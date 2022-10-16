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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Атлетико Минейро
Фламенго - Атлетико Минейро: обзор матча 16 октября 2022
Фламенго
16.10.2022, воскресенье, 02:30
Бразилия. Серия А, 32 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико Минейро
38'
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Атлетико Минейро
Желтая карточка
Сантос
90'
+6
Желтая карточка
Ф. Бруно
90'
+3
Замена
D. Cabral
️️️️
В. Уго
88'
83'
Замена
Ф. Фильо Мариано
️️️️
Гуга
80'
Замена
Э. Варгас
️️️️
И. Фернандес
78'
Замена
А. Кардек
️️️️
Халк
Замена
M. Lima
️️️️
М. Франка
70'
46'
Замена
Э. Саша
️️️️
Отавио
46'
Замена
К. Павон
️️️️
Кено
Желтая карточка
М. Франка
42'
ГОЛ! 1:0!
Эвертон
Пас отдал
Ф. Бруно
38'
Желтая карточка
В. Уго
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
23
Сантос
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
35
Жоао Гомес
ЦП
30
Виктор Уго
АП
7
Мариньо
ПВ
26
Матеус Франка
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
94
Отавио
ОП
29
Аллан
ЦП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
7
Халк
ПВ
16
Додо
ЦФ
20
Кено
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Фламенго
25
Диего Алвес
ВР
43
Уэсли
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
39
José Welinton
ЦЗ
38
Kayke David
ЦП
6
Игор Жезус
ЦП
6
Diego Damasceno
ЦФ
6
Daniel Cabral
ЦФ
20
Матеус Гонсалвеш
ЦФ
37
Petterson
ЦФ
19
Mateus Lima
ЦФ
99
Werton
ЦФ
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
4
Ревер
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
8
Жаир
ЦП
7
Адемир
ПВ
14
Алан Кардек
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
3-2-1-2-2
23
Сантос
2
Варела
15
Бруно
23
Пабло
6
Айртон
2
Матеузиньо
35
Гомес
30
Уго
7
Мариньо
7
Эвертон
26
Франка
3-1-2-2-2
22
Эверсон
23
Гуга
6
Силва
6
Алонсо
94
Отавио
29
Аллан
6
Фернандес
7
Халк
11
Сарачо
20
Кено
16
Додо
30
Уго
6
6
30
Уго
26
Франка
19
19
26
Франка
23
Гуга
25
Мариано
25
Мариано
23
Гуга
7
Халк
14
Кардек
14
Кардек
7
Халк
6
Фернандес
11
Варгас
11
Варгас
6
Фернандес
20
Кено
7
Павон
7
Павон
20
Кено
94
Отавио
8
Саша
8
Саша
94
Отавио
Остались в запасе
Фламенго
Атлетико Минейро
25
Диего Алвес
ВР
43
Уэсли
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
39
José Welinton
ЦЗ
38
Kayke David
ЦП
6
Игор Жезус
ЦП
6
Diego Damasceno
ЦФ
20
Матеус Гонсалвеш
ЦФ
37
Petterson
ЦФ
99
Werton
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
8
Рубенс
ЛЗ
23
Рафаэл
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
4
Ревер
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
8
Жаир
ЦП
7
Адемир
ПВ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
43
Уэсли
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
39
José Welinton
ЦЗ
38
Kayke David
ЦП
6
Игор Жезус
ЦП
6
Diego Damasceno
ЦФ
20
Матеус Гонсалвеш
ЦФ
37
Petterson
ЦФ
99
Werton
ЦФ
Остались в запасе
8
Рубенс
ЛЗ
23
Рафаэл
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
4
Ревер
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
8
Жаир
ЦП
7
Адемир
ПВ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Антонио Мохамед
Статистика матча Фламенго - Атлетико Минейро
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
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Бразилия. Серия А, 35 тур
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2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
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Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
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Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
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