольфсберг 12 4 2 6
    13 Отар Китеишвили Штурм 13 4 2 6
    14 Энди Ирвинг Аустрия К 13 3 3 6
    15 Николас Кюн Рапид 16 2 4 6
    16 Симон Пиркль Блау-Вайс 16 3 3 6
    17 Кристоф Ланг Хартберг 17 5 1 6
    18 Донис Авдияй Хартберг 11 4 1 5
    19 Мауриц Кьергор Зальцбург 11 1 4 5
    20 Манприт Саркария Штурм 14 3 2 5
    21 Томи Хорват Штурм 15 5 0 5
    22 Августин Боакье Вольфсберг 15 4 1 5
    23 Амар Дедич Зальцбург 16 3 2 5
    24 Марин Любичич ЛАСК 16 4 1 5
    25 Маттиас Зайдль Рапид 17 4 1 5
    26 Шимон Влодарчик Штурм 18 5 0 5
    27 Фисник Аслани Аустрия 11 3 1 4
    28 Густаво Сантос Альтах 11 3 1 4
    29 Лука Кронбергер Тироль 13 3 1 4
    30 Вильям Бевинг Штурм 15 1 3 4
    31 Аманква Форсон Зальцбург 15 2 2 4
    32 Роко Шимич Зальцбург 17 4 0 4
    33 Штефан Скрбо Тироль 5 1 2 3
    34 Секу Койта Зальцбург 7 3 0 3
    35 Лукас Гргич Рапид 9 2 1 3
    36 Элиас Гавел ЛАСК 10 2 1 3
    37 Петар Ратков Зальцбург 11 3 0 3
    38 Саша Хорват ЛАСК 12 0 3 3
    39 Томас Гойгингер ЛАСК 12 2 1 3
    40 Страхинья Павлович Зальцбург 13 1 2 3
    Игрок Команда Игры Предупреждения
    1 Мике-Штефен Бере Альтах 16 7
    2 Саша Хорват ЛАСК 12 6
    3 Отар Китеишвили Штурм 13 6
    4 Сандро Алтунашвили Вольфсберг 13 6
    5 Лука Кронбергер Тироль 13 6
    6 Роберт Жуль ЛАСК 15 6
    7 Юрген Хайль Хартберг 15 6
    8 Лукас Ягер Альтах 16 6
    9 Александер Прасс Штурм 16 6
    10 Симон Пиркль Блау-Вайс 16 6
    11 Давид Гугганиг Тироль 11 5
    12 Страхинья Павлович Зальцбург 13 5
    13 Николас Верачниг Вольфсберг 13 5
    14 Стефан Хирлендер Штурм 14 5
    15 Юлиус Эртльталер Тироль 16 5
    16 Усман Диаките Хартберг 16 5
    17 Феликс Штраус Альтах 9 4
    18 Бранко Йовичич ЛАСК 11 4
    19 Филип Стойкович ЛАСК 12 4
    20 Максим Таловеров ЛАСК 12 4
    21 Лукас Гальвао Аустрия 13 4
    22 Муарем Хускович Аустрия 13 4
    23 Атдхе Нухиу Альтах 14 4
    24 Йоханнес Хандль Аустрия 14 4
    25 Маттеус Тафернер Тироль 15 4
    26 Тобиас Кох Блау-Вайс 15 4
    27 Доминик Прокоп Хартберг 16 4
    28 Александар Юкич Аустрия 16 4
    29 Дарио Груйчич Аустрия Л 16 4
    30 Торбен Рейн Аустрия Л 16 4
    31 Йон Горенц-Станкович Штурм 17 4
    32 Карим Конате Зальцбург 17 4
    33 Леопольд Кверфельд Рапид 17 4
    34 Лукас Гугганиг Альтах 17 4
    35 Лукас Фадингер Альтах 17 4
    36 Пол Менса Блау-Вайс 17 4
    37 Матан Балтакса Аустрия 7 3
    38 Максимилиан Хофманн Рапид 9 3
    39 Димитри Лавале Штурм 9 3
    40 Никола Джорич Аустрия К 10 3
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