Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Кубок
ЛАСК - Альтах
ЛАСК - Альтах: обзор матча 01 мая 2026
ЛАСК
01.05.2026, пятница, 17:00
Австрия. Кубок, Финал
4 : 2
Завершен
Альтах
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ЛАСК - Альтах
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
ВАР
1
0
Информация о матче
Стадион:
Линцер Гугл
Посещаемость:
22000
Новости команд
Все
ЛАСК
Альтах
Австрийский клуб стал чемпионом спустя 61 год, россиянин помог своей команде попасть в ЛЧ
18 мая
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
Чемпион мира-2014 объявил о завершении карьеры: «Время пришло»
2025.09.19 22:15
2
«Спартак» расторг контракт еще с одним легионером
2025.01.15 15:04
8
Клубы РПЛ заинтересовались «хорватским Мбаппе»
2025.01.10 13:52
1
Австрийский клуб стал чемпионом спустя 61 год, россиянин помог своей команде попасть в ЛЧ
18 мая
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
Чемпион мира-2014 объявил о завершении карьеры: «Время пришло»
2025.09.19 22:15
2
«Спартак» расторг контракт еще с одним легионером
2025.01.15 15:04
8
Клубы РПЛ заинтересовались «хорватским Мбаппе»
2025.01.10 13:52
1
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
Чемпион мира Клозе возглавил девятую команду Австрии
2022.06.17 19:55
Лига Европы.«Белененсеш» – последний участник группового этапа
2015.08.28 01:24
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
ЛАСК
Альтах
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Аустрия
0 : 3
17.05.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Альтах
2 : 0
16.05.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 31 тур
ЛАСК
2 : 1
10.05.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Грацер
2 : 2
09.05.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 30 тур
ЛАСК
3 : 1
04.05.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Аустрия
0 : 3
17.05.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 31 тур
ЛАСК
2 : 1
10.05.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 30 тур
ЛАСК
3 : 1
04.05.2026
Рапид
Австрия. Кубок, Финал
ЛАСК
4 : 2
01.05.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Хартберг
1 : 5
26.04.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Альтах
2 : 0
16.05.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Грацер
2 : 2
09.05.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Альтах
1 : 4
04.05.2026
Вольфсберг
Австрия. Кубок, Финал
ЛАСК
4 : 2
01.05.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Блау-Вайс
3 : 0
24.04.2026
Альтах
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: