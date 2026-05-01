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ЛАСК - Альтах: обзор матча 01 мая 2026

ЛАСК
01.05.2026, пятница, 17:00
Австрия. Кубок, Финал
4 : 2
Завершен
Альтах
Матч Статистика Личные встречи
Статистика матча ЛАСК - Альтах
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
ВАР
1
0
Информация о матче
Стадион:
Линцер Гугл
Посещаемость:
22000
Новости команд
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Альтах
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8
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2025.01.10 13:52
1
Австрийский клуб стал чемпионом спустя 61 год, россиянин помог своей команде попасть в ЛЧ
18 мая
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
Чемпион мира-2014 объявил о завершении карьеры: «Время пришло»
2025.09.19 22:15
2
«Спартак» расторг контракт еще с одним легионером
2025.01.15 15:04
8
Клубы РПЛ заинтересовались «хорватским Мбаппе»
2025.01.10 13:52
1
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
Чемпион мира Клозе возглавил девятую команду Австрии
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Альтах
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Аустрия
0 : 3
17.05.2026
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Австрия. Бундеслига, 32 тур
Альтах
2 : 0
16.05.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 31 тур
ЛАСК
2 : 1
10.05.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Грацер
2 : 2
09.05.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 30 тур
ЛАСК
3 : 1
04.05.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Аустрия
0 : 3
17.05.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 31 тур
ЛАСК
2 : 1
10.05.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 30 тур
ЛАСК
3 : 1
04.05.2026
Рапид
Австрия. Кубок, Финал
ЛАСК
4 : 2
01.05.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Хартберг
1 : 5
26.04.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Альтах
2 : 0
16.05.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Грацер
2 : 2
09.05.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Альтах
1 : 4
04.05.2026
Вольфсберг
Австрия. Кубок, Финал
ЛАСК
4 : 2
01.05.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 29 тур
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3 : 0
24.04.2026
Альтах
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